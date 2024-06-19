Відома дослідниця російського телепропаганди і засновниця Russia Media Monitor Джулія Девіс проаналізувала останні потуги російських пропагандонів стосовно запроваджених нових санкцій Заходу проти московії. Вони лютують і тупотять ногами, вимагають показати "кузькіну мать" і сподіваються на Трампа.

Нові заходи США, спрямовані на російську економіку, викликали у кремлівських пропагандистів більшу лють, аніж зазвичай.

Останній раунд санкцій США проти росії вдарив важко, і реакція кремлівських пропагандистів на нього помітно відрізняється. У минулому веселі прихильники вторгнення путіна в Україну насміхалися над методами Заходу, покликаними покарати росію за безглузді масові вбивства в сусідній країні.

Тепер їм не до сміху.

Хвалькуватий ведучий державного телебачення і головний рупор росії Владімір Соловйов виглядав більш розлюченим, ніж зазвичай, після рішення Міністерства фінансів США від 12 червня.

Під час ранкового шоу "Повний контакт" ведучий заявив: "Звичайно, цікаво, що вчора, в День росії, американці запровадили черговий пакет санкцій. Якщо ми досі не використовували термін "пекельні санкції", то, можливо, настав час робити це зараз, кожного разу, коли ми говоримо про це – не тому, що ці санкції такі важкі, а тому, що ті, хто їх запроваджує, є справжніми дияволами! Вони – пекло!" Соловйов критикував Центральний банк росії, стверджуючи, що він виявився погано підготовленим до тиску останніх західних обмежень.

Повернувшись в ефір свого шоу "Вечір з Владіміром Соловйовим" пізніше того ж дня, настрій ведучого не покращився. Зітхаючи і дивлячись вниз, він сказав: "Наша країна оточена ворогами... Ми не можемо дозволити собі розкіш розслабитися. Ми розуміємо, що маємо справу зі систематичним ворогом. Ми не повинні вірити жодним їхнім запевненням. Їхній батько – сатана, тому брехня – їхня зброя".

Соловйов пояснив причину своєї тривоги: "Ці санкції, які вони вчора ввели, вони серйозні... Йде війна, і вони воюють проти нас дуже серйозно". Соловйов вважає, що росія повинна мати можливість виробляти те, що їй потрібно, замість того, щоб покладатися на імпорт – приховано чи відкрито. Потім він дещо суперечив сам собі, припускаючи, що ці можливості є обмеженими або відсутніми в багатьох ключових сферах.

Саме цим, а також поточним станом російської економіки, ймовірно, пояснюються його тиради. Нові широкомасштабні заходи США виокремили Московську біржу, головну фінансову торгову платформу росії, як таку, що допомагає росіянам "заробляти на військовій машині Кремля". Це розширило ризик вторинних санкцій для будь-якої іноземної фінансової установи, що веде бізнес з московським військово-промисловим комплексом. Це змусило Московську біржу припинити операції з доларами та євро.

Акції спочатку різко впали, але згодом відновилися. російські економісти попереджали, що нові обмеження суттєво вплинуть на вартість ведення бізнесу для російської економіки, що призведе до погіршення інфляції.

Кремль добре усвідомлює вплив російської військової машини на страждаючу економіку країни, що спонукає до підвищення податків, які путінські рупори завзято просували задовго до їхнього ухвалення в законодавчому порядку. Міністр фінансів Антон Сілуанов стверджував, що росіяни самі вимагали підвищення податків. Як завжди, пропагандистам було доручено створити підґрунтя для непопулярних заходів, які планував уряд.

Заступник голови Ради безпеки російської федерації Дмитро Медведєв закликав росіян відповісти на останні санкції США, шукаючи вразливі місця і завдаючи "максимальної шкоди" західним суспільствам та інфраструктурі. Цитуючи біблійні вірші з книги Левит, Медведєв вимагав помсти, вигукуючи: "Quid pro quo! Око за око! Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб!"

Як по команді, вулицями Москви пройшов ще один мітинг з вимогою ядерного удару по Вашингтону. Легко зробити висновок, що цим протестам бракує справжності, оскільки, на відміну від реальних демонстрацій, ці повторювані марші ядерних ентузіастів ніколи не перериваються владою. Так само ядерна риторика популярних пропагандонів чітко вписується в порядок денний Кремля, який полягає в тероризуванні Заходу, щоб утримати його від надання допомоги Україні і накласти додаткові витрати на росію. Вона також слугує зображенню путіна як розумного лідера, якщо порівнювати його з божевільними пропагандистами державного телебачення, які вимагають ядерних ударів.

Ще на "Вечорі з Володимиром Соловйовим" політолог Дмитро Куликов вигукнув: "Для нас це час абсолютної кришталевої ясності. Нас знову прийшли вбивати і грабувати! В черговий раз західний світ прийшов вбивати і грабувати нас!".

Він передбачив: "Згідно з їхнім планом, ті на нашій території, хто переживе все це, будуть змушені через голод йти і воювати проти Китаю. Ті, хто виживе тут, будуть змушені воювати проти Китаю за шматок хліба!".

У ці важкі дні пропагандисти державного телебачення втішають себе думкою про можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім. Перераховуючи список його потенційних зовнішньополітичних радників, вони втішаються думкою про те, що більшість з них вважатимуть Китай, а не росію, найбільшою загрозою для Америки, а ті, хто не згоден з такою оцінкою, все одно стануть у чергу, щоб залишитися на боці Трампа, і таким чином дадуть росії таку бажану відстрочку.

Джерело: CEPA