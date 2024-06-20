НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл

Том Купер опублікував спецогляд Дональда Гілла про протиповітряну оборону НАТО, уроки застосування західних систем ППО в Україні та системну інтеграцію ЗРК. Крім того, Дон Гілл розповідає про вертикальну та горизонтальну інтеграцію у військах НАТО, яка повинна пов'язати сухопутні сили з повітряними силами, протиповітряною обороною та РЕБ.

Форт Сілл, штат Оклахома, є домом для протиповітряної оборони та артилерії армії США. Нещодавно на базі відбувся симпозіум для представників цих двох родів військ, а також було знято відео, в якому три полковники і генерал армії США обговорювали операції з протиповітряної оборони в Європі та Україні.

Теорія і практика. Необхідна координація між усіма засобами для виявлення і придушення ППО противника

Перед повномасштабним вторгненням росії в Україну в лютому 2022 року Північноатлантичний альянс провів кілька невеликих навчань з протиповітряної оборони, під час яких дві системи протиповітряної оборони могли обмінюватись інформацією в умовах змодельованого бою. Однак ці навчання не перевіряли інтеграцію батареї ППО зі штабом ППО, не перевіряли інтеграцію штабу ППО зі штабом бойових маневрів, а також не перевіряли комунікацію і координацію між різними партнерами по коаліції. Усвідомивши ці недоліки, НАТО почало планувати масштабні багатонаціональні навчання для відпрацювання вертикальної і горизонтальної системної інтеграції, необхідної для ефективних операцій у воєнний час. Ці навчання відбуватимуться не в ізольованій пустелі, а посеред густонаселених центрів, які залежать від безперебійного комерційного використання повітряного простору. Тому команди протиповітряної оборони, що складалися з експертів з планування та інтеграції, а також юристів, вирушили до різних країн, щоб отримати дозвіл на проведення цих навчань, і виявити та вирішити будь-які передбачувані проблеми.

росія вторглася в Україну ще до початку навчань, але координація, яка здійснювалася в їхніх рамках, стала важливою під час реальних операцій. Планувалося, що на театрі бойових дій діятиме цивільний транспорт і певні військові засоби, але довелося пристосовуватися до незапланованих подій, таких як прибуття до Польщі XVIII повітряно-десантного корпусу США, який допомагав у перетині потоку біженців через кордон з Україною. Корпус хотів використати повітряні засоби, про наявність яких у ППО навіть не підозрювали, тому це потрібно було врахувати і уникнути конфлікту.

До початку тотального вторгнення росії засоби ППО НАТО лише спостерігали за повітряним рухом. Після цього вони були напоготові збивати загрози, що прямували до них, і вони мали відрізняти реальні загрози від комерційних польотів, як-от візит Зеленського до Макрона.

Навчання – це багаторівневий процес, що починається з індивідуальних навичок, а потім переходить до навчань невеликих і дедалі більших підрозділів, в яких усі вчаться воювати разом. Збройні сили США вже володіли навичками командних дій у різних родах військ, і між родами військ (піхота, бронетехніка, артилерія) проводилися перехресні тренування, але деякі аспекти поля бою стали набагато більш насиченими і розвивалися швидше.

Одним із прикладів є широке використання керованих ракет GMLRS і ATACMS, що стріляють з реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS і M270 MLRS – двох засобів, що контролюються артилерійським підрозділом. Ці наступальні засоби великої дальності, що використовуються сухопутними військами, займають той самий повітряний простір, який використовується системами протиповітряної оборони, засобами військово-повітряних сил і військово-морської авіації. Координація необхідна не лише для підтримки цілей сухопутних військ, але й для проведення операцій з придушення протиповітряної оборони противника і забезпечення відсутності конфлікту з операціями ППО.

Полковник артилерії заявив, що через перенасиченість поля бою дні застосування високоточної зброї як ізольованої події минули. Тепер необхідна координація між усіма засобами для виявлення і придушення засобів протиповітряної оборони противника, аби цей високоточний удар був успішним. Операції в Криму і росії підтверджують це твердження.

