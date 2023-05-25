Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер

У шостій частині своєї аналітики про повітряну війну росії та України Том Купер розповідає, як все, що він описував до того застосовується на практиці. Причому на тактичному рівні.

Отже, обговоривши "основи" на стратегічному і оперативному рівнях, а також певні види озброєнь, пов'язаних із повітряною війною, які мали значний вплив на розвиток повітряної війни в Україні за останні кілька тижнів і місяців, давайте подивимось, як все це (або дещо з цього) застосовується на практиці – і це на тактичному рівні.

З міркувань простоти, я спробую "розіграти сценарій", який відбувається у відносно "спокійному секторі": це навіть не лінія фронту на Донбасі. Причина: ми всі можемо посперечатися на свій річний дохід, що вздовж лінії фронту на Донбасі, та й на півдні Запоріжжя, "ігри" такого роду відбуваються по кілька десятків разів щодня, і в них беруть участь десятки, якщо не сотні "гравців"... Пояснювати це дуже заплутано. Дійсно, заплутало б. Я сумніваюся, що зможу це зробити. І навіть якщо так: я прихильник "KISS-принципу" – де KISS означає "будь простіше, дурню"...

Як і раніше, все наведене нижче – "лише для демонстрації": будь-яка схожість з реальними особами чи подіями є чистою, дистильованою випадковістю. У кращому випадку – "дика здогадка"...

Скажімо, десь у лютому цього року ВКС почали "бойові випробування" своїх комплектів МПК і УМПК для бомб ФАБ-250М-62 і ФАБ-500М-62. Існує два способи виконання цієї частини роботи:

a) розгортання їх у невеликих кількостях по мірі надходження; або

б) створити запас, перш ніж розгортати їх у великих кількостях.

Напевно, можна сперечатися про те, який із цих двох способів кращий, до кінця світу. Зрештою, це не має значення. Важливо те, що росіяни зробили в реальному житті. Вони обрали варіант "а". Отже, припустимо, що кожні кілька днів один зі Су-34 ВКС наближався на висоті близько 9000 метрів і скидав одну або дві УМПК на ту чи іншу ціль десь на північному сході України.

Кадр з відео, на якому видно сліди, залишені одним зі Су-34 ВКС під час і після "скидання" його УМПК у бік українських позицій в районі Авдіївки, на початку травня цього року.

Логіка підказує, що ППО має реагувати. Наявні ресурси мізерні, але після двох-трьох таких ударів протиповітряна оборона "мусить щось робити": Київ не може просто дозволити росіянам продовжувати вбивати українців або завдавати ударів по обраних цілях за власним бажанням.

Тепер, для спрощення, уявімо, що ППО відреагувала розгортанням однієї зі своїх транспортно-пускових установок "Бук" (так, у "штурмовому режимі": так само, як росіяни збили нещасний MH17) за підтримки однієї (або кількох) П-15, які слугують як приманки, так і для цілей раннього попередження – і це в районі десь між Корюківкою та Шосткою...

Не робіть помилок: ані екіпаж П-15, ані екіпаж "Бука" не збираються вмикати свої радари і випромінювати постійно. Якби вони це робили, то "з'їли" б одну з російських протирадарних ракет – ймовірно, Х-31П – і то дуже скоро. Замість цього П-15 вмикається у випадкові моменти, на випадкові проміжки часу, часто змінюючи позицію, а потім повторюючи вправу. (Ситуація ще більше ускладниться, якщо я додам ще один П-15 або ще один "Бук"... кількість "змінних" просто завелика). Більше того, "Бук" взагалі не вмикає свій радар. Він розгорнутий в умовах "контролю випромінювання" (EMCON) – це означає, що він тихий, як могила: не випромінює навіть радіо чи телефон – за винятком того, що П-15 інформує його про те, що ворожий літак перебуває в межах зони ураження.

Потім настає те, що мисливці в реальному житті дуже добре знають: очікування.

Очікування.

Очікування. Дуже терпляче.

Чекати ще довше...

Очікування. Днями...

...можливо, тижнями...

...а потім, раптом, з'являється черговий Су-34, який виконує свій черговий випробувальний політ. Припустимо, умови "ідеальні" для українців: вони знову передислокували свої П-15, причому вчасно, і перемістили "Бук" ближче до кордону... Я б сказав, що насправді це малоймовірно, але для цілей цієї демонстрації припустимо, що десь у березні або квітні росіяни звикли до присутності цього П-15 і вирішили його ігнорувати, тому що ГРУ не виявило присутності жодних інших українських систем ППО. Отже, Су-34 заходить в район, і його виявляє український П-15, який, у свою чергу, інформує про це ЗРК "Бук". Екіпаж останнього дочекався, поки літак увійде в зону досяжності, потім увімкнув радар і випустив ракету. Лише на час, достатній для того, щоб ракета досягла цілі, а це близько 15-20 секунд. Однак приймач радіолокаційного попередження Су-34 виявив не тільки П-15, але й вогневу дію "Бука". Су-34 розвернувся і прискорився, уникаючи ракети: маючи завдання вразити щось "позаду" цього "Бука", російський екіпаж вирішив перервати місію.

