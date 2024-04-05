Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман

Лоуренс Фрідман аналізує фанатичність путіна щодо України. На його думку, зацикленість путіна на Україні змушує його подвоювати зусилля, коли він зіштовхується із невдачами, в надії на те, що такі зусилля дадуть потрібний результат. Це призводить до поганих рішень і помилок. Лоуренс Фрідман наводить історичні помилки путіна від Помаранчевої революції до повномасштабного вторгнення. Мета путіна залишається незмінною: повний контроль над Україною. Про це він пише в есеї зі збірки, присвяченій другій річниці війни росії проти України, яка вийшла друком у видавництві Університету Джона Гопкінса.

Збірка есеїв за редакцією Хела Брендса вийшла друком у видавництві Університету Джона Гопкінса з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона охоплює всі аспекти війни – від її витоків до ведення, впливу економічних санкцій і ролі Китаю. Це чудовий ресурс, з чудовими розділами, і його можна завантажити безкоштовно.

У моєму власному есеї путін розглядається як "стратегічний фанатик", що відображає його постійну зацикленість на Україні та схильність подвоювати зусилля, коли він стикається з жахливими наслідками кожного рішення, в надії, що ще більш екстремальні заходи дадуть йому результат, якого він прагне. Це більше, ніж просто поганий стратег. Безумовно, є елементи недооцінки ворога, надмірне покладання на здогадки про те, як діятимуть інші, і непродуманість ймовірних наслідків того чи іншого курсу дій. Фанатизм виходить за рамки цього. Цитую:

"Це відмова визнати, що проблему, як вона сформульована, неможливо вирішити, модель помилки, яка випливає з одержимості, і готовність піти на все, щоб задовольнити цю одержимість, навіть якщо задоволення залишається недосяжним". Словникове визначення фанатика стосується людини з крайніми переконаннями, які змушують її поводитися нерозумно. Зацикленість путіна на Україні, що виникла майже одразу після початку його другого президентського терміну в 2012 році, призвела до катастрофічних помилок у стратегічних рішеннях".

Можна простежити розвиток політики путіна щодо України з моменту його приходу до влади на зламі століть, через "Помаранчеву революцію" 2004-2005 років, а потім більш агресивний поворот, коли він повернувся на посаду президента у 2012 році. Він був послідовним. Він хоче, щоб Україна міцно ввійшла в російську сферу впливу з підконтрольним урядом. Його запасним варіантом, коли це здається недосяжним, є заохочення фрагментації України з приєднанням суміжних частин до російської федерації. Ця вторинна мета суперечить першій, оскільки заохочує Україну ще більше звертатися до Заходу за підтримкою і безпекою.

Можна заглибитися в історію, щоб дослідити витоки конфлікту, як це часто робить путін, але гарною відправною точкою для розуміння того, як ми опинилися там, де ми є, є літо 2013 року. Саме тоді путін вирішив чинити економічний тиск на Україну, щоб утримати її уряд від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що відображало його рішучість не допустити потрапляння України в сферу впливу Заходу. Питання членства в НАТО на той час не стояло на порядку денному. Фактично, президент України Віктор Янукович був настільки проросійським, наскільки можливо аби путін зміг досягти успіху. Тим не менш, цей єдиний акт незалежності призвів до того, що він був повністю підірваний відвертим примусом. Коли економіка опинилася у відчайдушному становищі, Янукович відмовився від угоди з ЄС. Контрреакція була інтенсивною, з масовими протестами в Києві та інших містах. Зрештою, Янукович втік з Києва, і до влади прийшов прозахідний уряд.

Одне вело за собою інше. Негайною реакцією путіна в березні 2014 року було захоплення Криму та заохочення нібито повстань на сході України, пріоритетом яких було розчленування України. Потім, через Мінські угоди, він намагався використати спонсоровані росією повстанські анклави на Донбасі як важелі впливу на український уряд і не допустити, щоб він зайняв "антиросійську" позицію. Саме тоді, коли ці зусилля зазнали невдачі, він вирішив у лютому 2022 року вторгнутися в країну і встановити маріонетковий уряд у Києві. А коли і це провалилося, він повернувся до розчленування, аж до того, що тепер відмовляється підтримувати будь-яку мирну угоду, яка позбавляє його чотирьох українських областей, які він зараз намагається окупувати на додачу до Криму. Оскільки це все одно залишило б неокуповані 80 відсотків країни глибоко ворожими до росії, першочергова мета повернулася в поле зору. У Москві відродилися надії на те, що Україна може бути настільки ослаблена втратою підтримки США, що путін зможе повернутися до свого початкового плану і окупувати великі міста, включно з Києвом.

