Байден прокоментував розслідування теракту в Новому Орлеані

Він також підтвердив, що нападник у Новому Орлеані був американським громадянином та народився у Техасі.

Розслідування теракту у Новому Орлеані є "плинним", наразі правоохоронці перевіряють, чи пов’язана трагедія з вибухом автівки Tesla біля готелю новообраного президента Дональда Трампа у Лас-Вегасі.

Про це заявив чинний американський лідер Джо Байден, передає Politico.

Наразі ж такого зв'язку поки не виявили, додав Байден. Він пообіцяв інформувати американців одночасно з тим, як йтиме розслідування.

"Я доручив своїй команді переконатися, що всі ресурси надані федеральним, державним і місцевим правоохоронним органам, щоб швидко завершити розслідування в Новому Орлеані та переконатися, що американському народу більше немає загрози", — заявив Байден.

Він також підтвердив, що нападник у Новому Орлеані був американським громадянином та народився у Техасі. Таким чином він спростував припущення Трампа про те, що напад пов’язаний зі "злочинцями, які прибули" до США.

Нагадаємо, у новорічну ніч в американському місті Новий Орлеан, штат Луїзіана, пікап на великій швидкості в'їхав у людей. Щонайменше десять людей загинули та ще 30 дістали поранення. На думку правоохоронців, наїзд був умисним. Інцидент стався у Французькому кварталі на вулиці Бурбон-стріт, де багато людей зустрічали Новий рік та відбувався концерт. Після наїзду водій вийшов з авто і почав стріляти. Поліція відкрила вогонь у відповідь та ліквідувала нападника. За даними ФБР, ним був 42-річний Шамсуд-Діна Джаббар. Наразі наїзд на людей розслідують як теракт.

Також у середу, 1 січня, в центрі міста Цетіне в Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі.