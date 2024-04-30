Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни, почесний професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман демонструє, як з початком російсько-української війни Захід вдався до застосування так званих "сходинок ескалації" або, інакше кажучи, управління ескалацією, яке показало невтішні результати ще за часів В'єтнамської війни. Основна проблема цього підходу була в тому, що всі виходили з найгіршого сценарію – застосування ядерної зброї кремлем. У другій частині Лоуренс Фрідман аналізує путінську ядерну стратегію та блеф, відсутність екзистенційної загрози й оперативної вигоди для росії від застосування ядерної зброї.

Ядерна стратегія кремля. Що насправді казав путін?

Його підхід відповідає політичній заяві рф про ядерне стримування від червня 2020 року, в якій вона залишила за собою право застосовувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї зброї масового знищення, а також "агресію проти рф із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозою опиниться саме існування держави".

У ній не йдеться про незначні невдачі чи гнів через те, що їй продемонстрували брак поваги. Вона визнає, що використання ядерного арсеналу було б великою справою. Арсенал – це те, що важливо мати. Його наявність і розмір підтверджує статус росії як великої держави і її здатність стримувати американську потугу. Це, за словами путіна, "ключова гарантія військової безпеки росії і глобальної стабільності. Це не те, що можна розтринькати на речі, які по суті є другорядними".

Саме в такому дусі путін виголошує свої погрози стримування. Вони спрямовані не на Україну, яка сама по собі їх не потребує, а на США та їхніх союзників, закликаючи їх не вступати у війну безпосередньо на боці України. У 2014 році він зауважив, що інші країни "повинні зрозуміти, що з нами краще не зв'язуватися", нагадавши, що "росія є однією з провідних ядерних держав". 24 лютого 2022 року, оголошуючи про повномасштабне вторгнення, він сказав:

"Хто б не намагався стати на нашому шляху або створити загрозу для нашої країни і нашого народу, вони повинні знати, що росія відповість негайно, і наслідки будуть такими, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію".

Він ніколи не відступав від цієї позиції. Оголошуючи 21 вересня 2022 року про анексію чотирьох областей і повну мобілізацію, він звинуватив Захід у загрозі ядерної катастрофи. Це була відповідь на цю нібито загрозу з боку НАТО:

"Хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження, і в деяких компонентах більш сучасні, ніж країни НАТО. І якщо територіальній цілісності нашої країни буде загрожувати небезпека, ми, безумовно, застосуємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні, щоб захистити росію і наш народ. Це не блеф. Громадяни росії можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої Батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені – я ще раз підкреслюю це – усіма засобами, які є в нашому розпорядженні".

14 жовтня 2022 року, після періоду інтенсивних спекуляцій щодо "ядерного статусу" росії, путіна запитали на пресконференції про те, чи введе НАТО війська в Україну, якщо вона зазнає поразки. Він відповів:

"... відправлення військ у пряме зіткнення, пряме зіткнення з російською армією – це дуже небезпечний крок, який може призвести до глобальної катастрофи. Я сподіваюся, що тим, хто говорить про це, вистачить розуму не робити таких небезпечних кроків".

Отже, він завжди спрямовував свої погрози на Захід, а не на Україну.

Хоча, звичайно, він може зазнати невдачі в Україні, росія ще жодного разу не була під загрозою окупації чи підкорення з боку України. Тому для росії не існує екзистенційної загрози.

Як уже зазначалося, можна стверджувати, що хоча програш не буде екзистенціальним для росії, він стане таким для путіна. Звичайно, існують особисті, політичні ризики для путіна в разі поразки в Україні, хоча, можливо, не такі великі, як для лідерів демократичних країн. Я вважаю, що путін волів би продовжувати цю війну, ніж зіткнутися з необхідністю визнати, що він зазнав невдачі у своєму прагненні підкорити Україну або закріпити свою владу на українській території. Це не те ж саме, що сказати, що він прийме рішення з непередбачуваними наслідками, тому що він не може придумати нічого кращого або відчуває особисту загрозу.