Логіка підказує, що ВКС має відреагувати... і ось тут все стає складніше. Очевидно, що спочатку ВКС і ГРУ спробують з'ясувати, що саме (з точки зору ППО) є у ПСУ в зоні їхнього інтересу і де воно знаходиться. Відповідно, вони розгортають одну або дві наземні системи збору ELINT/SIGINT-інформації: "сексуальність" цих систем полягає в тому, що вони "пасивні", тобто не випромінюють жодних сигналів, а лише відстежують сигнали супротивника. Тож їхня присутність і позиція невідомі українцям. Але з їхньою присутністю завжди треба рахуватися. Якщо ні: що ж, для розвідувальної апаратури ГРУ COMINT, ELINT та/або SIGINT достатньо відстежити один-єдиний смартфон одного з операторів "Бука". Скажімо, його дзвінки ввечері додому дружині та дітям – і росіяни вже здатні почати відстежувати не лише переміщення одного "Бука", але й (якщо такий є поблизу) цілого ЗРК.

Своєю чергою, частина росії, про яку йдеться, знаходиться настільки далеко від більшості розвідувальних систем НАТО, що росіяни перебувають поза зоною їхнього виявлення. Отже, вони можуть грати в свої ігри майже вільно.

Однак це ще не все: якщо дозволить погода, росіяни також можуть задіяти одну зі своїх "орланівських трійок" (описаних в одному з моїх звітів минулого літа: один обладнаний камерою, інший для цілей SIGINT, а третій слугує ретранслятором для наземної станції/контролю) – для пошуку радіоелектронних випромінювань систем ППО ПСУ в зоні їхнього інтересу.

Очевидно, що і П-15, і ЗРК "Бук" намагатимуться зробити все можливе, щоб уникнути виявлення: це питання їхнього виживання. Тому вони здебільшого працюють в режимі EMCON і часто змінюють позиції.

Але росіяни не дурні і засвоїли свій урок. Після кількох днів, можливо, навіть кількох тижнів цієї гри в хованки, ВКС насправді мають перевагу. Принаймні, їхні літаки швидші: принаймні Су-34 можуть продовжувати наносити удари своїми керованими УМПК по цілях в межах приблизно 20 км від кордону, залишаючись далеко за межами досяжності "Бука". Крім того, якщо вони сміливіші, або оператори ППО менш досвідчені, вони можуть знайти "Бук" і націлити на нього свої ракети (не лише протирадарні ракети Х-31П), або обійти його з флангу і все одно влучити в ціль, або вони можуть затягнути "Бук" в зону досяжності своєї артилерії, а потім знайти і обстріляти його...

Щоб зробити все ще краще і простіше для себе, росіяни можуть також почати комбінувати свої Су-34 з вертольотами радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР. Відпаде потреба в наземних засобах COMINT/ELINT/SIGINT (що не менш добре, бо вони потрібні на Донбасі): останні можуть не лише виявляти роботу українських ЗРК, але й "глушити" (тобто заважати) їхні радари радіоелектронною протидією і у такий спосіб захищати свої літаки, а в свою чергу наводити інші літаки ВКС – наприклад, на них: Су-35, озброєні Х-31 – в контратаку.

Логіка підказує, що ПСУ мають відреагувати. Але як саме? Можливо, П-15 і "Бук" вже досягли успіху і збили один зі Су-34... ми навряд чи дізнаємося найближчим часом. Однак, щонайменше так само ймовірно, що П-15 вже був підбитий – чи то УМПК, чи то Х-31? Можливо, його довелося замінити? Можливо, те ж саме сталося і зі ЗРК "Бук", і його потрібно замінити? А може, нічого цього не було...?

Не знаю. Справа в тому, що українці не мали жодних засобів для того, щоб завдати удару у відповідь росіянам і не дозволити їм бомбити обрані цілі на північному сході України за власним бажанням.

Очевидно, що вони повинні привезти щось набагато дальнобійніше, ніж їхній "Бук". Бажано, щоб це було щось, електронне випромінювання чого могло б бути невідомим ГРУ. Або принаймні "незвичне" для екіпажу цього Мі-8МТПР: щось, що застане його зненацька, і таким чином виграє дорогоцінні секунди під час наступної сутички...?

