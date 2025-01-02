Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс

російські пропагандони радіють тому, що заяви Трампа про приєднання Канади до США, захоплення контролю над Панамським каналом та окупації Гренландії відкриває їм повний шлях до захоплення нових територій. Час національних держав закінчився, настав час імперій – гасло телерупорів кремля.

Провідні путінські пропагандисти підкреслюють ще більшу схожість між путіним і Трампом і пояснюють, як новообраний президент вже допомагає кремлю.

Дописи новообраного президента Дональда Трампа у соціальних мережах про анексію Гренландії, Канади та Панамського каналу налякали союзників Америки і порадували іноземних ворогів. У росії ці заяви були інтерпретовані як такі, що Трамп насправді не проти загарбницьких війн за кордоном.

Для них тиради Трампа показали, що як і путін, Трамп був би радий вторгнутися у будь-яку країну, яка не зможе дати відсіч. Після захоплення чужих територій він очікував би на дифірамби та гучний парад перемоги, подібно тому, як це сталося після крадіжки росією Криму в 2014 році.

Трамп сумнозвісно назвав анексію Криму "геніальним" і "розумним" кроком.

путін спробував повторити трюк і захопити решту України за три дні 2022 року, а інсайдери кремля вважають, що Трамп не схвалює війну лише тому, що вона виявилася тривалою і дорогою.

Провідні російські пропагандисти та експерти вже вважають, що Трампа можна переконати погодитися зі списком бажань москви, якщо путін зможе впливати на нього тет-а-тет. Вони категорично проти ідеї переговорів з генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлоггом, спецпредставником Трампа по Україні. Сценарій мрії, який вони собі уявляють, передбачає легітимізацію російського вторгнення в Україну і визнання територіальних вимог москви.

Тим часом заявлені Трампом наміри щодо Гренландії, Канади та Панами святкуються як неявне схвалення нинішніх і майбутніх захоплень земель росією. Під час недільного ефіру "Вісті тижня" ведучий Дмітрій Кісєльов присвятив цілий сегмент запланованій експансії Америки за часів Трампа. Він зазначив: "Трамп не жартує. Він налаштований на розширення американських територіальних володінь. Особисто я переконаний, що йому це вдасться". Кісєльов спрогнозував: "Трамп захопить стратегічно важливі для Америки частини світу. Це не смішно. Смішно буде подивитися, чи спробує хтось у Старому Світі ввести санкції проти США у відповідь на їхню територіальну експансію. Ось тоді ми і дізнаємося, наскільки принциповими насправді є любителі санкцій".

Він додав: "Подумайте про це. Якщо Трампу все це зійде з рук, натхненний своїм успіхом, він може подивитися на решту світу, зосередитися на вразливих місцях і продовжити йти далі. Де він зупиниться? Чи не означає це, що інші можуть зробити те ж саме?"

Минулого четверга експерти на російському державному телешоу "Вечір з Владіміром Соловйовим" провели більшу частину ефіру, радіючи тому, як зміниться світ під час президентства Трампа. Ведучий Соловйов сказав: "Трамп ввічливо оголосив, що США будуть розширювати свої кордони".

Депутат Державної думи Андрєй Луговий, відомий своєю причетністю до смертельного отруєння Алєксандра Літвінєнко, зазначив: "Таке відчуття, що ми провели останні чотири роки у божевільні Байдена, а тепер поступово переходимо до цирку Трампа". Він припустив, що новий президент вдасться до теорії божевільного в якості своєї політичної стратегії, подібно до зовнішньої політики колишнього президента США Річарда Ніксона. Луговий зазначив, що ніхто не знає, чи жартує Трамп, коли робить заяви про Гренландію, Панаму і Канаду.

Ведучий Соловйов категорично не погодився. Він сказав: "Це приголомшливі заяви! Ні, він не жартує... звісно, він не жартує! Ви думаєте, я жартую, коли кажу, що Фінляндія, Варшава, Прибалтика і Молдова повинні повернутися додому? Думаєте, я жартую? Ні! Вони всі повинні знову приєднатися до російської імперії. Разом з Аляскою, до речі. Віддайте її назад".

Соловйов додав: "Те, як він це раціоналізує, просто приголомшливо. Ми повинні наслідувати його приклад і тихо забрати все назад". Повторюючи заяви заступника голови Ради безпеки Дмітрія Мєдвєдєва, головний путінський пропагандист стверджував, що тепер росія повинна забрати більше, ніж чотири українські області, які вона вже конституційно оголосила російськими.

Луговий заявив: "Друзі, божевільні заяви Трампа показують, що ніякого припинення вогню не повинно бути. Навіщо нам перемир'я, коли ми впевнено рухаємося вперед?".

Соловйов припустив: "Я вважаю, що те, що робить Трамп, приносить нам величезну користь. Трамп повністю руйнує будь-які ілюзії, які ще могли у когось залишитися про саміт демократій, про повагу до думки союзників по НАТО. Він ніби каже: "Хто ви всі такі? Ви всі ніхто! Я поговорю з путіним і Сі Цзіньпіном... Він чудовий хлопець, приголомшливий хлопець!".

Професор Дмитро Євстаф'єв сказав: "Трамп зробив щось фантастичне для росії і для всього світу... Він чітко відповів на питання: "Лідерство чи гегемонія?" і вибрав гегемонію. Своїм підходом до географічного розширення він поховав весь колективний Захід. Колективного Заходу не існує, і він ніколи більше не буде єдиним".

Експерт з питань Америки Дмитро Дробницький підкреслив: "Виходячи з команди, яку веде за собою Трамп, і з того, ким він є сам, зрозуміло, що він точно не є будівничим нового світового порядку. Він – руйнівник. Він зруйнує старий світовий порядок". Соловйов додав: "Захопивши Канаду, Трамп, по суті, каже: росіяни, ви можете забрати Прибалтику".

Військовий експерт Михайло Ходарьонок зазначив: "Після заяви новообраного президента Дональда Трампа про Канаду, Гренландію та Панаму, на мою думку, тепер можна вважати спеціальні військові операції нормою для вирішення суперечок між країнами. Мовчання європейських лідерів це наочно підтверджує".

Політолог Дмитро Куликов додав, що епоха національних держав закінчилася, і світ повернеться до епохи імперій. Він впевнено сказав: "Новий світ настає". Соловйов погодився: "Це епоха сильних".

Джерело: The Daily Beast