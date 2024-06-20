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Високий представник ЄС розповів деталі 14-го пакета санкцій проти росії

20 червня 2024, 21:33
Високий представник ЄС розповів деталі 14-го пакета санкцій проти росії
Фото: Українська правда
Санкції спрямовані на те, щоб уряду путіна було важче вести агресивну війну.
В Євросоюзі є згода щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який містить індивідуальні і секторальні заходи для підриву військових зусиль росії проти України.
 
Про це повідомив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
 
Новий пакет санкцій націлений на:
 
- військово-промисловий оборонний комплекс
 
- фінансові послуги
 
- енергетичний сектор.
 
- обхід санкцій
 
- військові злочини, в тому числі суб'єктів, які займаються депортацією українських дітей.
 
Ці санкції спрямовані на те, щоб уряду путіна було важче вести агресивну війну”, - наголосив Боррель, і додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.
 
Сьогодні, 20 червня, посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти російської Федерації. Серед санкцій — заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

 

Жозеп Боррельсанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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