Такий рівень інтеграції можливий завдяки військовій доктрині, яка була створена, і системам, які були побудовані на підтримку цієї доктрини. Але навички широкомасштабної інтеграції були приспані, оскільки протягом 70 років військові супротивники США і НАТО були слабшими, а загроза була низькою. Просто не було потреби практикувати інтеграцію на високому рівні. Зіткнувшись із потенційним конфліктом з росією і Китаєм, Північноатлантичний альянс із запізненням усвідомив, що інтеграція високого рівня між сухопутними військами, протиповітряною обороною і засобами радіоелектронної боротьби є життєво важливою для проведення успішних операцій. Оскільки США та інші основні партнери в НАТО вже розвинули свої індивідуальні навички і навички менших підрозділів, стало можливим швидко створити та відпрацювати інтегровані операції вищого рівня.

Операції у воєнний час. Засідки із ЗРК Patriot

Координація та інтеграція – це мультиплікатор сили. Налагодження зв'язків між протиповітряною обороною НАТО і України зайняло певний час, а ще більше часу знадобилося для забезпечення електронної інтеграції між західними і радянськими системами після того, як було прийнято політичне рішення про передачу обладнання.

На прохання українців у грудні 2021 року США відправили команду ППО для оцінки ситуації. Команда надала картину, яка підтвердилася через два місяці і справила враження на українських військових. Цей візит розвинув відносини між Україною та Сполученими Штатами, і українці були відкриті до майбутніх дискусій.

Після прийняття політичного рішення про надання ЗРК Patriot німецькі, нідерландські та американські військові навчали український персонал зі січня до квітня 2023 року. Після завершення навчання українські команди протиповітряної оборони були зібрані в Польщі для двотижневих перевірочних тренувань – фінального іспиту, щоб визначити, чи готові вони до війни. Через два тижні їх відправили в Україну, і 4 травня 2023 року, о 2:30 ночі, перша російська ракета була збита під Києвом системою, наданою США.

Під час навчань у Польщі сталося ще дещо. Німці розбудили українські екіпажі, яких вони тренували, і змусили їх виїхати на місце, взяти участь в імітованому бою, а потім одразу ж знову виїхати. Це привернуло увагу американського персоналу. Через місяць ті ж самі екіпажі, яких тренували німці, використовуючи надані Німеччиною ЗРК Patriot, влаштовували засідки, також відомі як "кущі ЗРК", і збивали літаки Су-27. Діючи близько до лінії фронту, в межах досяжності російських розвідувальних дронів, вони також збили два гелікоптери і літаки в єдиному історичному бою в травні 2023 року – приблизно так, як описано в нашому матеріалі "Штурмовий режим, частина 6".

Український офіційний представник заявив, що А-50, який був збитий 14 січня, був збитий С-200. Насправді ж цього успіху досягнув екіпаж Patriot 138-ї зенітно-ракетної бригади ППО ПСУ, який пройшов німецьку підготовку, приблизно так, як це описано в нашому матеріалі "Мінус один А-50".

Армія США тренувалася робити засідки ЗРК з Avenger, HMMWV зі Stinger, але її офіцери ніколи не думали про те, щоб робити це зі системами Patriot.

Зверніть увагу: багато компонентів американського Patriot монтуються на причепах. Якщо машина, що буксирує цей компонент, виходить з ладу, її можна легко замінити іншою машиною.

Всі компоненти німецького Patriot встановлюються на колісні транспортні засоби. Вони приймають на себе ризик втрати мобільності і додаткові складнощі з буксируванням. Натомість можуть швидко досягти оперативного статусу після прибуття на місце. Що ще важливіше, вони можуть швидко виїхати без затримок, пов'язаних з причепами. Саме ця мобільність дає їм можливість проводити засідки ЗРК.

Ешелонована оборона проти інтегрованої оборони. NASAMS – це лицар, який захищає "короля"

Українська протиповітряна оборона статичних об'єктів, таких як міста, є комбінованою або багаторівневою обороною з використанням декількох систем. За протиповітряну оборону Києва відповідає 9688-а бригада. На озброєнні бригади стоять Patriot, NASAMS, IRIS-T, С-125, С-300, Gepard та Avengers. Спочатку зенітно-ракетні комплекси великої та малої дальності розташовувалися вздовж відомих векторів підльоту і обстрілювали все, що було в межах досяжності. Багато членів екіпажу були молодими. Командиру батареї Patriot, яка збила перший "Кинджал", було лише 23 роки. Вони перестаралися, атакуючи цілі, які не становили загрози для об'єкту, який їм було доручено захищати. Вони атакували цілі ракетами, коли їх можна було уразити гарматою. Хоча місто захищали кілька систем, кожна з них вела ту саму битву незалежно. Єдині дані, які мала система Patriot – це її власний радар і будь-яка інформація, яка передавалася по мобільному телефону.