Як я вже неодноразово стверджував у своїх публікаціях, нездатність росії поки що досягти своїх цілей і виграти війну – це не те саме, що перемога України. Україна багато втратила і продовжує втрачати. Вона сильно постраждала. Припинення вогню на основі нинішньої лінії зіткнення буде розглядатися в Києві як поразка, тому що це залишить суверенну територію окупованою, а тих, хто опинився в пастці, піддасться жорстким заходам і "русифікації". Але навряд чи це буде перемогою для росії, яка залишиться зі зруйнованою, знелюдненою територією, повною нерозірваних боєприпасів, складною ситуацією з внутрішньою безпекою, довгим кордоном, який потрібно захищати, і ворожим урядом у Києві, який прагне потрапити в ЄС і НАТО. Заради цього росія пожертвувала сотнями і тисячами людей – вбитими, пораненими і тими, що живуть за кордоном. Економічна активність і промислове виробництво тепер спрямовані на ведення війни, і мало що залишається на громадський добробут або продуктивні інвестиції. Вона втратила європейські енергетичні ринки, стала молодшим партнером Китаю і залежить від Ірану та Північної Кореї в питаннях озброєнь.

Ідеологія путінізму. Непокора Києва нестерпна для путіна

Ця одержимість привела путіна на шлях повної відданості війні. Він відмовився від прикриття, що це обмежена "спеціальна військова операція". Ставки продовжують підвищуватися. Наслідки угоди про асоціацію з ЄС, безумовно, у порівнянні з усім, що сталося після цього, були б незначними. Як тільки проросійський президент, який виключав членство в НАТО і обіцяв захист російської мови, пішов з посади, все, що відбувалося далі, неминуче мало бути більш ворожим. путін пішов далі, перетворивши новий уряд на щось справді загрозливе – неонацистів і спадкоємців нібито найгірших проявів українського націоналізму. Це було використано для виправдання анексій, вторгнень, кібератак і економічного тиску 2014-15 років.

Оскільки непокора Києва була нестерпною для путіна, він хотів придушити її повномасштабним вторгненням. Коли замість підкорення Київ залишився таким же непокірним, як і раніше, український уряд піддався ще більшій кількості бездоказових звинувачень, до яких додалися наркоманія та різноманітні особистісні розлади для повноти картини. Ще більше зухвалості – і Україна була піднесена до рівня цивілізаційної загрози, позначеної занепадом, що межує з язичництвом. Коли цього виявилося недостатньо, і виникла необхідність пояснити, чому могутня росія не може здолати меншу і слабшу державу, була підкреслена роль НАТО, а особливо США і Великої Британії. І як тільки вони були визначені як справжні вороги, вся боротьба набула екзистенціального аспекту.

Всі ті аспекти західного способу життя, які путін зневажає, тепер мають бути викурені з росії. Це не лише придушення політичного інакомислення та пропаганда патріотичних і мілітаристських тем, але й утвердження вищості російської цивілізації. Ті, хто хоче побачити, до чого це призвело, можуть ознайомитися з документом, опублікованим Російською православною церквою Московського патріархату для затвердження Всесвітнім російським народним собором у Москві 27/28 березня. У ньому стверджується, що росія веде "священну війну". Це подається як імперіалістичний проект зі створення розширеної батьківщини для всього російського народу, включаючи підгрупи білорусів і українців, де їхня культура і духовність будуть вшановані, а також як оборонна боротьба проти "глобалізму" і "сатанізму", що охопили Захід.

путін погоджується з цим. Здається, він єдиний з Церквою в її рішучості протистояти тому, що описується як "міжнародний ЛГБТ-рух", який тепер визнаний "терористичним". Почалися репресії. Це не нова тема для путіна. Ще у 2013 році Кремль заборонив пропаганду "нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх". Після повномасштабного вторгнення будь-яка публічна згадка про спосіб життя ЛГБТ стала незаконною. Зловісний патріарх Кирило, глава православної церкви і, як повідомляється, колишній співробітник КДБ, назвав гей-паради в Києві однією з причин, чому вторгнення було життєво важливим. До списку екстремістів і терористів також потрапили послідовники покійного опозиційного лідера Олексія Навального, Свідки Єгови і технологічна компанія "Мета".

