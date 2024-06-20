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ПОЛІТИКА

Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії

20 червня 2024, 11:22
Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії
Новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти росії. 

Про це у X (Twitter) повідомило бельгійське головування Бельгії в Раді ЄС.

"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Від початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки і військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій у самому розпалі, і в нього, як очікується, увійдуть нові обмеження проти 21 російської компанії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій проти росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.

санкціі проти росіївійна

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