У складі 114-ї бригади тактичної авіації є групи боротьби з безпілотниками, які захищають передові оперативні бази, звідки літаки діють поблизу поля бою:

Ситуація змінилася, коли українці змогли зламати західні системи і підключити їх до своїх центрів управління радянського виробництва. Коли це сталося, електронні дані, зібрані однією системою, були передані іншим системам. Кожен засіб протиповітряної оборони визначав пріоритетність загрози, виходячи з можливостей засобу та загрози, яку становили безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Балістичні ракети були пріоритетом для систем Patriot, тому що вони мали єдину ракету, яка могла їх збити. NASAMS захищає не лише місто, але й батарею Patriot. Скрізь, де є батарея Patriot, є батарея NASAMS, яка захищає місто від десятків безпілотників і крилатих ракет, тому Patriot можуть ігнорувати їх і зосередитись на загрозах, з якими тільки вони можуть боротись – на балістичних ракетах. Як сказав норвезький урядовець, NASAMS – це лицар, який захищає "короля".

Частковий опис європейської протиповітряної оборони.

Хоча такий рівень інтеграції підвищив ефективність використання ракет ППО, в результаті чого було збито більше цілей з меншою кількістю витрачених ракет, інтеграція все ж таки була лише хитромудрим хакерством, що забезпечило мінімальний рівень координації. Постійні зусилля обіцяють досягти ще більших результатів у найближчому майбутньому.

Протиповітряна оборона – тактичні деталі. Потрібна масова взаємодоповнююча ППО, де системна інтеграція діє як бойовий мультиплікатор

Першим кроком у протиповітряній обороні є виявлення загрози за допомогою радарів. Чим далі виявлена загроза, тим більше часу у ППО є для реагування. Дальність виявлення залежить від багатьох факторів, таких як якість радара, розмір загрози, рельєф місцевості, який може маскувати загрозу, що наближається, погода і будь-які радіоелектронні перешкоди з боку противника. Крилаті ракети і безпілотники іноді літають досить низько, так що рельєф місцевості блокує радіолокаційний сигнал, тому Україна встановила звукову систему з приймачами в сотнях локацій, яка вловлює всі звуки в цьому місці, а потім штучний інтелект ідентифікує звуки безпілотника і крилатої ракети та передає ці сигнали в командний центр по мобільному телефону.

російська загроза шукає ці радари, тому радари протиповітряної оборони вимкнені, поки радари виявлення, або пошукові радари, сканують небо і відстежують загрози. Коли загроза наближається досить близько до засобу ППО, він вмикає свої власні радари, щоб знайти і знищити ціль. Іноді росіяни починають атаку, де основним завданням є не знищення цілей, а примушення української ППО вступити в бій і виявити себе для російських наземних радарів, засобів РЕБ або будь-яких засобів повітряного базування, як-от А-50. Ці системи намагаються виявити не лише радіолокаційні сигнали, але й будь-які електронні комунікації, що використовуються системами протиповітряної оборони. росія планує свою наступну атаку так, щоб уникнути системи ППО, або перевантажити її чисельністю, або атакувати саму систему ППО. Кілька українських пошукових радарів також були атаковані і знищені.

Україна переміщує свої засоби протиповітряної оборони, щоб зірвати російські плани, але особливості рельєфу місцевості та обмежена кількість векторів атаки також обмежують місця, де вони можуть бути ефективними. Переміщуючись, вони не можуть протидіяти загрозам, що надходять, і чим ближче до лінії фронту, тим більша ймовірність того, що ці переміщення будуть помічені. Харків, друге за величиною місто України, знаходиться лише за 26 кілометрів від росії, і це дуже ускладнює його протиповітряну оборону. Мало того, що Харків не має глибини, яка так важлива для ППО, близькість до росії означає, що російські повітряно-космічні сили можуть використовувати весь спектр зброї проти міста: від планерних бомб до зенітно-ракетних комплексів С-300, розгорнутих в режимі "земля-земля". У режимі наземної атаки С-300 має радіус дії 120 кілометрів. Це балістична ракета, а це означає, що лише система Patriot може успішно збити її, а швидкість і дальність свідчать, що у неї дуже мало часу на виявлення й ураження.

