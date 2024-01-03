Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман

Відомий британський дослідник війни та почесний професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман напередодні Нового року провів переоцінку своїх прогнозів та оцінок щодо війни росії проти України. Він констатує, що проблемою минулого року стали завищені очікування, та вважає, що єдине, що нас може здивувати, – це події, які наблизять до врегулювання.

Ця стаття присвячена російсько-українській війні. Це продиктовано не лише тим, що я багато написав на цю тему, але й тим, що питання пов'язаних з цією війною очікувань стало проблемою само собою. Чи пронизаний оптимістичним ухилом коментаторський корпус? Чи не призвели проукраїнські симпатії до применшення сильних сторін росії і нездатності оцінити вразливість України?

На початку року навколо української позиції було, безумовно, більше оптимізму, ніж наприкінці. Частково це пов'язано з невизначеністю щодо рівня підтримки з боку США та Європи – питання, до якого я повернуся у своєму висновку. Але значною мірою це сталося через мізерну віддачу від інтенсивних зусиль України, спрямованих на звільнення більшої території.

Коментувати війну, що триває, важко, особливо для тих, хто не перебуває близько до лінії фронту. Ось чому я віддаю перевагу "обговоренню тенденцій, можливостей і подій, що з'являються в полі зору". Війни проходять через етапи, коли змінюються обставини і проблеми з постачанням і підкріпленням. З часом деякі можливості стають неможливими, деякі – цілком ймовірними, і з'являються нові. Найбільш малоймовірні з них, такі як мирні переговори, варто обговорити, щоб зрозуміти, чому вони є малоймовірними або що потрібно змінити, щоб вони стали можливими. Отже, питання моєї самооцінки полягає не в тому, чи правильні мої прогнози, а в тому, чи сталося багато такого, що здивувало б постійного читача моїх дописів.

Стратегії мають значення. Мало що у війні є неминучим. Армії можуть бути заскочені раптовими змінами погоди, вражаючими актами некомпетентності (велике угрупування військ, зібране так, що його можна легко атакувати), або просто під впливом конкуруючих військових і політичних пріоритетів. Можливо, українська армія могла б досягти більшого, якби зробила кращий вибір, зокрема з боку її міжнародних прихильників, хоча в ретроспективі альтернативи завжди здаються набагато зрозумілішими. Можливо, те, що вони намагалися зробити, було просто занадто складним. російська армія докладала ще більше зусиль у своїх наступальних операціях і досягла ще більш мізерних результатів у спробах окупувати більшу територію. Обидві сторони намагалися вести наступальні дії проти добре захищених позицій. В такому випадку, як закінчиться ця війна?

Шляхи до перемоги. Захищатися легше, ніж атакувати

На початку 2023 року я припускав, що будь-які політичні прориви залежать від військових проривів. Обидві сторони планували наступальні операції, але Україна повинна була запропонувати щось свіже, що пояснювало б надії, які покладалися на її майбутній наступ. Я бачив підстави для оптимізму, але водночас задавався питанням, чи я їх не переоцінив:

Недооцінив стійкість російської армії та її здатність використовувати мобілізацію. Захищатися легше, ніж нападати, і цінність можна знайти навіть у найбільш байдужих і неохочих солдатів, особливо коли їх вважають непотрібними.

Крім того, чи призведе навіть сприятливий для України військовий розвиток подій до більш сприятливих політичних результатів? Було незрозуміло, як події на місцях впливають на прийняття рішень у кремлі, і чи впливають взагалі. Настільки мало відомо про внутрішні дебати в москві, що легко припустити, майже за замовчуванням, що путін тримає все під контролем.

У російському вищому командуванні вже існувала очевидна напруженість. Генерал Сєргєй Суровікін, який здійснював загальне керівництво російськими військами, був жорстким і компетентним. Але в січні його понизили в посаді, ймовірно, через те, що він був занадто зосереджений на обороні. Замість нього безпосередню відповідальність за російську кампанію взяв на себе головнокомандувач Валєрій Гєрасімов. російські наступальні дії на початку року не вражали своєю грубою і невигадливою тактикою. Незначний прогрес був досягнутий, проте дорогою ціною, з ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина на передовій під Соледаром і Бахмутом.

Бунт Прігожина. Залишаються питання "а що, якби"…

Я регулярно повідомляв про гіркі скарги Прігожина на нестачу боєприпасів, звинувачення Гєрасімова і міністра оборони Сєргєя Шойгу в тактиці "м'ясорубки". 19 травня я запитав: "Що задумав Прігожин?"

