Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман

Відомий історик та дослідник війни, почесний професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман виклав історію переговорів і умов, які висували один до одного Україна та росія від початку повномасштабного вторгнення. Викладені умови свідчать про підступність всіх умов і положень, на яких наполягає росія, які фактично приводять до капітуляції України. Фрідман приходить до висновку, що ця війна не має швидкого дипломатичного вирішення.

Від початку російсько-української війни "реалісти" попереджали, що українці нерозумно чинять опір російській агресії і що їм слід погодитися на компромісний мир, який, можливо, залишив би їм більшу частину їхньої країни, але ціною поступки частини росії. Те, наскільки незалежною після цього зможе стати решта України, залежатиме від того, які домовленості будуть досягнуті щодо її майбутніх безпекових механізмів. Ці ж реалісти очікують, що Україна погодиться з тим, що вона ніколи не зможе вступити до НАТО.

Нещодавній приклад такого "реалізму" можна знайти в листі, опублікованому в Financial Times, підписаному особами, які вже давно займають таку позицію, в тому числі колишніми послами Великої Британії та США в Москві. Вони не очікують поступок від росії, окрім можливої обіцянки, що вона не намагатиметься захопити ще більше території. Вони закликають США розпочати переговори з Москвою "про новий пакт безпеки, який би захищав законні інтереси безпеки як України, так і росії", не пояснюючи, як це буде відбуватися.

За цією заявою, на їхню думку, " «має негайно послідувати обмежене в часі припинення вогню в Україні". Це "дозволить російським і українським лідерам вести переговори в реалістичній, конструктивній манері", але вони не кажуть, про що вони можуть домовлятися після такої довгої і жорстокої війни, або що станеться, якщо переговори проваляться і час, відведений на припинення вогню, закінчиться. Вони стверджують, що піклуються про Україну, але їхній основний меседж є російським – здавайтеся зараз, або ви втратите більше, і якщо ви продовжуватимете воювати, то "тиск на ескалацію до ядерного рівня, ймовірно, зростатиме". (рішучу відповідь див. у листі, підписаному Джеймсом Шерром та іншими).

В іншому місці 5 липня 51 нобелівський лауреат опублікував звернення в російській опозиційній "Новій газеті", закликаючи до негайного припинення вогню в Україні та Газі, щоб світові лідери могли звернути увагу на нагальне завдання порятунку планети від зміни клімату. (Оскільки газета видається в росії і підлягає цензурі, слово "війна" довелося вилучити з першого речення). На їхню думку, війна є марнотратством, і зусилля, витрачені на неї, краще було б спрямувати на боротьбу зі зміною клімату. "Вбиваючи один одного, люди також знищують нашу планету". Їхній заклик: припиніть вогонь! Припиніть втрату людських життів! Запобігти ядерній катастрофі! – дещо скупий на деталі, наче думка про те, що мир кращий за війну, нікому раніше не спадала на думку.

Без сумніву, люди в Україні та росії також були б задоволені, якби війна закінчилася, і тому вітали б переговори з цього приводу. Проблема, як і у випадку з усіма несуттєвими закликами до дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни, полягає в тому, що український народ не бажає віддавати свою територію жорстоким окупантам, а росіяни не ставлять під сумнів військові цілі путіна, які полягають у захопленні більшої території. Таким чином, хоча обидві сторони регулярно наполягають на тому, що вони воліли б досягти своїх цілей мирним, а не насильницьким шляхом, і не виключають переговорів, коли вони викладають свої пропозиції, що описують бажані результати, вони виявляються абсолютно несумісними.

Інтерес до переговорів зараз зростає не тому, що політичні лідери прочитали листи у Financial Times, а тому, що зараз здається цілком можливим, що Дональд Трамп знову стане президентом, і він раніше заявляв, що має план, як покласти край війні. На цьому тлі, а також, можливо, через стрес і напругу війни та відсутність чітких шляхів до військової перемоги, на міжнародній арені стало набагато більше розмов про можливість нових переговорів.