Маючи більше систем протиповітряної оборони, Україна могла б пом'якшити багато із цих загроз. Зважаючи на обмежену кількість засобів ППО, доводиться робити вибір щодо того, що захищати, а що ні.

Важлива не лише кількість систем протиповітряної оборони, яку має Україна, але й типи цих систем. Як уже згадувалося, система Patriot має єдину ракету, яка може ефективно збити балістичну ракету. Більшість ракет ППО вибухають, коли вони наближаються до цілі, і розкидають її осколками. Це ефективно проти літаків і крилатих ракет, але це не змінить траєкторію польоту важкої балістичної ракети, яка швидко знижується по майже вертикальній траєкторії. Щоб зупинити її, потрібна кінетична ракета, яка безпосередньо влучає в балістичну, і швидкість і маса цієї кінетичної ракети будуть достатніми для того, щоб знищити масу балістичної ракети. Загроза падіння уламків все ще існує, але вибух боєголовки часто відбувається ще до зіткнення.

Але, знову ж таки, ракета Patriot сама по собі зрештою буде знищена. Єдиний спосіб пережити масові атаки безпілотників і ракет – це масова взаємодоповнююча протиповітряна оборона, в якій системна інтеграція діє як бойовий мультиплікатор. Українські літаки також є частиною протиповітряної оборони, допомагаючи виявляти та ліквідовувати повітряні загрози. У той час як наземні системи ППО можуть вести бій лише там, де вони розташовані, літаки можуть переміщатися до загрози, що наближається. Україна також отримає два шведські літаки виявлення та управління, здатні виявляти цілі на відстані 550 км. Українські повітряні засоби мають дбати про те, щоб залишатися поза зоною досяжності російських протиповітряних систем.

Військово-повітряні сили НАТО в наступальних наземних операціях. Єдиний актуальний актив США – це F-35

Під час нещодавньої військової гри НАТО в районі Калінінграда і білорусі сухопутні війська чекали від військово-повітряних сил вильотів, необхідних для просування вперед без серйозних втрат, а військово-повітряні сили заявили, що вони не можуть діяти в цьому середовищі з винищувачами четвертого покоління, не зазнавши серйозних втрат. Знадобилося три дні дальніх наземних і повітряних ударів, перш ніж військово-повітряні сили змогли діяти в умовах прийнятних втрат. Але навіть тоді сухопутні війська повинні були діяти миттєво, тому що це вікно могло закритись за 45 хвилин.

Два роки тому російське динамічне наведення на ціль за допомогою засобів ППО було вкрай поганим. Зараз це не так. Як і США, і НАТО, вони десятиріччями не воювали і не зазнавали загрози з боку рівного або близького до себе супротивника, і не зберегли своїх навичок часів Холодної війни. Тим часом вони виправили цей недолік.

Єдиний актив США, який може діяти в умовах ворожої протиповітряної оборони – це F-35. Придушення ППО противника в межах певної місцевості здатне створити кишеню повітряної переваги, яка дозволить літакам четвертого покоління захищати і підтримувати наземні війська, але перевага в повітрі на всьому театрі воєнних дій проти такого суб'єкта, як росія, нереальна.

В американській армії командири бригад, дивізій і корпусів рідко інтегрують засоби протиповітряної оборони у свої операції. Десятиліттями не було нагальної потреби робити це під час операцій воєнного часу. Зараз це змінюється, так само як визнається важливість радіоелектронної боротьби. На додаток до інтеграції усіх систем протиповітряної оборони "від багна до космосу", вони переписують те, як планують боротися з росією, оскільки цій країні довелося змінити спосіб проведення операцій у відповідь на українські операції протиповітряної оборони.

Армія США визнала, що американські військово-повітряні сили набагато краще справляються з ідентифікацією та відстеженням російських систем протиповітряної оборони. З огляду на те, наскільки кожен військовий компонент залежить один від одного, армія вживає заходів для покращення своєї здатності атакувати ворожі системи ППО.

