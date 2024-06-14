Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман

Відомий історик та дослідник війни Лоуренс Фрідман розповідає звідки взялися "червоні лінії" як термін, який своїм корінням сягає війни Риму з царем Антіохом, та пояснює чому російські червоні лінії постійно порушуються без яких-небудь істотних наслідків.

Коли цар, прочитавши послання, сказав, що хоче порадитися зі своїми друзями про ситуацію, що склалася, Попіллій зробив вчинок, який вважався надзвичайно владним і зухвалим. Маючи в руці лозину, він накреслив нею коло навколо Антіоха і наказав йому дати відповідь на лист, перш ніж той вийде за межі цього кола. Цар був приголомшений такою гордовитою поведінкою. Після короткого збентеженого мовчання він відповів, що зробить усе, чого вимагають римляни.

Полібій, "Історії".

Попіллій був консулом, посланим Римом у 168 р. до н.е., щоб переконати сирійського царя Антіоха IV припинити напад на Олександрію. Після цього епізоду, який поклав край війні з Птолемеєм, Полібій розповідає, що Антіох відступив назад до Сирії, "у великому розпачі, і стогнучи духом, але підкоряючись вимогам часу".

27 лютого 1991 року в тій же частині світу іракські війська залишили Кувейт. Президент Джордж Буш зазначив:

"Сім місяців тому Америка і світ провели лінію на піску. Ми заявили, що агресія проти Кувейту не пройде, і сьогодні Америка і світ дотримали свого слова".

У наші дні метафорою вибору є не стільки "лінія на піску", скільки "червона лінія". Згадки про червоні лінії можна знайти в дискусіях як про російсько-українську війну, так і про війну між Хамасом та Ізраїлем. Одна з теорій походження терміну полягає в тому, що він походить від попереджувальної лінії на залізничній колії, перетин якої може призвести до пошкодження машини. "Червоний" попереджає про потенційну небезпеку: червоний прапор, червоне світло чи червона лінія – точка переходу від безпеки до небезпеки. У техніці червону лінію можна встановити з певною точністю; в політиці ж переконати людей або країни діяти всупереч їхнім бажанням – зовсім інша справа. Тим не менш, цей термін зараз регулярно використовується для відстоювання інтересів, які будуть надійно захищені.

Інша теорія його входження до лексикону походить від моменту під час Балаклавської битви 1854 року, коли командир сказав горцям Сазерленду, які переважали за чисельністю, що відступу бути не може: "Ви повинні померти там, де стоїте". Чоловіки мужньо чекали у своїх червоних туніках на російську атаку, яку кореспондент "Таймс" Вільям Рассел описав як "тонку червону смугу зі сталевим наконечником", що згодом перетворилася на "тонку червону лінію".

Проблеми з червоними лініями. Запобігти або відреагувати

Червона лінія сигналізує про зобов'язання, про готовність слідувати певному курсу дій, незважаючи на ризики і труднощі, які можуть виникнути в результаті. Однак для того, щоб вона спрацювала, вона повинна формувати розрахунок ризиків для цільової аудиторії. Червоні лінії не спрацьовують, тому що об'єкт прийняв ризики. Ми можемо визначити деякі ознаки успішної червоної лінії/лінії на піску:

1) зачіпаються життєво важливі інтереси.

2) немає жодних сумнівів щодо розташування лінії.

3) наслідки перетину лінії визначені або можуть бути обґрунтовано передбачені.

4) в ідеалі існує спільне розуміння того, де знаходиться лінія розмежування і що означатиме її перетин.

Існує низка причин, чому цей ідеал може виявитися недосяжним.

По-перше, червона лінія може бути розмитою або неоднозначною, тому після її перетину не зовсім зрозуміло, що сталося і чи було це заплановано. Наприклад, здається самоочевидним, що перетин реальної, чітко окресленої фізичної лінії, такої як міжнародно визнаний кордон, виправдовує рішучу відповідь. Але що, якщо це кілька солдатів, які заблукали? Або диверсійна група, яка проникає в країну супротивника, але потім майже одразу відступає? Або якщо це не більше, ніж транскордонний обстріл, який не супроводжується переміщенням військ?

