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Захід не вірить у перемогу України і хоче припинення вогню наступного року

01 серпня 2024, 14:07
Захід не вірить у перемогу України і хоче припинення вогню наступного року
Фото: Генштаб ЗСУ
Західні дипломати пояснили, з чим пов'язані такі похмурі погляди і як вони бачать закінчення війни.
У Брюсселі вже майже ніхто не сподівається, що Україна поверне втрачені території, однак про це ніхто не хоче говорити – принаймні офіційно.
 
Про це пише видання Welt, яке поспілкувалося з кількома західними  дипломатами.
 
Вони пояснили, з чим пов’язані такі похмурі погляди і як вони бачать закінчення війни.
 
Як кажуть співрозмовники газети, розвиток ситуації в зоні бойових дій для України складається "набагато гірше", ніж це часто подається в суспільному дискурсі, і, на їх думку, прорив російськими військами другої лінії оборони України є "лише питанням часу".
 
Тому західні військові та дипломати прогнозують припинення вогню в зоні конфлікту протягом найближчих шести-дев'яти місяців, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США.
 
"Зважаючи на обставини, що склалися, я не бачу іншого виходу, крім якнайшвидшого припинення вогню. Така ситуація може тривати роками, а локальні порушення режиму припинення вогню, ймовірно, відбуватимуться знову і знову", — зазначив один із дипломатів.
 
При цьому співрозмовник видання підкреслив, що Захід має скористатися наданою паузою для підвищення своєї обороноздатності, і тоді йому вдасться утримати путіна від нового наступу.
 
Зменшення віри в перемогу України пояснюють тим, що Захід в майбутньому, ймовірно, не збільшить військову підтримку Києва до рівня, що дозволить розпочати успішний широкомасштабний контрнаступ.
 
Крім того, зазначає Welt, на Заході надто бояться ескалації конфлікту та непередбачуваності путіна. На думку військових експертів, президент США Джо Байден і канцлер ФРН Олаф Шольц побоюються, що в умовах надмірного тиску президент рф може застосувати тактичну ядерну зброю.

 

війна в Українімирні переговориросія окупанти

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