Легко відмахнутися від цього як від божевільної нісенітниці, але це було б помилкою. Це висвітлює ідеологічні підвалини путінізму. Це відводить нас далеко від спроб зрозуміти цю війну як результат розширення НАТО і нібито нерозумної політики Заходу, яка нібито підштовхнула росію до неприродно агресивної поведінки. Нездатність зрозуміти глибоко реакційні й нав'язливі погляди путіна з його ідіосинкратичним поглядом на історію можна було побачити у зростаючому здивуванні Такера Карлтона, коли він намагався взяти інтерв'ю у путіна на початку лютого.

Яким би складним і вигадливим не був цей наратив, він став достатньо засвоєним російською елітою і ЗМІ, щоб впоратися з більшістю непередбачуваних ситуацій, але час від часу трапляється щось таке, чого наратив не може вмістити, що не зовсім вписується в нього.

Атака на Крокус Таун Холл. Як зацикленість путіна на Україні розлютила ІДІЛ

Це сталося 22 березня, коли ісламістські терористи здійснили жахливу атаку, в результаті якої 144 людини загинули і ще більше були поранені під час концерту в московському Крокус Таун Холі.

Нападники були членами "Ісламської держави – Хорасан" (ІДІЛ-Х), афганського і пакистанського підрозділу угруповання. росія вже страждала від ісламістського тероризму в минулому. Ця конкретна група нещодавно намагалася здійснити напади, які були зірвані. Також не виникло питань щодо мотивів, хоча путін висловив здивування тим, що антиізраїльська позиція росії щодо війни в Газі не задовольнила ісламістські угрупування. (росія, зазначив він, "виступає за справедливе вирішення ескалації конфлікту на Близькому Сході", ніби це може справити враження на радикальних ісламістів). Мотиви можна знайти ще з часів Чеченської війни, ролі росії в боротьбі проти ІДІЛ та пов'язаних з ним угруповань у Сирії та Західній Африці, а тепер і в підтримці Талібану в Афганістані. Кілька таджиків було заарештовано, в тому числі четверо ймовірних виконавців, які постали перед судом зі слідами побоїв і тортур. Таджикистан є джерелом непропорційно великої кількості рекрутів для війни, а отже, і жертв, і це допомагає пояснити привабливість ісламізму.

Таким чином, російська влада усвідомлювала ризик. Але ФСБ напружена. До 2014 року ісламістський тероризм мав високий пріоритет, але зараз основна частина її діяльності пов'язана з війною з Україною, а також з новими завданнями, такими як переслідування членів ЛГБТ-спільноти (визнаної терористичною в той же день, коли стався напад). У минулому США, які турбуються і спостерігають за тими ж групами, передавали Москві попередження про неминучі напади, за що їм була висловлена подяка. Коли вони зробили те саме 7 березня, включно з публічним попередженням громадянам США триматися подалі від концертів, це було висміяно путіним як підривна провокація. (Це нагадує відмову Сталіна прийняти попередження про можливе німецьке вторгнення в червні 1941 року, оскільки він припустив, що його джерела просто намагаються розпалити ворожнечу між Радянським Союзом і нацистами). Після нападу попередження цитувалося в російських ЗМІ як доказ того, що американці були причетні до змови.

Коли стався напад, реакція влади була повільною. Сили безпеки перебували в стані підвищеної готовності до президентських виборів 17 березня, в тому числі в Крокус Сіті Холі, але після оголошення перемоги путіна вони були розслаблені. Це може допомогти пояснити вибір часу нападу.

Якимось чином атаку потрібно було зробити так, щоб вона вписувалася в затверджений наратив. Звісно, незабаром у всьому звинуватили Україну. Голова ФСБ Олександр Бортніков попередив у жовтні минулого року, що ІДІЛ-Х налічує понад 6 500 членів і може ініціювати атаки за межами Афганістану "найближчим часом". Однак після події він повідомив, що напад "готувався як самими радикальними ісламістами, так і, природно, за сприяння західних спецслужб". Згідно з цією версією, "основні зусилля" доклали ЦРУ і МІ-6,

"які зосереджені на формуванні поясу нестабільності вздовж південних кордонів СНД [Співдружності Незалежних Держав]. З цією метою продовжується вербування бойовиків з міжнародних терористичних організацій, що діють в Іраку, Сирії та деяких інших країнах Азії та Африки, і їх перекидання на північ Афганістану".