путін – не єдиний російський високопосадовець, який висловлює свою думку з цього приводу. Такі фігури, як Пєсков і Лавров залишаються близькими до заявленої путіним позиції. Винятком в офіційних колах є колишній президент Дмітрій Мєдвєдєв, заступник голови Ради безпеки росії, який регулярно піднімає привид "ядерного апокаліпсису", якщо західні країни діятимуть проти інтересів росії. Так, у відповідь на зауваження американців про те, що для України було б законним атакувати російські об'єкти в Криму, Мєдвєдєв попередив, що якщо Крим буде атакований, то "Судний день настане дуже швидко і важко. Буде дуже важко сховатися".

Після оголошення у 2023 році, що Україна отримає літаки F-16, він описав сценарій "Втрата для всіх. Крах. Апокаліпсис. Де ви забудете на століття про своє колишнє життя, поки уламки не перестануть випромінювати радіацію". Посилаючись на американські поставки танків Abrams, він передбачив прямий конфлікт з НАТО, яке "перетворилося на відверто фашистський блок на кшталт гітлерівської осі, хоча і більший за розмірами. Ми готові, хоча результат буде досягнутий набагато більшою ціною для людства, ніж у 1945 році". І так далі. Тон і регулярність коментарів Мєдвєдєва, відсутність подальших дій і регулярні чутки про його нетверезість призвели до того, що ці погрози були сприйняті менш серйозно, ніж він міг би того бажати.

Були численні заяви, іноді досить дикі, з боку медіапропагандистів, а також тривожні пропозиції, зроблені більш авторитетними коментаторами, такими як Дмітрій Трєнін і Сєргєй Караганов. Зокрема, стаття Караганова у вересні 2023 року привернула багато уваги. Він стверджував, що росія "бездумно встановила занадто високий поріг для застосування ядерної зброї", а також "неточно оцінила ситуацію в Україні". Після 75 років відносного миру люди, особливо на Заході, "забули жахи війни і навіть перестали боятися ядерної зброї". Якимось чином Захід треба переконати відступити або навіть капітулювати. Грубо кажучи, він повинен "відчепитися".

Це вимагало зниження ядерного порогу "шляхом швидкого, але обережного просування вгору по сходах стримування-ескалації", навіть доходячи до того, що "доведеться закликати наших співвітчизників і всіх людей доброї волі покинути місця проживання поблизу об'єктів, які можуть стати цілями для ударів у країнах, що надають пряму підтримку маріонетковому режиму в Києві".

Він припускав, що єдиний спосіб примусити маріонетковий уряд у Києві до підпорядкування – це налякати його прихильників.

У самій росії ці аргументи були оскаржені. Критики зазначали, що застосування ядерної зброї не вирішить проблем між росією і Заходом, погіршить міжнародне становище росії і створить ризик тотальних ядерних обмінів. Вони застерігали від недооцінки готовності Заходу піднятися по сходах ескалації і переоцінки можливості Китаю та інших країн витримати удар. Найважливіше те, що коли на Валдайській конференції в жовтні 2023 року Караганов виклав свою тезу безпосередньо путіну, той відповів, що розуміє ці настрої, але потім підтвердив усталену доктрину:

"Ядерна зброя буде застосована як удар у відповідь у разі першого удару США, якщо це можливо, з моменту першого виявлення атаки, що наближається, а другий – коли "щось загрожуватиме російській державності та існуванню російської держави".

У червні 2023 року він вже відкидав ідею застосування тактичної ядерної зброї: "По-перше, ми не бачимо необхідності в її застосуванні; по-друге, розгляд цього, навіть як можливості, є фактором зниження порогу застосування такої зброї".

Вересень 2022 року. Як путін залякав Захід

Екзистенційної загрози для російської держави не виникло і навряд чи виникне. Був один момент у війні, коли здавалося, що росія може програти – у вересні 2022 року, коли Україна провела успішні наступальні операції на Харківщині та Херсонщині. російська кампанія була в серйозній скруті, і путін зіткнувся з тиском ультранаціоналістів щодо некомпетентності, з якою проводилися військові операції, і величезних втрат живої сили та техніки.

Саме в цей момент американська розвідка, як повідомляється, почула розмови про тактичну ядерну зброю серед відповідальних російських командирів, хоча далі розмов справа так і не пішла. Це призвело до того, що адміністрація Байдена доклала значних зусиль, щоб зв'язатися зі своїми російськими колегами і застерегти їх від дурниць. Директор ЦРУ Вільям Бернс був відряджений на зустріч з директором ФСБ Сєргєєм Наришкіним, щоб попередити про небезпеку, пов'язану з будь-яким використанням ядерної зброї. Дивним у цій зустрічі є те, що Наришкін очікував якоїсь мирної пропозиції і був здивований ядерними побоюваннями, які він відкинув.

Більш того, з подачі Вашингтона канцлер Німеччини Шольц скористався можливістю візиту до Пекіна, щоб переконати президента Сі виступити проти будь-якого використання ядерної зброї. Пізніше у спільній заяві Сі і путіна від 21 березня 2023 року було підтверджено стандартну формулу, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв'язувати.

Все це не означає, що у вересні 2022 року у путіна не було варіантів, які допомогли б йому вийти зі скрутного становища, в якому він опинився. Він пішов на ескалацію, але у спосіб, що відповідає стану війни. Він підвищив ставки, поставивши за мету анексію ще чотирьох областей і оголосив мобілізацію. Безпосередній фокус російських зусиль змістився від захоплення території до нанесення удару по критично важливій інфраструктурі України.

Адміністрація Байдена виявилася особливо стурбованою впливом на розрахунки москви атак на російську територію, навіть якщо вони не становили екзистенційної загрози. Це занепокоєння означало, що США утримувалися від надання Україні систем дальнього радіусу дії, хоча росія безкарно діяла проти української території.

Це хороший приклад того, наскільки розмитими можуть бути ці червоні лінії.

москва наполягає на тому, що Крим є частиною росії, а з вересня 2022 року це стосується також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, хоча жодна з них ніколи не була повністю окупована. Проте Вашингтон не міг сказати Києву, щоб той уникав російських цілей на цих територіях, хоча для москви всі вони тепер є рівнозначними частинами рф. Як може існувати червона лінія без домовленості про те, де вона має бути проведена?

Хоча український поштовх до звільнення Криму був одним із спекулятивних сценаріїв, застосування ядерної зброї навряд чи виглядало б адекватною відповіддю на випадкові й епізодичні українські атаки, спочатку з використанням власної техніки, на військові об'єкти в Криму. Проте кумулятивний ефект цих атак, особливо на порт Севастополя, був значним. Удари по Керченському мосту, що з'єднує півострів з материковою росією, помітно розлютили путіна.

Україна розробила власні системи дальнього радіусу дії, здатні атакувати російську територію незалежно від систем союзників. Це робиться зі зростаючою регулярністю. Якими б прикрими не були ці напади для росії, існує тенденція до їх применшення, оскільки вони не хочуть припускати, що такі напади справді завдають болю.

Ці атаки стали більш серйозними для росії, коли Україна провела більш тривалу кампанію проти нафтових об'єктів. Це викликало нарікання з боку США, частково через вплив на ціни на нафту, але також і як поганий стратегічний вибір. Аргумент полягає в тому, що росія може оговтатися від цього, і що це виправдовує набагато більш руйнівні атаки на українські енергетичні системи – так, ніби росіянам потрібне виправдання. Було б краще, виходячи з цього аргументу, зосередитися на звільненні території від росії – хоча це може здатися дещо перебільшеним, враховуючи, що відсутність серйозної американської матеріальної підтримки протягом останніх шести місяців призвела до того, що українці більше займаються відчайдушною обороною, ніж сміливими наступальними діями. У будь-якому разі, ризик ядерної ескалації не згадується як аргумент проти цих дій, і навіть якщо щодо цього конкретного набору цілей будуть дебати, право атакувати деякі цілі всередині росії більше не вважається таким, що загрожує екзистенційним ризиком.