Його злісні відеопросторікування не лише загострюють суперечки з Міністерством оборони росії про те, хто винен у невдачах росії в Бахмуті та навколо нього і в загибелі її солдатів, але й, схоже, наближають його до того, щоб кинути виклик путіну. Чи це суто справа рук Прігожина, чи це свідчить про ширші суперечки серед російської еліти щодо перебігу війни та спроможності керівництва? Безумовно, це не дуже добре виглядає з точки зору єдності командування.

23 червня ця гнівна суперечка досягла апогею. Шойгу намагався поставити "Вагнер" під контроль свого міністерства. Зіткнувшись із крахом своєї бізнес-моделі, Прігожин збунтувався, прямо кинувши виклик усьому обґрунтуванню путіна щодо війни, вказавши на відсутність надзвичайної української загрози донбаським анклавам у лютому 2022 року.

Причини не були таємницею, але мало хто міг передбачити подальші події. Потім майже так само несподівано, як і почався заколот, він закінчився. Що мене вразило під час швидкої розв'язки, так це пасивність населення. путін мав би усвідомлювати, "що в цей життєво важливий момент, коли його позиція була під найбільшою загрозою, багато хто спостерігав за тим, що станеться далі".

Хоча деякий час Прігожин продовжував вести свої справи в росії так, ніби нічого поганого не сталося, і навіть в якийсь момент знову зустрівся зі своїм старим приятелем путіним, важко було повірити, що він переживе таке випробування. Так воно і сталося.

Головне питання полягало в тому, чи дестабілізує криза режим. На той час я вважав, що обов'язково дестабілізує. путін вагався, не втрутившись у суперечку на ранній стадії, а потім його врятувала лише угода з людьми, яких він щойно назвав зрадниками, хоча згодом від неї відмовився (як і від багатьох інших своїх угод). І все ж пів року, що минули, не дають підстав вважати, що путіну було завдано довгострокової шкоди. Можливо, це залишається ситуацією, в якій відсутність доказів – не те саме, що доказ відсутності. Відсутність політичного шуму в москві не означає, що серед еліти немає занепокоєння чи незгоди.

Однією з причин, чому наслідки є стриманими, може бути швидкість, з якою криза прийшла і пішла. Іншою причиною може бути час. Це сталося наприкінці дорогого і малоефективного російського наступу в першій половині року. Зв'язки Суровікіна з Прігожиним призвели до того, що він був вигнаний (хоча і не загинув). Були й інші командири, явно незадоволені вищим керівництвом веденням війни. Тим часом розпочався український наступ. Це був, мабуть, період максимального занепокоєння з російського боку. Якщо путін зараз почувається більш впевнено, то це тому, що він витримав цей шторм. Але залишається питання "а що, якби": якби український успіх був більшим, або якби наступний бунтівник мав чіткіше уявлення про те, чого він намагається досягти, і як би це вплинуло б на російську систему.

Український контрнаступ. Було дуже складно загнати росіян у кут

Багато чого залежало від наступу України, зокрема і додана вартість, яка могла б з'явитися в результаті передачі західного обладнання й тренувальних програм. У квітні я зазначав, що про нього "говорять із сумішшю очікування та побоювання". Ця публікація була викликана низкою документів Пентагону, які з'явилися в чаті для геймерів, і в яких висловлювалися побоювання щодо стану Збройних сил України та небезпек, з якими вони стикаються зараз.

Я запропонував звільнитися від деяких природних припущень про те, як виглядають наступальні дії.

Але замість лобових штурмів, які зазвичай закінчуються погано, ця кампанія може бути більш витонченою, з використанням ситуаційних зондів для пошуку слабких місць у ворожих лініях, повільного пересування потайки, підкрадаючись до нічого не підозрюючих захисників. Вони намагатимуться уникнути міських бойових дій, яким віддають перевагу росіяни, що не переймаються спричиненими руйнуваннями, натомість намагатимуться відрізати ворожі підрозділи від постачання, оточуючи їх доти, доки їхнім військам не залишиться іншого вибору, окрім як поспішно відступити або здатися.

Як орієнтир для того, що мало статися, я боюся сказати, що це було досить погано, не в останню чергу через початкове припущення, що українські командири знають, що лобові атаки зазвичай закінчуються погано, і тому уникатимуть їх. Це була моя власна спроба управляти очікуваннями.

Ставки були досить зрозумілими. 10 травня я зазначив:

Найгіршим результатом для Києва буде замкнене коло, в якому невдачі призведуть до подальшого розчарування Заходу і закликів змиритися з остаточною втратою території.