По-друге, якщо лінія перетинається поступово, кожен крок може бути недостатнім для того, щоб викликати сильну відповідь. В одному з дописів минулого літа я звернув увагу на те, як у такий спосіб були перейдені передбачувані червоні лінії росії, що не викликало різкої відповіді. Я використовував метафору "нарізання салямі": можливо, важко здіймати галас через втрату кожної скибочки, але кумулятивний ефект полягав у тому, що було втрачено цілу салямі.

По-третє, коли вже завдано шкоди, якою має бути відповідна реакція? Об'єкт, можливо, пішов на ризик, тому що виявив елемент блефу. Навіть маючи тверду рішучість відповісти, може бути важко зрозуміти, що робити, оскільки обставини вже не ті, що передбачалися під час встановлення лінії. Те, чим погрожували раніше, може втратити сенс і навіть погіршити ситуацію.

По-четверте, хоча адекватна відповідь може виявитися важкодосяжною, відсутність реакції взагалі може поставити під сумнів довіру. Якщо межа була встановлена, а потім проігнорована, чому її слід сприймати всерйоз у майбутньому? Як тільки червона лінія публічно встановлена, ставки одразу ж підвищуються. При розробці способів усунення заподіяної шкоди необхідно також враховувати репутаційні втрати, які можуть бути понесені, якщо реакція буде слабкою. Це, звичайно, є частиною сенсу публічного встановлення межі – об'єкт повинен усвідомлювати, наскільки важко буде відступити. Якщо справа дійде до критичної точки, може виявитися не дуже розумним дозволити, щоб загальна репутація рішучості була пов'язана з конкретними подіями, які не розгортаються так несподівано.

Єдиний спосіб уникнути проблем, пов'язаних з тим, як реагувати, коли межа перейдена, – це зробити так, щоб її було дуже складно перетнути, навіть якщо це і є наміром. У теорії стримування в цьому полягає різниця між "запереченням" і "покаранням". Якщо стримування полягає в тому, щоб переконати супротивника в тому, що потенційні витрати перевищать потенційні вигоди, то це може спрацювати або через запобігання вигодам (заперечення), або через накладення витрат (покарання), або через комбінацію цих двох способів. Заборона, якщо її можна досягти, є найкращим підходом. Це "тонка червона лінія". Вона вимагає, щоб потенційний агресор подумав, чи має він достатньо сили, щоб перетнути цю лінію. Якщо агресор дійде висновку, що він буде заблокований, то стримування досягло успіху, і не потрібно думати про те, як знайти форми покарання, які могли б виправити ситуацію.

путінські червоні лінії. Загадка – де вони є, і що буде як їх перетнути

Хоча я наголошував на важливості чіткості у визначенні червоних ліній, путін не дотримується такого підходу. Він любить грати в ігри розуму, дезорієнтуючи і нервуючи своїх опонентів і навіть підлеглих, тримаючи їх в розгубленості й невпевненості щодо своїх намірів. Він часто згадує про червоні лінії, не завжди чітко пояснюючи, що вони означають і що станеться, якщо їх перетнути.

Під час свого послання про становище країни у квітні 2021 року, в той час, коли навколо України вже відбувалося нарощування сил (влітку того року їх кількість була знову скорочена, а пізніше знову почалося нарощуватися), путін зауважив:

"Організатори будь-яких провокацій, що загрожують фундаментальним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне більше, ніж вони шкодували про що-небудь за довгий час.... Сподіваюся, нікому не спаде на думку переходити так звані "червоні лінії" щодо росії, які ми самі будемо визначати в кожному окремому випадку. Відповідь росії буде симетричною, швидкою і жорсткою..."

Підтекст його висловлювань полягав у тому, що він готовий тримати всіх у невіданні щодо того, де встановлені його "червоні лінії" і що він робитиме, якщо вони будуть перетнуті, окрім того, що реакція буде певним чином адекватною. путін був би цілком задоволений, якби інші здогадувалися, що це насправді означало, задоволений тим, що його опоненти були настільки стурбовані його намірами і здатністю діяти, що не хотіли його засмучувати.