Як і раніше, західні країни не хочуть бути причетними до атак на визнану російську територію. Українці дали чіткі обіцянки, що такі системи, як британські ракети повітряного базування Storm Shadow або американські ATACMS, не будуть використовуватися у такий спосіб. Тим не менш, загальна тенденція полягала в тому, що адміністрація Байдена стала менше турбуватися про червоні лінії росії, оскільки путін "не виконав обіцянки покарати Захід за надання зброї Україні". Оскільки кожна система була поставлена, як правило, після довгих затримок і обговорень, не було ніякої особливої реакції, окрім тих, які росіяни вжили б у будь-якому випадку для захисту своїх військових позицій. Чим більше країни НАТО визнавали це, тим спокійніше вони ставилися до надання українцям того, що вони просили. Кроки були поступовими, а не великими стрибками вгору по драбині ескалації.

Операційні проблеми. Треба уникати страхів

Найсерйознішою проблемою більшості ядерних спекуляцій є відсутність пояснення того, яку стратегічну цінність росіяни могли б отримати від застосування цієї зброї.

Розглянемо деякі операційні питання.

Як, власне, російські військові поставилися б до першого застосування ядерної зброї з 1945 року?

Чи захочуть вони несподіванки? Враховуючи те, що ми знаємо про можливості американської розвідки, яка може виявити докази переміщення зброї зі сховищ на позиції або зв'язок між відповідними підрозділами, підготовка може бути помічена і передана в ефір США, як це було перед вторгненням. Чи заперечуватимуть це росіяни? Що б сказали китайці? Що, зрештою, подумав би російський народ, якби дізнався, що його країна опинилася на межі ядерної війни? Чи буде втеча з великих міст?

Якщо припустити, що їм вдасться досягти несподіванки, чи захочуть вони зробити демонстраційний постріл, попередивши про те, що може статися далі, якщо Україна не виконає їхні вимоги. При цьому все одно виникли б усі питання, пов'язані з підготовкою до застосування виявленої зброї або навмисним попереднім попередженням, з точки зору міжнародної реакції на те, що може статися, і знову довелося б мати справу з реакцією стурбованих друзів.

Це системи, які вже давно не випробовувалися. Чи добре вони обслуговувалися? Якими будуть наслідки, якщо системи доставки будуть перехоплені або боєголовки виявляться несправними?

Це важливе питання як для демонстраційного пострілу, так і для пострілу, що має на меті змінити військову ситуацію. Будь-які сумніви щодо надійності можуть стати аргументом на користь більш масштабної атаки, і в цьому випадку, залежно від кількості наземних вибухів, це може призвести до випадіння радіоактивних опадів. Куди це може призвести? Чи будуть головними цілями українські формування на місцях або цивільні об'єкти і райони?

Якщо перше, то чи існують місця, де немає інших військових варіантів і немає російських військ у безпосередній близькості до українських об'єктів? Якщо друге, то чи буде метою обезголовлення українського керівництва? Після цього росія все одно залишилася б перед проблемою, що робити з Україною, і не було б нікого, з ким можна було б домовитися про капітуляцію. Чи полегшило б це будь-яку подальшу окупацію?

Я не закликаю до безтурботності щодо ядерних ризиків або психічного стану путіна. Я виступаю проти того, щоб наш аналіз одного з найскладніших і найдоленосніших конфліктів, які ми спостерігали в Європі протягом майже 80 років, піддавався надмірному впливу наших найгірших страхів і спрощених теорій про те, як вони можуть реалізуватися. Жорстка стратегічна оцінка стану війни може призвести до незручних висновків, але ми не допомогли собі, не кажучи вже про Україну, обравши підхід, який призвів до вимог до України прийняти поганий мир і обережності у наданні їй зброї, необхідної для досягнення кращого миру.

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