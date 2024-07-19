Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс

Політолог Нейл Абрамс зі ступенем доктора філософії з Каліфорнійського університету в Берклі продовжив хейтити "науковців"-підписантів відкритих листів із закликом припинити війну і змусити Україну сісти за стіл переговорів, але чомусь на російських умовах. Автор вказує на суперечності в цих листах, а також вважає, що ці підписанти роблять це або від дурості, або умисне з вигодою для себе. Цей допис цікавий тим, що викриває мережу впливу росії, яка віщає зі сторінок провідних світових медіа, включно з найавторитетнішими – як-от Financial Times, залучаючи поважних вчених, які страшенно далекі від України і перебувають у полоні нав'язаних кремлем ілюзій.

Хто підписанти знищення України? Лорд на службі у росії, десятки нобелевських лауреатів тощо

Не минає і дня, щоб якийсь науковець не закликав Захід задовольнити вимоги росії щодо України. Мало хто з цих коментаторів володіє спеціальними знаннями про обидві країни, і цей факт мав би змусити їх замислитися, перш ніж висловлюватися на цю тему. На жаль, цього не відбувається.

Минулого тижня з'явилося щонайменше три матеріали в цьому жалюгідному жанрі. Всі вони мають форму відкритих листів, переважно від науковців.

У першій, опублікованій у Financial Times, наголошується на "бажаності, навіть нагальній необхідності досягнення миру шляхом переговорів, не в останню чергу заради самої України". Примітно, що головний автор, Роберт Скідельський, був тимчасово відсторонений від роботи в Палаті лордів Великої Британії за те, що не розкрив свій зв'язок з аналітичним центром, який фінансується бізнесменом, пов'язаним з кремлем. Скідельський також був членом правління російської державної фірми протягом багатьох років після анексії москвою українського Кримського півострова, використовуючи свою офіційну платформу для того, щоб виступати проти санкцій, накладених на кремль за його відверте захоплення земельних ділянок.

Як чітко дала зрозуміти сама росія, будь-яка угода вимагатиме від України поступитися великими територіями і людьми, що на них проживають. Результат для мільйонів українців, які мимоволі опинилися під російським пануванням, був би найвіддаленішим від миру.

Другий лист, підписаний десятками нобелівських лауреатів і чомусь адресований Папі Римському і Далай-ламі, вимагає припинення вогню як прелюдії до мирних переговорів. Заява починається так, ніби анонсує власну абсурдність: із застереженням, що "деякі заборонені в росії слова" були викреслені з тексту "під загрозою кримінального переслідування".

Такі схеми мають серйозний недолік, який має бути очевидним, але, схоже, ніколи не спадає на думку тим, хто їх просуває. Як чітко дала зрозуміти сама росія, будь-яка угода вимагатиме від України поступитися великими територіями і людьми, що на них проживають. Результат для мільйонів українців, які мимоволі опиняться під російським пануванням, буде найвіддаленішим від миру. Натомість, це було б ще більше вбивств, депортацій, викрадень дітей, свавільних затримань, тортур і сексуального насильства, які вони вже пережили.

Звідки, запитаєте ви, я знаю, що врегулювання шляхом переговорів призведе до подальших звірств росії проти українців? По-перше, це те, що росія завжди робила після збройного конфлікту. Лише пострадянський період пропонує безліч прикладів. У Чечні, Грузії (двічі), Криму та на сході України (у 2014-2021 роках) росія або сама вчиняла воєнні злочини, або сприяла їх вчиненню своїми клієнтами – навіть після припинення активних бойових дій.

По-друге, кремль голосно і неодноразово заявляв, що планує здійснювати подібні заходи в усіх частинах України, які він контролюватиме в кінцевому підсумку.

Справжній мир може бути досягнутий одним і тільки одним способом: повним вигнанням російських військ з української території. Тому кожен, хто справді зацікавлений у мирі, повинен лобіювати не територіальний поділ, а збільшення поставок зброї та зняття контрпродуктивних обмежень на її використання.

Що підписують? Мирні переговори на умовах путіна та подальший геноцид українців

Третій і останній лист, опублікований за останній тиждень, має іншу спрямованість, але не менш ворожу до миру. Це заява десятків фахівців з міжнародних відносин, які закликають НАТО відкинути перспективу вступу України до Альянсу. З 61 науковця, які підписали заяву, лише четверо, мабуть, мають ґрунтовні знання про росію чи Україну. Той факт, що рекомендований ними курс дій є небезпечно короткозорим, не повинен викликати здивування.

Їхнє останнє послання, виявляється, має всі ознаки безглуздості попередніх, але містить додатковий недолік – ґрунтується на взаємно суперечливих припущеннях.