Коли путін пояснює будь-яку нову військову ініціативу, він зазвичай заявляє, що важливу межу вже перейдено, так, ніби його вороги зайшли надто далеко, що само собою зрозуміло погано. Необхідно показати, що росія діє лише у відповідь на якесь попереднє порушення або провокацію. Саме на цій основі було анексовано Крим у 2014 році через "переворот" у Києві, а повномасштабне вторгнення, розпочате 24 лютого 2022 року, – через жорстокі дії України проти російськомовних у Луганському та Донецькому анклавах, хоча докази для цього були сфабриковані. ("Це та червона лінія, про яку я неодноразово говорив... вони її перетнули").

Іншими прикладами є звинувачення в ударах по критичній інфраструктурі України, які всерйоз почалися в жовтні 2022 року після нападу України на Керченський міст, що з'єднує материкову частину України з Кримом, і пояснення путіним нещодавнього наступу на Харків посиланням на вторгнення в Бєлгород підтримуваного Україною російського повстанського угруповання.

Тому путін намагається звинуватити своїх жертв у будь-яких силових діях, до яких він вирішить вдатися, залишаючи всіх у здогадках про те, де пролягають інші його червоні лінії і що може статися, якщо їх перетнути. До певної міри це спрацювало, оскільки на Заході багато часу було витрачено на роздуми про те, що може спровокувати застосування ядерної зброї. Я розглядав це явище в нещодавньому обговоренні метафори сходів ескалації. Там я зазначив, що існує одна дуже специфічна непередбачувана ситуація, на якій постійно наголошував путін, а саме: країни НАТО воюють пліч-о-пліч з Україною. Це було дотримано. На інші згадані непередбачувані обставини, якщо вони виникнуть, росія може відповісти досить жорстко, але далеко не ядерною війною.

Так і сталося. Хоча його підлеглі часто використовували апокаліптичні й екстравагантні формулювання про те, що може статися за певних обставин, ці погрози не були реалізовані. Коли Швеція і Фінляндія вступили до НАТО і коли західні поставки озброєнь перейшли від переважно оборонних до більш наступальних систем, від ближнього до дальнього радіусу дії, з боку росії лунали гіркі скарги і попередження, але вони були нарізані у вигляді салямі. Жоден з окремих кроків не вартий війни з НАТО. Через це, навіть якщо росіяни зараз дійсно хочуть, щоб їх сприймали серйозно, вони знецінили власну мову.

Новий етап війни? Чи втрачають силу ядерні погрози путіна

Після того, як минулі загрози виявилися блефом, апетит Заходу до ризику зріс. Але обставини змінюються, і це не означає, що ми повинні повністю відкидати ті загрози, які зараз можуть бути видані за старі балачки. Ми входимо в ще більш напружений період, ніж раніше.

Це, можливо, пояснює подальшу американську обережність. Підхід Байдена до червоних ліній дуже відрізняється від підходу путіна. Він не хоче, щоб США були настільки втягнуті в підтримку України, що ризикують розпочати воєнний конфлікт з росією. Він посилив підтримку України після, наприклад, російських атак на житлові будинки або об'єкти критичної інфраструктури, але не попередив Москву про те, що США можуть зробити заздалегідь. Його "червоні лінії" щодо росії були пов'язані лише з великими порогами: застереження проти повномасштабного вторгнення, погрожуючи економічними санкціями; оголошення і приватне повідомлення росії, що США відповідатимуть на будь-яке застосування росією ядерної зброї проти України, хоча і неядерним способом; нагадування Москві, що США будуть зобов'язані, згідно зі статтею V Договору НАТО, відповісти на прямий напад на члена НАТО.

Тим часом Україні були нав'язані "червоні лінії" з метою стримування конфлікту, які було легко виконати через її залежність від США. Найбільш суперечливою з них була відмова від використання зброї, наданої США, для нападів на росію.

