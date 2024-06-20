Високий представник ЄС розповів деталі 14-го пакета санкцій проти росії

Санкції спрямовані на те, щоб уряду путіна було важче вести агресивну війну.

В Євросоюзі є згода щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який містить індивідуальні і секторальні заходи для підриву військових зусиль росії проти України.

Про це повідомив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Новий пакет санкцій націлений на:

- військово-промисловий оборонний комплекс