Ось тут і стає в нагоді вся історія зі "штурмовим режимом". Скажімо, зараз початок травня, а на озброєння ППО вже надійшло, наприклад, щось на кшталт MIM-104E PAC-2/GEM... – щось із дальністю дії 60 км (або більше)... можливо, щось оснащене активною радіолокаційною головкою самонаведення, як MIM-104F PAC-3..., або навіть щось із можливістю самонаведення на джерело радіоелектронної протидії? Тобто здатністю ракети вражати джерело радіоелектронної протидії... на кшталт тих, що випромінюються Мі-8МТПР...?

...Відверто кажучи: без поняття. І навіть якби знав, не сказав би. Але, сподіваюсь, це дає вам уявлення про те, що я маю на увазі: абсолютно нова, несподівана, але дальнобійніша зброя, що підтримується новим типом радару управління вогнем (або принаймні не "звичайним" для росіян), і з можливостями, яких ГРУ не очікувало в даному місці і в даний час.

Як же організувати таку акцію? На папері щось таке "велике", як ЗРК МІМ-104, не так просто приховати. На природі – ой, як легко: дуже легко. Коли все упаковано, і особливо, якщо рухатися вночі, це "лише кілька додаткових військових вантажівок", подібних до сотень інших, які останніми днями, тижнями і місяцями проїжджають автошляхами з Києва у східному напрямку. Навіть більше, якщо розгорнути, скажімо, лише один радар управління вогнем, лише одну пускову установку та допоміжне обладнання, необхідне для їхньої роботи. Так, частина майданчика ЗРК Patriot у "штурмовому режимі".

...не потрібно багато чого іншого, тоді у ППО все ще є старий П-15 – або його заміна – "там, на північному сході", і це може забезпечити раннє попередження про наближення російського повітряного удару.

Це, безумовно, було ретельно організовано і тому зайняло "кілька днів", щоб привести його у відповідну позицію, що було цілком нормально, оскільки це дало змогу ПСУ (і українській військовій розвідці) спостерігати за кількома додатковими російськими операціями і з'ясувати більше деталей про їхню тактику.

.., а потім за цим послідувало очікування...

...і очікування...

...і очікуванням слушної нагоди...

Тепер, як інсценувати саму стрілянину?

Ну, можливо, українці використовували цей П-15 як приманку? "Зробили дурницю" і залишили його увімкненим на кілька годин, щоб росіяни могли завдати по ньому удару?

Так чи інакше, у такій ситуації хочеться позбутися Мі-8МТПР. Він, м'яко кажучи, "заважає". Можливо, він і ваш новий радар може заглушити? Принаймні, може зафіксувати і повідомити про це.

Суть в тому, що коли Су-34 завдає чергового удару, ви в першу чергу цілитеся в гелікоптер. Якщо таких гелікоптерів два – вбивайте обидва. Можливо, за допомогою кумулятивних боєприпасів? Якщо такі є, і вони у вас є, то немає кращої можливості їх застосувати: гелікоптери повільні та вразливі. Просто ідеальні мішені.

Далі, убезпечте себе – націльтеся на Су-35, озброєний Х-31П. Щоб росіяни не змогли завдати удару у відповідь.

І, нарешті, вбийте Су-34, озброєний керованими бомбами.

...і, бажано, зробити все це всього за 120 секунд, щоб росіяни не дізналися, що відбувається – або занадто пізно, або взагалі...

...а потім, через кілька днів або тижнів, повторити вправу в іншому місці. У якійсь зовсім іншій частині України. Наприклад, у Херсонській області...?

Не можна сказати, що українці діяли таким чином 13 і 22 травня. Але саме так – і "приблизно" – вчинив би я. І так само вчинили б росіяни. Тож "свербіж у мізинці", якщо хочете, підказує мені, що ПСУ діяли подібним чином. А росіяни залишилися здивованими, що ж там сталося.

...але хто я такий, щоб говорити? Ви мене вже знаєте: проплачений 50+ спецслужбами по всьому світу, упереджений на користь України, русофоб, який навмисно і послідовно ігнорує російські джерела...

До речі, для тих, хто хоче "спробувати", в інтернеті є кілька рекомендованих програм. Насамперед, це симулятор ЗРК, створений угорським ентузіастом кілька років тому. Можливо, там доступні "лише старі радянські ЗРК", але спроба використати їх може навчити кількох людей тому, як "легко" було керувати такими речами, як С-75 або С-125...

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