путін заговорив лише через три дні після нападу. Тоді він визнав, що його здійснили "радикальні ісламісти", але все ще наполягав на ймовірній ролі України.

Навіть після того, як виконавці були заарештовані, а ІДІЛ взяла на себе відповідальність (випустивши жахливе відео, щоб довести свою точку зору), не було ніяких коливань. Насправді ІДІЛ настільки розлютила спроба росії заперечити їхній тріумф, що вони опублікували заяву в одній зі своїх газет, "Аль-Наба":

"Після своєї гучної поразки росія не знайшла іншого виходу, окрім як спрямувати звинувачення у змові проти своїх опонентів у західному таборі, щоб уникнути визнання своєї головної поразки перед обличчям моджахедів".

Ще більше сумнівів викликали заяви росії, коли білоруський лідер Олександр Лукашенко зауважив, що єдиною причиною того, що втікачі-терористи звернули на дорогу в напрямку України (життєво важливий доказ у російській справі), було те, що їх відвернули від Білорусі, куди вони прямували, тому що Лукашенко щойно закрив кордон за вказівкою путіна.

Чи вірять у ідеологію путіна росіяни? Див. теорему Томаса: якщо щось вважається реальним, то воно є реальним за своїми наслідками

Зіткнувшись із системами переконань, які дуже відрізняються від власних, і фактичними твердженнями, які легко фальсифікувати, виникає спокуса припустити, що все сфабриковано, що історії, вигадані для того, щоб вплинути на маси, не сприймаються всерйоз тими, хто в курсі справи. Зрештою, путін і його найближчі друзі виросли у світі шпигунів, де вважається, що доказами і думками можна легко маніпулювати, і це світ, який вони ніколи не покидали. Іноді брехня буває дуже незграбною і прозорою. ФСБ також має явний інтерес у звинуваченні Заходу і України, щоб відвести від себе критику за нездатність запобігти атації і швидко впоратися з нею, коли вона розгорталася.

Проте для Кремля брехня і фейк служать вищій цілі. Вони допомагають посилити повідомлення про те, що всі вороги росії перебувають у змові один з одним, що дійсно існує нацистсько-ісламістсько-глобалістсько-сатанинська вісь, яка змовилася, щоб завдати удару по російській цивілізації. Якщо це так, то необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб попередити людей про небезпеку і мобілізувати їх на боротьбу. Українців мають очолювати нацисти, тому що, незалежно від їхнього походження і фактичних заяв, будь-хто, хто воює з росією, повинен бути нацистом, а росія є найкращою, коли бореться з нацистами, як вона це робила з 1941 по 1945 роки.

Розглянувши заяву путіна, який звинуватив Україну в нападі на Крокус Таун Холл, Тімоті Снайдер став на бік віри, зазначивши, що:

"Це вже не той спритний путін постправди, який здатен змінювати одну брехню на іншу за потреби, підморгуючи при цьому інсайдерам. Тепер це, здається, путін, який насправді вірить у те, що говорить – або, в кращому випадку, йому бракує креативності, щоб реагувати на події у світі". Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер

Існує стара соціологічна максима (відома як теорема Томаса): якщо щось вважається реальним, то воно є реальним за своїми наслідками. Це також стосується і свідомої брехні, яка може замінити реальність або служити вищій істині, закладеній у панівній ідеології. У радянські часи влада була здатна на різкий поворот від однієї догматичної позиції до іншої, якщо стара позиція ставала незручною. Можливо, як припускає Снайдер, путіну бракує такої гнучкості. Ось чому я описав його як стратегічного фанатика.

Реальні наслідки системи переконань путіна можна побачити в масованих ракетних ударах по українських містах, які послідували за атаками на Крокус Таун Холл, ніби це була відповідна відплата (причому деякі з тих, хто вів вогонь, писали на ракетах "за Крокус"). Це можна буде побачити пізніше, якщо путіну знадобиться виправдати ще більшу мобілізацію.