Досить складним завданням буде узгодити місце, формат і порядок денний переговорів, не кажучи вже про те, щоб знайти компроміси, які б дозволили оголосити про припинення війни. Щоб пояснити, наскільки це складний виклик, пропоную вам ознайомитися з тим, про що говорили в минулому, з нинішніми заявленими позиціями обох сторін, а також з тим, що відомо про так званий "план Трампа".

Переговори 2022 року. Крим, Східна Україна і членство в НАТО

Найважливіші переговори відбулися протягом перших тижнів війни. У середині березня 2022 року здавалося, що вони просуваються, але незабаром зайшли в глухий кут, а до травня повністю припинилися. росія регулярно заявляє, що працездатна угода була дуже близькою і що Зеленського якимось чином переконав відмовитися від неї Борис Джонсон, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії, і це вписується в їхню загальну думку про те, що українці є маріонетками Заходу і не здатні зробити власні висновки. (Це твердження випливає з коментаря Давида Арахамії, який брав участь у переговорах і повідомив, що коли Джонсон відвідав Київ у квітні 2022 року, він сказав Зеленському не "підписувати нічого" з росією і "просто боротися").

Наразі з'явилися детальні звіти про переговори, в тому числі й цей у Foreign Affairs Семюеля Шарапа та Сергія Радченка. Найбільш ґрунтовний, заснований на протоколі переговорів та остаточному стані проєкту, досягнутому у квітні 2022 року, був опублікований у червні минулого року в New York Times. У наступних параграфах я детально спираюся на цю публікацію.

Питання, що лежали в основі тих переговорів, залишилися б тими самими і в наступному раунді, хоча обидві сторони з того часу посилили свої позиції, а досвід війни додав нових проблем. Основними темами тоді були Крим, Східна Україна і членство в НАТО. Були також інші питання, порушені росіянами щодо "денацифікації", включно зі статусом російської мови в Україні, які, за словами українців, були неактуальними, але, ймовірно, будуть порушені знову.

Крим. росія спочатку хотіла, щоб Україна визнала Крим частиною росії. Україна відмовилася, але запропонувала, щоб обидві країни погодилися "вирішити питання, пов'язані з Кримом" протягом 10 або 15 років дипломатичним шляхом. Це мало б супроводжуватися зобов'язанням уникати розв'язання проблеми "військовим шляхом". Зрештою, з проєкту договору це питання було виключено. Крим залишився б під російською окупацією, але без визнання її Україною.

Анклави. росія вимагала від України відмовитися від усього Донбасу. Про це йдеться в її проєкті:

Україна визнає незалежність Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки в адміністративних межах колишніх Донецької та Луганської областей України і, у зв'язку з цим, зобов'язується внести комплексні зміни до національного законодавства.

Україна, здавалося, була готова погодитися з тим, що анклави, створені у 2014 році на Донбасі, можуть залишитися під російською окупацією, але жодних конкретних деталей не було узгоджено. Передбачалося, що це буде вирішено під час зустрічі між президентами Зеленським і путіним, яка, звісно, так і не відбулася.

Нейтралітет і членство в НАТО. росія вимагала, щоб Україна ніколи не вступала до НАТО чи інших альянсів, не розміщувала іноземні військові бази чи озброєння, а також не проводила військових навчань з іншими країнами без її згоди. Україна запропонувала стати "постійно нейтральною державою" і "розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом".

Ключова проблема полягала в тому, що має прийти на зміну. Україна хотіла мати угоду, яка б зобов'язувала інші країни виступити на її захист, якщо вона знову зазнає нападу. Вона запропонувала механізм безпеки, який би спрацьовував "у разі збройного нападу на Україну". Проте Київ вже був обпечений раніше. США, Велика Британія і росія надали Україні гарантії суверенітету і територіальної цілісності, що містяться в Будапештському меморандумі, підписаному в 1994 році, коли Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу, успадкованого від Радянського Союзу. Ці домовленості вже були проігноровані росією, коли вона вирішила анексувати Крим у 2014 році, а потім знову здійснити повномасштабне вторгнення. Шарап і Радченко припускають, що український розрахунок полягав у тому, що, підписуючись як гарант із західними державами, "Москва визнала, що будь-яка майбутня агресія проти України означатиме війну між росією і США".