До квітня путін мав вагомі підстави сподіватися, що Сполучені Штати не лише залишатимуться обережними в цьому питанні, але й що рівень західної підтримки продовжуватиме знижуватися. Законопроєкт про надання допомоги Україні застряг у Конгресі. Позиція України стрімко погіршувалася, оскільки вона стикалася з нестачею людських ресурсів і матеріальних засобів, зокрема артилерійських снарядів і засобів протиповітряної оборони. путін випромінював упевненість, оскільки російська економіка була налаштована на війну, а його збройні сили були у відносно хорошій формі.

Але потім, досить різко політика змінилася, коли Майк Джонсон, спікер Палати представників, можливо, усвідомивши, що його спадщиною може стати поразка України, змінив свою думку і проштовхнув законопроєкт. Ця зміна додала нагальності російським наземним атакам, оскільки їхнє вікно можливостей тепер може зачинитися раніше, ніж очікувалося. Москва прагнула використати свої переваги, поки вони ще були. Звідси виникли плани наступу минулого місяця через кордон з Бєлгорода на Харків. Це спочатку застало українців зненацька і поставило їх під сильний тиск, оскільки раніше звільнені села і землі були втрачені на користь росії. Місто Харків зазнавало регулярних і болючих ударів. Незабаром Зеленський гірко скаржився на те, що не може завдати удару у відповідь по джерелах цих атак.

Спочатку адміністрація Байдена здавалася незворушною. Але незабаром прохання переглянути рішення стали більш наполегливими. Велика Британія заявила, що не буде проти, якщо її зброя буде використана таким чином, і незабаром більшість європейських країн зайняли таку ж позицію. Їх підтримав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Усвідомлюючи, що стриманість США навряд чи відповідає реакції росії і що Україна може втратити ще більше території, якщо не знайде способів послабити російські атаки, Байден пішов на поступки. Він погодився, що зброя, яку постачає США, може бути використана для транскордонних атак, хоча обмеження все одно існуватимуть. Ось як описує нову позицію видання Politico:

Фактично, Україна тепер може використовувати надану американцями зброю, таку як ракети і пускові установки, щоб збивати запущені російські ракети, що прямують до Харкова, по військах, що скупчуються безпосередньо над російським кордоном біля міста, або по російських бомбардувальниках, що запускають бомби в напрямку української території. Але ... Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет дальнього радіусу дії, таких як армійські тактичні ракетні комплекси, для ураження військових об'єктів в глибині росії.

Ця відмінність, можливо, не буде повністю сприйнята в Москві, враховуючи, що українці вже можуть атакувати цілі в глибині росії, використовуючи власні безпілотники дальнього радіусу дії, і що ці обмеження не поширюються на Крим, оскільки Вашингтон не вважає цю територію частиною росії. Навіть якщо інші обмеження все ще діють, перші повідомлення свідчать про те, що Україна вже користується перевагами нового дозволу для ураження об'єктів за кордоном, зокрема, систем протиповітряної оборони. Оскільки наземні бої залишаються інтенсивними, багато хто з українців називає їх "запеклими", ще рано говорити про перелом, але зростає впевненість, що наступ на Харків призупинився.

Складний стан війни призвів до ще одного значного зрушення, цього разу на чолі з Францією. Президент Макрон дав зрозуміти це в лютому, підкресливши, що виживання України як суверенної держави стало життєво важливим інтересом Заходу. Наприкінці квітня він підтвердив цю тезу в інтерв'ю, заявивши, що кроки, які раніше не бралися до уваги, тепер мають бути розглянуті.

Він говорив про базування західних підрозділів на території України, у тренувальних, якщо не (поки що) бойових ролях.

У сукупності ці кроки явно турбують путіна. Після лютневих заяв Макрона він попередив, що "це дійсно загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації". На початку травня він наказав російським військам відпрацювати розгортання нестратегічної (тактичної) ядерної зброї. Це було зроблено у відповідь на те, що речник путіна Дмитро Пєсков назвав "провокаційними заявами і погрозами", які досягли "безпрецедентного рівня". путін попередив про "серйозні наслідки", якщо Україна використає західні боєприпаси для удару по росії, звернувши увагу на "невелику територію" і "щільне населення" європейських країн.