Щоб дискредитувати себе, багато хто з підписантів раніше підтримав "мирну угоду", про яку йшлося вище. Нижче наведено лише кілька прикладів:

Емма Ешфорд якось стверджувала, що "з точки зору людських життів і витрат було б набагато краще спробувати принаймні заморозити конфлікт, а не продовжувати бійню". Стверджуючи це, вона не має жодного уявлення про те, як таке заморожування вплине на тих, хто приречений жити під російською окупацією.

Самуель Мойн підписав заяву, в якій рекомендує "гуманітарне припинення вогню як прелюдію до добросовісних переговорів про встановлення постійного миру". Ми повинні вірити, що це якимось чином зменшить, а не поглибить "прірву війни і страждань", які вже несуть українці.

Анатолій Лівен поставив своє ім'я під згаданим вище ганебним листом лорда Скідельського, який містить наступний безглуздий рядок: "Чим швидше будуть проведені переговори про мир, тим більше життів буде врятовано".

Чарльз Купчан, очевидно, не усвідомлюючи (а може йому просто байдуже – iPress) катастрофічних і кривавих наслідків того, що він пропонує, закликає Захід домагатися "тривалого перемир'я, яке могло б запобігти відновленню конфлікту і, що ще краще, закласти основу для тривалого миру".

Стівен Вертхайм применшує зусилля Заходу, спрямовані на "підтримку союзника", і натомість виступає за те, щоб "закінчити війну за столом переговорів". Як це допоможе українцям, що опинилися в російській окупації, читач має з'ясувати сам.

Марк Ханна стверджує, що "піднесені заяви про безумовну підтримку" України в кінцевому підсумку "перешкоджатимуть досягненню миру шляхом переговорів, який врятує життя цивільного населення і відновить стабільність". Припущення про те, що мир, досягнутий шляхом переговорів, принесе користь, а не шкоду цим цивільним особам, знову залишається без уваги.

Нарешті, Стівен Волт під виглядом порятунку українців від їхньої "нерозумної" і "небезпечної" впертості змусить їх підписати мільйони своїх співгромадян на геноцидне поневолення. "Якщо ми говоримо про людські життя, – застерігає він тих, хто, на відміну від нього, насправді понесе витрати від його порад, – ми повинні вийти за межі абстрактних принципів і розглянути реальні наслідки різних варіантів вибору" – і це, зауважте, від людини, яка абсолютно не знає про реальні наслідки свого власного способу дій, якому він віддає перевагу.

Забудькуватість, насправді, є лише одним із двох можливих пояснень таких згубних порад. Інша, менш милосердна, альтернатива полягає в тому, що вони свідомо виступають за заходи, які уможливлять ще більший геноцид. Жодне з цих пояснень не виставляє їхніх прихильників у кращому світлі.

Які цілі? Відвернути НАТО від України та стримати Захід

І все ж, вже дискваліфікувавши себе від висловлювань на цю тему, вони знову закликають нас покладатися на їхню нібито експертну думку. Їхнє останнє послання, як виявляється, має всі ознаки безглуздості попередніх, але містить додатковий недолік – ґрунтується на взаємно суперечливих передумовах.

Автори листа починають із твердження, що будь-яка обіцянка НАТО захистити Україну від нападу буде позбавлена довіри. Оскільки досі Альянс вирішив не ставати на захист Києва, стверджують вони, то, ймовірно, він не зробить цього і в майбутньому.

"Відколи росія почала вторгнення в Україну в 2014 році, – пишуть автори, – члени НАТО своїми діями продемонстрували, що вони не вважають, що ставки в цьому конфлікті, хоч і значні, виправдовують ціну війни. Якщо Україна приєднається до НАТО, росія матиме підстави сумніватися в надійності гарантій безпеки НАТО, і отримає можливість випробувати і, можливо, розірвати Альянс. Результатом може стати пряма війна між НАТО і росією або розпад самого НАТО".

Це правда, що НАТО уникає прямої участі у війні. На це є дуже вагома причина: Україна не є членом Альянсу. Якби вона стала його членом, розрахунки інших членів, очевидно, змінилися б, і, як наслідок, змінилися б розрахунки росії. Це тому, що на кону опинилася б довіра до НАТО, що було б достатньою причиною для виконання взятих на себе зобов'язань.

Якби Україна приєдналася до НАТО, стверджують автори, "росія мала б підстави сумніватися в надійності гарантій безпеки НАТО". Але чому, питається, росія не сумнівається в тих самих гарантіях, які вже давно надані Естонії, Латвії та Литві? Країни Балтії крихітні; їхнє населення становить лише шістнадцять відсотків від населення України, а територія – менше третини. Отже, збитки, яких вони завдадуть у разі російського вторгнення, становлять лише малу частку того, з чим москва зараз має справу в Україні.

