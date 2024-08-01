Захід не вірить у перемогу України і хоче припинення вогню наступного року

Західні дипломати пояснили, з чим пов'язані такі похмурі погляди і як вони бачать закінчення війни.

У Брюсселі вже майже ніхто не сподівається, що Україна поверне втрачені території, однак про це ніхто не хоче говорити – принаймні офіційно.

Про це пише видання Welt, яке поспілкувалося з кількома західними дипломатами.

Вони пояснили, з чим пов’язані такі похмурі погляди і як вони бачать закінчення війни.

Як кажуть співрозмовники газети, розвиток ситуації в зоні бойових дій для України складається "набагато гірше", ніж це часто подається в суспільному дискурсі, і, на їх думку, прорив російськими військами другої лінії оборони України є "лише питанням часу".

Тому західні військові та дипломати прогнозують припинення вогню в зоні конфлікту протягом найближчих шести-дев'яти місяців, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США.