Згідно з текстом договору, країни-"гаранти", які підписали його, мали провести "термінові та негайні консультації" протягом не більше трьох днів. Після цього вони вживатимуть "індивідуальних або спільних заходів, які можуть бути необхідними" для захисту України, включаючи

...закриття повітряного простору над Україною [безпольотна зона], надання необхідної зброї, використання збройних сил з метою відновлення і подальшого підтримання безпеки України як постійно нейтральної держави.

росія погодилася з більшістю формулювань України щодо гарантій безпеки, але з деякими винятками. Вона заперечувала ідею створення іншими країнами безпольотної зони або надання Україні зброї. У квітні, коли переговори завершилися, вона спробувала включити пункт, який вимагав би від усіх країн-гарантів, включно з самою росією, погодитися на військове втручання.

Держави-гаранти і Україна погоджуються, що в разі збройного нападу на Україну кожна з держав-гарантів ... на основі рішення, погодженого всіма державами-гарантами, надасть ... допомогу Україні, як постійно нейтральній державі, що зазнала нападу...

Таким чином, росія зможе накласти вето на будь-яку міжнародну реакцію, якщо вона знову вторгнеться в Україну.

Хто ж насправді надаватиме гарантії? У проєкті договору в якості гарантів фігурували США, Велика Британія, Франція, Китай і сама росія. Вона також хотіла включити Білорусь, а Україна - Туреччину.

Європейський Союз. На переговорах 2022 року, як головна поступка, росія пообіцяла не стояти на шляху можливого членства України в Європейському Союзі, хоча саме запобігання цьому було в центрі початкової суперечки між ними в 2013-14 роках.

Сторони цього Договору поділяють розуміння того, що статус України як постійно нейтральної держави, за умови дотримання положень цього Договору, є сумісним з можливим членством України в Європейському Союзі.

Припинення вогню. Українська сторона вважала, що росія може припинити бойові дії і вивести свої війська в будь-який момент. Вона регулярно зверталася з проханнями про якнайшвидше припинення вогню, але, як зазначалося в проєкті договору від березня 2022 року, "російська сторона ігнорувала численні прохання України про припинення вогню".

У квітні 2022 року росія додала додаток до проєкту договору про припинення вогню про те, як буде застосовуватися режим припинення вогню. Воно розпочнеться з моменту "тимчасового застосування" договору, визначеного як день його підписання Україною та більшістю країн-гарантів, включно з росією. Обидві сторони не будуть "здійснювати дії, які можуть призвести до розширення контрольованої ними території або викликати відновлення бойових дій". Україна буде зобов'язана негайно вивести свої війська: виведення російських військ буде предметом окремих "консультацій". Неважко побачити проблеми в цьому формулюванні.

Міжнародні організації також можуть бути залучені. росія запропонувала, щоб Організація Об'єднаних Націй здійснювала моніторинг припинення вогню, а Червоний Хрест брав участь в обміні військовополоненими, інтернованими цивільними особами та останками загиблих.

Демілітаризація. Поряд з "денацифікацією", оголошуючи про вторгнення, путін також говорив про "демілітаризацію". На переговорах він намагався обмежити чисельність української армії, дозволивши їй не більше 100 тисяч осіб, з невеликими квотами на різні види озброєнь (наприклад, 147 мінометів і 10 бойових вертольотів), а дальність стрільби українських ракет обмежити до 25 миль.