Проте події, які не зовсім вписуються в офіційний наратив, можуть мати деструктивний ефект. Зловмисники походять з переважно мусульманської центральноазійської країни Таджикистану. Майже мільйон таджиків (населення Таджикистану 10 мільйонів) були зареєстровані в росії як трудові мігранти у 2023 році. Як і інші групи з Центральної Азії, вони полегшують дефіцит робочої сили, спричинений війною, як на лінії фронту, де вони гинуть у непропорційно великій кількості, так і у внутрішній економіці. Це створює напругу. У документі, опублікованому Православною Церквою, йдеться про те, що протягом наступних 100 років росія збільшить своє населення вчетверо до 600 мільйонів, заохочуючи багатодітні сім'ї (путін оголосив 2024 рік "роком сім'ї", що відображає демографічні проблеми, які посилилися через війну). Проте Церква також виступає проти в'їзду мігрантів, які не поділяють російських цінностей, знижують заробітну плату корінних жителів, заохочують злочинність і тероризм. Це постійна тема ультраправих і націоналістичних груп, які впливають на служби безпеки і поліцію, що прагнуть запобігти новим терористичним атакам. На противагу цьому, Кремль, усвідомлюючи, що мігранти потрібні як для війни, так і для економіки, нервує з приводу того, до чого це може призвести, особливо якщо етнічна напруженість вийде з-під контролю. New York Times цитує промосковського аналітика: "Це протиріччя. І цей теракт різко загострив цю проблему".

Інша проблема полягає в тому, що служби безпеки настільки розтягнуті, що не можуть охопити такий широкий спектр розрізнених ворогів. Якщо велика кількість людей відстежує акаунти в соціальних мережах на предмет збочень та інакомислення, то за ісламістською діяльністю стежить значно менше людей. Нещодавня стаття Тімоті Фрая, Генрі Хейла, Ора Джона Ройтера і Бріна Розенфельда, опублікована в журналі Foreign Affairs на основі опитувань, демонструє поєднання широкої підтримки путіна і зростаючої втоми від війни. Навіть "затяті прихильники путіна", зазначають вони, "здебільшого суперечливо ставляться до війни".

"Серед прихильників путіна опозиція війні особливо сконцентрована в групах, які частіше призиваються на військову службу і стикаються з економічно нестабільними обставинами. ... менш освічені прихильники путіна більш схильні виступати проти продовження війни, ніж їхні колеги з вищою освітою".

Автори закликають Захід донести до росії, що "економічні та військові витрати на продовження війни в Україні переважають над вигодами". Вони усвідомлюють складність усунення автократа під час війни. путін придушив усю опозицію. Однак тепер він повинен турбуватися про "дисонанс" серед своєї бази.

У путіна немає очевидного способу довести цю війну до кінця. Як зазначив Родерік Лайн у своєму нещодавньому дописі:

"Війна визначить останні роки перебування путіна при владі. Він не може відступити від своєї мети – вихолостити Україну. Він може здобути більше території, але українці ніколи добровільно не відмовляться від своєї свободи і суверенітету. Таким чином, путін прирік росію на тривалу війну, війну без видимого кінця і конфлікт на довгі роки як із Заходом, так і з Україною".

Замість того, щоб шукати шляхи виходу зі скрутного становища, він посилює свою риторику і накопичує ворогів, жодного з яких він не в змозі перемогти. Його позиція може бути достатньо сильною, щоб витримати всілякі невдачі та конфузи. Але події підточують його авторитет. Попри очікування прогресу проти виснажених українських сил, прогрес у сухопутній війні все ще повільний, йому все ще доводиться боротися з періодичними вторгненнями на російську територію самопроголошених антипутінських ополченців, а також з українськими нападами на Чорноморський флот і нафтопереробні заводи. Одноразовий напад ІДІЛ можна спотворити, щоб вписати його в наратив; інша справа – серія нападів ІДІЛ.

Якщо коли-небудь був потрібен аргумент проти безконтрольної автократії, то путінська росія його надала. Постійні невдачі в досягненні його цілей лише посилюють його фанатизм. Проблема не в тому, що він ірраціональний, а в тому, що те, як він сформулював проблему України, змушує його діяти все більш нерозумно, оскільки інакше він буде змушений поступитися силам, які кидають виклик його уявленням про російську націю і те, що вона відстоює. За десять років йому вдалося перетворити незручний аспект зовнішньої політики України на екзистенційну загрозу. Він буде підтримувати війну без кінця, бо не наважується визнати, що розпочинати її взагалі було дурістю. Тому військова машина повинна підживлюватися всіма доступними людьми і ресурсами, незалежна і критична думка повинна придушуватися, а українці повинні бути покарані за непокору ще більш нищівно і жорстоко.

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