То чому ж росія не вторглася до них? Відповідь проста: вони є частиною НАТО. Якби росія напала на них і Альянс не втрутився на їхній захист, це завдало б йому величезної репутаційної шкоди – факт, який абсолютно зрозумілий усім учасникам, включно з росією.

Чи існує якась особлива причина, чому гарантія безпеки, яка досі стримувала москву від вторгнення в країни Балтії, не зможе виконати свою функцію, якщо до неї приєднається Україна? Здавалося б, це очевидне питання, але підписанти листа не спромоглися на нього відповісти.

Насправді, вони могли б навести такий самий аргумент проти прийняття до НАТО Угорщини, Чехії та Словаччини. Зрештою, Радянський Союз ввів війська в усі ці країни, не викликавши військової відповіді з боку Альянсу. Чи не дало б це пострадянській росії привід сумніватися в гарантії безпеки цих країн з боку НАТО, коли вони стали членами Альянсу після закінчення Холодної війни?

За логікою нещодавнього листа, москва мала б усі підстави поставити під сумнів це зобов'язання. І все ж, за чверть століття, що минула з моменту вступу першої з цих країн до НАТО, росія не здійснила повторного вторгнення у ці держави. Звісно, звичайні військові можливості росії – це лише тінь того, що колись мав Радянський Союз. Але вона все ще може похвалитися ядерним арсеналом, який здатен знищити людську цивілізацію багато разів, як це було десятиліття тому. Чому ж тоді росія не намагається відвоювати цих колишніх сателітів? Чи не тому, що вона ставиться до зобов'язань НАТО щодо їхньої безпеки з усією серйозністю, на яку вони заслуговують?

Вже обурливо, що так багато з них офіційно заохочують "мирну угоду", очевидним результатом якої буде посилення триваючого геноциду. Тепер вони подвоюють зусилля, надаючи свій колективний престиж пропозиції, яка залишить багатостраждальну країну без необхідності піддаватися подальшій війні.

НАТО зацікавлений в захисті своїх членів, тому що нездатність зробити це загрожує безпеці всіх них. Автори листа визнають це, коли пишуть: "Мета НАТО не в тому, щоб демонструвати повагу до інших країн, а в тому, щоб захищати територію Альянсу і зміцнювати безпеку країн-членів". Проте, чомусь вони хочуть, щоб ми повірили, що ця мета стосується кожного члена НАТО, окрім України. Чому? Це не має жодного сенсу.

Було б досить погано, якби лист на цьому зупинився. Але він продовжується далі. Висунувши один фальшивий аргумент проти членства України в НАТО, автори переходять до іншого – тільки цей другий аргумент суперечить першому.

"Чим більше НАТО наближається до того, щоб пообіцяти, що Україна приєднається до Альянсу після закінчення війни, – пишуть автори проєкту, – тим більший стимул для росії продовжувати вести війну і вбивати українців, щоб запобігти інтеграції України в НАТО".

Бачите, що тут сталося? Щойно вони стверджували, що росія сприйняла б зобов'язання НАТО щодо безпеки України як жарт, а вже наступного абзацу заявляють, що росія поставиться до цього зобов'язання настільки серйозно, що буде воювати з Україною до переможного кінця.

Близько шістдесяти поважних науковців, як ви пам'ятаєте, підписалися під цим листом. Проте, в запалі колективної параної щодо Великої російської загрози, жоден із них не помітив кричущого протиріччя, яке лежить в основі їхньої аргументації.

Залишимо поки що осторонь той факт, що здатність росії вести війну насправді не безмежна, і що в якийсь момент їй доведеться відмовитися від своєї безнадійної мрії про похід на Київ. Можна стверджувати, що росія ніколи не сприйматиме серйозно гарантії безпеки України з боку НАТО. Безумовно, це поганий аргумент, але тим не менш, його можна навести. Однак, висунувши його, елементарна логіка не дозволить висунути прямо протилежне твердження: росія настільки боятиметься гарантій безпеки з боку НАТО, що ніколи не припинить війну проти України. Проте, чомусь наші науковці знаходять спосіб стверджувати і те, і інше.

Якщо з цього фарсового епізоду і можна винести якийсь урок, то це те, що науковці, яким бракує необхідних знань про росію та Україну, повинні утримуватися від надання політичних порад з цього питання – якщо не заради світу, то заради себе. Вже обурливо, що так багато з них офіційно закликають до "мирної угоди", очевидним результатом якої буде посилення триваючого геноциду. Тепер вони подвоюють свої зусилля, надаючи свій колективний престиж пропозиції, яка залишить багатостраждальну країну невиправдано вразливою до подальшої війни. Якщо ви є одним із підписантів і читаєте ці рядки, я благаю вас: будь ласка, зупиніться і знайдіть щось менш деструктивне, щоб витрачати свій час.

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