Україна була готова прийняти деякі обмеження, але поставила їх набагато вище – армія до 250 тисяч осіб, 1 080 мінометів і 60 бойових вертольотів, а дальність польоту ракет обмежена 174 милями. Нічого не було узгоджено. Відтоді українські збройні сили пішли далі.

Економічні санкції. росія хотіла, щоб Україна і всі інші підписанти договору скасували економічні санкції:

Україна скасовує і надалі не застосовує, а також публічно закликає всі держави і міжнародні організації скасувати і надалі не застосовувати будь-які санкції та обмежувальні заходи, запроваджені з 2014 року проти російської федерації.

Наступні кроки: Україна. Ідея про "втрачений мир" не відповідає дійсності

Переговори були перервані після квітневих викриттів звірств росіян проти цивільного населення в Бучі, після яких стало важко уявити, як можна було б досягти угоди. Як зазначалося, саме спроба росії позбавити Україну гарантій безпеки, яких вона прагнула як альтернативи членству в НАТО, переконала українців у тому, що переговори нікуди не ведуть. Не було досягнуто жодних домовленостей щодо територіальних питань. Ідея про те, що це був "втрачений мир", яку досі підтримують російські пропагандисти та західні попутники, не відповідає дійсності.

На майбутніх переговорах питання нейтралітету/гарантій безпеки повернеться з тими самими проблемами. Але в трьох аспектах дискусії зміняться. По-перше, територіальні питання будуть на першому плані, хоча позиції обох сторін стали більш жорсткими. Україна тепер хоче повернути всю свою територію, в той час як росія тепер хоче забрати більше, ніж раніше. По-друге, Україна хоче отримати репарації за всі руйнування, завдані її країні російським вторгненням, а також за витрати на її очищення. По-третє, всі питання, пов'язані з майбутніми домовленостями щодо безпеки, просунулися далі і стали більш складними.

Зараз Україна наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має визнати недійсною анексію її території у вересні 2022 року (коли путін заявив про приєднання до російської федерації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей), і що Кримський півострів, який путін анексував у 2014 році, повинен знову вважатися частиною України.

"Формула миру" Зеленського з десяти пунктів, оголошена в листопаді 2022 року, містила такі заголовки:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх ув'язнених і депортованих. Імплементація Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку. Виведення російських військ та припинення бойових дій. Правосуддя. Екоцид, необхідність негайного захисту навколишнього середовища. Запобігання ескалації. Підтвердження закінчення війни.

Вони лягли в основу процесу, який розпочався в червні, коли 92 країни зустрілися на саміті в Швейцарії. Більшість (80), але не всі учасники закликали до того, щоб "територіальна цілісність" України була основою будь-якої мирної угоди. Деякі з них поставили під сумнів відсутність участі росії. Наступним кроком для робочих груп буде більш детальний розгляд пунктів плану в різних столицях. Зеленський пообіцяв, що повний план буде готовий у листопаді (маючи на увазі можливу перемогу Трампа?), який буде розглянутий на другому міжнародному саміті. Він припускає, що росія буде запрошена, росія каже, що не буде присутня. Його основна мета – створити наратив про те, як би виглядав справедливий мир.

Наступні кроки: росія. Позиція незмінна: війна триватиме

Коли мирна конференція Зеленського мала розпочатися, путін повторив свої вимоги. Україна повинна повністю віддати чотири анексовані області (включно з територіями, які наразі утримують її війська) і відмовитися від вступу до НАТО. Він, як і раніше, наполягає на демілітаризації України і знятті всіх санкцій з росії.

Щойно в Києві оголосять, що вони готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу до НАТО – наша сторона негайно, в ту ж хвилину, віддасть наказ про припинення вогню і початок переговорів.

Це супроводжувалося обіцянкою "гарантувати безперешкодне і безпечне виведення українських частин і з'єднань". Ці умови будуть закріплені в міжнародних угодах.