3 червня Гедеон Рахман написав у Financial Times, що "ядерні погрози росії втрачають свою силу". Незалежно від того, чи це була відповідь, чи ні, 5 червня путін на прес-конференції наполягав на тому, що використання ядерного арсеналу росії не виключено.

"Захід чомусь вважає, що росія ніколи не застосує її... У нас є ядерна доктрина. Подивіться, що там написано. Якщо чиїсь дії загрожують нашому суверенітету і територіальній цілісності, ми вважаємо за можливе застосувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні. До цього не можна ставитися легковажно, поверхнево".

Це не новина як така. путін завжди покладався на ядерну доктрину росії від 2020 року, яка дозволяє використовувати ядерну зброю, якщо вона зазнає нападу із застосуванням зброї масового знищення або якщо "саме існування держави опиниться під загрозою". Використання українськими військами наданої США системи HIMARS для ураження військових цілей у Бєлгороді не відповідає цьому критерію.

Тому зараз він шукає інші "асиметричні" відповіді. Його остання погроза – надати еквівалентний потенціал іншим країнам, які ведуть власну війну із західними країнами:

"Якщо вони вважають за можливе доставляти таку зброю в зону бойових дій, щоб завдавати ударів по нашій території і створювати нам проблеми, то чому ми не маємо права поставляти зброю такого ж типу в деякі регіони світу, де вона може бути використана для нанесення ударів по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це стосовно росії?"

Після цього Дмитро Медведєв додав роздратовано:

"Тепер нехай США та їхні союзники відчують на собі пряме використання російської зброї третіми сторонами. Ці сторони або регіони навмисно не називаються, але ними можуть бути всі, хто вважає США та їхніх союзників своїми ворогами, незалежно від їхніх політичних переконань і міжнародного визнання. Їхній ворог – США, що робить їх нашими друзями. Нехай використання російської зброї цими неназваними "регіонами" буде максимально руйнівним для їхніх і наших супротивників".

Знову ж таки, ми маємо загрозу, деталі якої розмиті. Якщо бенефіціарами стануть Іран і Північна Корея, то це відповідає існуючій політиці в обмін на підтримку, яку вони надали росії у вигляді безпілотників і артилерійських снарядів. Якщо з'являться інші кандидати, це може бути проблематично, оскільки вони становитимуть загрозу не лише для західних держав, але й для країн, з якими росія хоче залишатися в добрих відносинах. Також виникатимуть питання про те, що росія може залишити зі своїх запасів, якщо вона все ще використовує їх проти України. Одержувачі можуть задатися питанням, наскільки далеко росія буде готова зайти, якщо використання цієї зброї призведе до серйозного зіткнення зі США та їхніми союзниками.

Під час свого останнього візиту путін знизив рівень цієї загрози до того, що він може зробити:

"Ми поки що не постачаємо цю зброю, але залишаємо за собою право зробити це тим державам або організаціям, які зазнають певного тиску, в тому числі військового, з боку країн, які постачають зброю в Україну і сприяють її використанню на території росії".

Складається враження, що росія шукає відповідні покарання, не доводячи конфлікт до абсурду. Існують плани відправити кораблі для участі в навчаннях поблизу Куби і Венесуели, які можуть продемонструвати проекцію сили, але не більше того, а також безліч свідчень про зловмисні дії західних країн, від пропагандистських кампаній до трюків, з конкретною мішенню – Францією. Проблема для путіна полягає в тому, що все це не змусить Захід замислитися над своєю підтримкою України і підтверджує ідею про те, що жорсткі розмови про червоні лінії не призводять до еквівалентних дій.