Майбутні тенденції. Яку допомогу отримає Україна

робота над інтеграцією командування та інженерного забезпечення триває. Доктрини змінюються, і майбутні системи будуватимуться на підтримку цих доктрин. Було проведено низку навчань, присвячених сценаріям протиповітряної оборони, останні з яких відбулись у квітні в Німеччині. На цих навчаннях були відпрацьовані концепції, які будуть впроваджені в Україні в найближчі місяці. Американський генерал на конференції сказав, що НАТО має ще багато роботи, оскільки лише вісім членів із 32 беруть повноцінну участь у цих заходах. Він був дуже вражений Фінляндією і Швецією, сказав, що Велика Британія зробила неоціненний внесок і що Румунія має сильну оперативну складову. Але він особливо відзначив Польщу, яка знаходиться на правильному шляху і є першою країною з повністю інтегрованою системою бойового управління (IBCS), яка з'єднує кожен компонент збройних сил за допомогою даних і зв'язку.

Повністю інтегрована система означає, що усі компоненти протиповітряної оборони на театрі можуть спілкуватись і координувати свої дії для забезпечення максимальної ефективності та покриття.

США вже надали Україні одну систему Patriot, а тепер надішлють другу, яка захищала американські війська, дислоковані в Польщі. Батарею, розгорнуту в Польщі, буде замінено на іншу американську батарею.

Німеччина має 12 батарей Patriot і вже відправила дві батареї. Тепер вона надішле ще дві. Іспанія і Швеція поки що не взяли на себе зобов'язань, але Швеція заявила, що надішле інші системи протиповітряної оборони, щоб зменшити тиск на потребу в системах Patriot. Однією з причин, чому так багато країн не бажають розлучатися зі своїми системами Patriot, є те, що виробництво однієї займає два роки. Компанія Raytheon наразі виробляє 12 систем на рік, а Lockheed – 500 ракет PAC-3 на рік і має на меті досягти показника 650 ракет на рік у 2027-му.

Нідерланди відправили одну систему й обговорюють відправку другої, але для завершення її будівництва їм потрібен центр управління (ECS), силова установка (EPP) і антенно-щоглова група (AMG).

російська загроза привертає всю увагу НАТО. У політичному контексті вона трансформує те, як військові реагуватимуть на загрози світового масштабу.

Перша румунська батарея Patriot була встановлена в листопаді 2023 року, а друга підтвердила готовність до експлуатації під час навчань НАТО з протиповітряної оборони, що відбулися 13-14 червня. Були розмови про те, що Румунія передасть Україні одну батарею, рішення про що має бути прийняте 20 червня, але більшість не вірить, що це станеться.

Польща має дві системи і заявила, що не надішле жодної до України.

Звичайний час виробництва однієї установки NASAMS у компанії Raytheon становить 4-5 років, якщо врахувати контракт і виробництво в мирний час. Вони змогли поставити свої перші системи менш ніж за рік. Поставивши чотири, зараз вони виробляють ще чотири батареї NASAMS, які Україна отримає до кінця року. Іншим країнам, які замовили системи ППО, доведеться почекати, поки вони будуть доставлені.

Компанія Raytheon заявляє, що загалом поставила понад 240 зенітно-ракетних комплексів Patriot до 19 країн, а Lockheed Martin – що виготовила понад 10 000 ракет.

США повинні враховувати не лише російську загрозу в Україні, але й конфлікти на Близькому Сході, зростання напруженості у Північній Кореї та загрозу Тайваню.

Очільник НАТО хотів би, щоб члени організації надсилали більше систем Patriot в Україну, але нагадує їм, що системи, які надсилаються, повинні бути в хорошому стані, прибувати із запасними частинами і з великою кількістю ракет.

Очевидно, треба почекати і подивитися, скільки часу може знадобитися Альянсу, щоб дійти висновку, що йому потрібно менше засобів протиповітряної оборони – тож більше він їх надасть Україні...

"Пікантно": P.S. Суд у москві видав ордер на арешт полковника Миколи Дзямана, командира "мандрівної" 138-ї зенітно-ракетної бригади Повітряних сил ЗСУ (ПС України).

Підстава?

Дзяман ще 23 лютого віддав наказ збити "беззбройний" літак А-50, який перебував у повітряному просторі росії, що призвело до загибелі екіпажу з десяти осіб...

Він притягнутий до кримінальної відповідальності заочно, за статтею 205, п. "б" Кримінального кодексу російської федерації. Див: "терористичний акт зі смертельними наслідками".

Яка іронія долі: росіяни, які так хвалилися "дружнім вогнем" через втрату того А-50, і які після початку вторгнення та війни на знищення України скаржаться, що жертви їхньої агресії стріляють у відповідь...

Джерело