По суті, це умови капітуляції. Замість нормальної презумпції, що за припиненням вогню слідують переговори по суті, великі питання повинні бути узгоджені на користь росії до того, як припинення вогню буде імплементоване. Така послідовність була б малоймовірною. Навіть якби переговори відбулися належним чином і можна було б узгодити заголовки угоди, виникло б надто багато питань щодо її тлумачення, щоб вона могла стати основою для тривалого припинення вогню. Спроба з'ясувати деталі остаточної угоди як перший крок – це рецепт тривалих і безуспішних переговорів.

Варто також відзначити репліку до заяви путіна від Дмитра Медведєва, хоча б тому, що він є колишнім президентом і прем'єр-міністром. У дописі на своєму Telegram-каналі він заявив, що навіть якщо Зеленський погодиться на останні умови путіна щодо миру, це не означатиме "завершення російської військової операції" в Україні.

Навіть підписавши папери і визнавши поразку, решта радикалів, перегрупувавши сили, рано чи пізно повернуться до влади, натхненні західними ворогами росії. І тоді настане час остаточно розчавити рептилію. Забити довгий сталевий цвях у кришку труни бандерівської квазідержави. росія врешті-решт поверне "решту українських земель в лоно російської землі".

Оскільки ми навчилися не звертати уваги на коментарі Медведєва з інших питань, включаючи його рутинні погрози зробити жахливі речі з усіма ворогами росії, ми, ймовірно, можемо не звертати уваги і на цю заяву, але навряд чи це дає Україні підстави сприймати будь-які російські обіцянки серйозно.

Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав власну мирну місію. Він зробив це на підставі того, що протягом шести місяців буде головувати в Раді міністрів ЄС. Це не має жодної зовнішньополітичної ролі. Керівництво ЄС дезавуювало і принизило його зусилля. Перед тим, як обговорити свої ідеї з Дональдом Трампом, Орбан зустрівся і з Зеленським (який не був вражений), і з путіним (який був більш вражений).

Після тригодинної зустрічі з путіним Орбан визнав, що позиції України та росії "дуже далекі одна від одної". путін, схоже, підтвердив у приватній розмові те, що говорив публічно про свої амбітні вимоги. Орбан пообіцяв, що продовжить працювати над припиненням війни до кінця цього року. "Майже не залишилося країн, які контактують з обома сторонами. Угорщина – одна з них".

У листі до лідерів ЄС Орбан стверджував, що Трамп має "добре обґрунтовані плани" щодо мирних переговорів між росією та Україною. Це змусило його запропонувати ЄС відновити прямі дипломатичні відносини з росією і розпочати переговори на "високому рівні" з Китаєм, щоб знайти мирне вирішення війни в Україні. Це викликало холодну реакцію, не в останню чергу тому, що все це свідчило про нав'язування миру Україні.

За словами Орбана: Ми не можемо очікувати мирних ініціатив від [Трампа] до виборів. Однак я можу з упевненістю стверджувати, що незабаром після перемоги на виборах він не чекатиме своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани.

Трамп. Сам Трамп раніше заявляв, що вирішить проблему війни в короткі терміни, і, оскільки зараз він, швидше за все, не стане президентом, виникає інтерес до того, як, на його думку, це можна зробити. Кремль заявив, що будь-який мирний план, запропонований можливою майбутньою адміністрацією Трампа, повинен відображати реальний стан справ на місцях, але путін залишається відкритим для переговорів.

Кіт Келлог і Фред Фляйц, які працювали в апараті Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, розробили елементарний план припинення вогню на основі існуючих ліній зіткнення, що дасть змогу розпочати мирні переговори.

Основні елементи плану були викладені в документі, опублікованому їхнім інститутом "Америка понад усе". В інтерв'ю Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити росію і Україну за стіл переговорів. Він висловився за те, щоб сказати українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку США вичерпається". путіну слід було б сказати, що він "повинен сісти за стіл переговорів, в іншому випадку ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою". Зняття питання членства України в НАТО з порядку денного було одним із стимулів для росії; повернення його на порядок денний було б покаранням за зволікання.