Варто процитувати відповідь Макрона:

"Пропагандисти займаються пропагандою. З першого дня метод росії був таким: залякати, щоб нейтралізувати. Залякати нашу громадську думку, всіх нас, щоб ми не допомагали Україні. Якби ми з першого дня слідували російським залякуванням, ми б і досі не постачали ні бойових танків, ні гармат, ні літаків, ні ракет дальнього радіусу дії, і я не впевнений, що без цього Україна опинилася б у тій ситуації, в якій вона є сьогодні. Тому ми були систематично правильними, не піддаючись на залякування пропагандистів. Для мене важливо бути послідовним у стратегії, яка є нашою, і в рамках, які ми самі собі дали: допомагати Україні чинити опір, тому що ця війна є для нас екзистенційною, і ніколи не бути джерелом ескалації".

Окрім страждань, яких Україна зазнає щодня за те, що наважилася протистояти російській агресії, це не означає, що ми можемо бути спокійними щодо всієї цієї діяльності. росія може постачати ракети супротивникам Заходу, якщо захоче, і це може підлити масла у вогонь конфліктів, які вже палають. Деякі дії, які здебільшого спрямовані на те, щоб дратувати, можуть зайти надто далеко і призвести, наприклад, до кібератак, які завдадуть реальної шкоди, або ж до інцидентів на морі чи авіакатастроф. Існують й інші ризики. Як би відреагували європейські країни, якби їхні інструктори, що базуються в Україні, стали об'єктом нападу з боку росії? (Пєсков: "Жоден інструктор, який бере участь у підготовці українських військових, не має імунітету").

Тим не менш, як відомо деяким російським пропагандистам, постійні похмурі попередження про "червоні лінії" тепер сприймаються як "порожні балачки". Стів Розенберг з BBC розповідає про розмову з одним з найбільш екстремістських пропагандистів, Володимиром Соловйовим.

Розенберг: "На Заході дехто скаже, що ми вже чули це брязкання шаблями, і що це блеф". Соловйов: "Це завжди блеф. До того часу, поки це не станеться. Ви можете продовжувати думати, що росія блефує, а потім, одного дня, не буде більше Великої Британії, з якої можна буде сміятися. Ніколи не намагайтеся штовхати російського ведмедя, думаючи, що "О, це кошеня, ми можемо з ним погратися".

Це ілюструє проблему. Червоні лінії працюють лише тоді, коли їх не можна легко відкинути як блеф. Мета полягає в тому, щоб вплинути на поведінку Заходу, а не в тому, щоб отримати сатисфакцію, продемонструвавши якусь страшну силу, коли блеф розкривається. Якщо зловісні погрози Соловйова не сприймаються серйозно, це може бути тому, що він роками висловлює одні й ті ж божевільні фантазії, ніби підрив випадкових європейських міст не матиме серйозних наслідків для росії. Сумнівно, що навіть у Кремлі на нього ще звертають увагу.

Червоні лінії працюють лише в дуже специфічних умовах, і коли вони використовуються безсистемно, то втрачають довіру і знижують ефективність тих дій, які могли б користуватися реальною довірою. Спроби встановити чіткі межі того, що є прийнятним і неприйнятним, часто зазнають невдачі через притаманні війні безлад і невизначеність, а також через проблему визначення витрат на конкретні дії і подальшого їх виконання, оскільки наявні варіанти мають свої власні ризики і невизначеності й не гарантують покращення ситуації.

Було б нерозумно для західних країн починати робити свої власні крикливі публічні попередження про свої червоні лінії, тому що тоді вони зіткнуться з тими ж проблемами, що і росія, з невизначеністю щодо того, як ці лінії повинні бути проведені, що буде беззаперечним доказом того, що вони були порушені, і які покарання будуть мати сенс. Найкраще почати з того, щоб чітко визначити, де лежать життєво важливі інтереси, розбудовувати сили і засоби так, щоб мати надійні варіанти дій у різних непередбачуваних ситуаціях, у разі серйозної провокації вирішувати, що робити з огляду на її масштаб і наслідки, і пам'ятати, що найкращою формою контролю ескалації є її недопущення. Краще запобігти здобуткам супротивника, ніж турбуватися про те, як і де покласти на нього непропорційні витрати.

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