Ці примусові заходи, можливо, змусять сторони сісти за стіл переговорів, але це не означає, що буде досягнута реальна домовленість. Той факт, що між двома лідерами навіть відбувається предметна взаємодія, може викликати очікування, що угода буде досягнута лише за кілька розмов. (Згадайте ажіотаж навколо Трампа і короля Північної Кореї Чен Ина, який врешті-решт призвів до вироблення широких принципів, які так і не вдалося перетворити на довготривалу угоду).

Чи можливі результативні переговори? Адже на Україну тиснуть

План Келлога/Фляйца, схоже, передбачає, що Україні не потрібно формально поступатися територією росії за їхнім планом, навіть якщо їй доведеться визнати, що вона не зможе відновити контроль над усією територією в найближчій перспективі, або навіть ніколи. Для росії цього було б недостатньо. путін хотів би, щоб передача всієї території, на яку він претендує, була підтверджена, і він не хотів би повертати жодної з додаткових областей, які він приєднав до російської федерації.

У ситуації, коли Україна вже перебуває під тиском, щоб піти на певні поступки, путін буде схильний вимагати більшого. Як далеко Трамп готовий зайти, щоб натиснути на Україну, щоб росія могла зберегти здобутки своєї агресії? Чи буде він готовий запропонувати Києву надійні гарантії безпеки в якості пряника? Якщо так, чи зробить це угоду ще менш привабливою для путіна? Частково аргументація росії в минулому полягала в тому, що якщо в Києві залишиться ворожий режим, ситуація залишатиметься нестабільною - саме тому вона хотіла окупувати всю Україну в першу чергу.

Тому на практиці укладати угоди буде складно. Деякі питання, навіть за наявності доброї волі, якої бракуватиме, все одно будуть нерозв'язними. Припустимо, наприклад, що територія має бути передана росії. Де буде проходити новий кордон і яким буде порядок перетину? Якщо, як і в минулому, росія наполягатиме на обмеженнях чисельності українських збройних сил, як вони будуть встановлюватися і перевірятися? Що станеться, якщо український парламент відхилить будь-яку угоду? У минулому Зеленський обіцяв винести будь-яку угоду на референдум. Якими темпами можуть бути скасовані економічні санкції, накладені на росію, і чи буде це залежати від виконання росією своїх зобов'язань?

Ось чому детальні "мирні" переговори рідко є хорошим способом зупинити війну. Найкращий спосіб зупинити війну – це припинення вогню і можливе розведення сил, з яким обидві сторони можуть змиритися, після чого, якщо це можливо, слідують предметні переговори про довгострокові домовленості. Але цього не станеться, якщо Україна вважатиме, що лінія припинення вогню перетвориться на фактичний кордон з територією, втраченою для України назавжди. Можуть бути набагато амбітніші схеми, наприклад, з передачею спірної території під міжнародну опіку, проведенням відповідних референдумів, які дозволять жителям висловити свої уподобання (але з урахуванням тих, хто втік, а також тих, хто залишився), залученням миротворчих сил з інших країн для моніторингу лінії припинення вогню. Наразі ніхто нічого з цього не пропонує.

Якби ця війна завершилася, всі відчули б величезне полегшення. Але той факт, що цього досі не сталося, є не просто результатом відсутності бажання зробити розумну річ, але й тим, що стоїть на кону для обох сторін. Історія переговорів 2022 року свідчить про те, що позиції змінювалися з розвитком подій у війні. "Реалістичні" вимоги до України піти на поступки починаються з припущення, що це війна, яку росія обов'язково виграє. Українська позиція полягає в тому, що якщо ми хочемо сподіватися на те, що росія відмовиться від території, яку вона намагалася захопити шляхом завоювання, то необхідно показати, що вона не може перемогти і буде відкинута назад. На жаль, ця війна не має швидкого дипломатичного вирішення.

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