Моя перша реакція на наступ, коли він розпочався на початку червня, в газеті The Sunday Times, була обережною. Ставки були високими, і було занадто рано говорити про те, як розгортатимуться події. Але я зауважив, що, оскільки основний удар українського наступу виходив із Запоріжжя, то:

російський генеральний штаб дивився на ті ж самі карти і готував свою оборону відповідно. Якщо це справді основний напрямок українського наступу, то російська оборона буде найсильнішою, з шарами мін, протитанкових пасток і загороджень, окопів і артилерії, які необхідно подолати. Навіть без такого рівня укріплень оборона була найсильнішою формою ведення бойових дій у цій війні.

Місяць потому я писав про тривогу, пов'язану з наступом. Замість того, щоб почати з прориву ворожих ліній, українські війська були змушені покладатися на менш масштабні операції, щоб створити проломи й розтягнути російські резерви. На противагу цьому сили НАТО спробували б здійснити таку операцію лише за умови переважаючої військово-повітряної сили, а Україна взагалі не мала жодної. Крім того, це було "протверезним нагадуванням про те, що російські збройні сили, попри всі їхні недоліки, також можуть адаптуватися до вимог війни і не будуть легкою здобиччю".

Коли ми дізналися більше, стало також очевидно, що вимоги тісної координації складних операцій у важких умовах були не під силу новим підрозділам, які не мали достатньої підготовки. У них було багато нового обладнання різного типу. Крім того, бої на Донбасі проти росіян, зокрема за Бахмут (який був узятий у червні), далися дорогою ціною, і в них загинуло багато досвідчених солдатів. Досі не вщухають суперечки про те, чи мав сенс більш ранній тактичний відхід з Бахмута.

Наприкінці липня вже не було сенсу вдавати, що все йде добре. "Україні довелося скоригувати свою тактику після перших невдач, тому зараз ми оцінюємо прогрес за іншими критеріями, ніж були на початку". Мій погляд на наступ відображав мою настороженість щодо американської зацикленості на маневрах у порівнянні з немислимим, жорстким процесом виснаження. (Цю стурбованість я вперше висловив у серпні 2022 року).

"Виснаження" описує те, що регулярно відбувається на війні. Це не зовсім тип війни чи особлива стратегія. Навіть найрозумніші маневри не виключають виснаження в короткостроковій перспективі. І якщо не вдається досягти вирішальних перемог, то ймовірним наслідком є виснаження в довгостроковій перспективі.

Незабаром з'явилися неминучі витоки інформації від анонімних американських чиновників, які звинувачували українців у тому, що вони не сконцентрували свої сили на південному фронті і занадто відволікалися на східний, не визнаючи при цьому недоліків в оснащенні (не лише авіації, а й розмінування). У своїй самооцінці Філліпс О'Брайен робить висновок, що він був занадто оптимістичним, припустивши, що США та їхні союзники перекинуть системи дальнього радіусу дії, необхідні для атак і руйнування ліній постачання в тилу ворога. Я дещо симпатизую цій точці зору – адміністрація Байдена була занадто обережною, і більш точні системи дальнього радіусу дії (такі як ATACMS), безсумнівно, допомогли б, але наскільки – незрозуміло, оскільки росіяни вже скоригували свою логістичну практику і вдосконалили свої можливості радіоелектронної боротьби, щоб впоратися з цими загрозами. А українці ставили за пріоритет звільнення території, а це вимагало наземного наступу в тій чи іншій формі.

На практиці проблема полягала в тому, що українців заохочували до прийняття західної концепції маневрів, але вони не мали можливості її реалізувати, що зробило їх надто залежними від російської армії, яка перебувала в ослабленому і деморалізованому стані. Українці повернулися до менш масштабних операцій, які вони краще розуміли. Однак це означало, що прогрес був повільним, що давало росіянам час для укріплення районів, які перебували під загрозою.

Ось уже кілька місяців в наративі превалює затяжний "глухий кут". (Мої спроби вказати, що цей термін є абсолютно недоречним, оскільки патова ситуація в шахах означає кінець гри, а не описує безвихідь, були марними).

Україна не змогла поставити себе в таке становище, щоб змусити росію прийняти рішення. Але навіть якби наступ досягнув більшого прогресу, було б дуже складно загнати росіян у кут, щоб у них був вибір лише між приниженням на полі бою та виведенням військ шляхом переговорів. Ми також повинні пам'ятати, що були й певні успіхи, зокрема витіснення Чорноморського флоту завдяки ефективному використанню морських безпілотників.

Повертаючись до путіна. Україна демонструє, що може грати в довгу

Хоча згадувати про військові розчарування України стало звичною справою, здається, що труднощі для росії означають дуже мало, оскільки, зрештою, вона має достатньо сил і ресурсів, щоб продовжувати йти вперед, і тому, що вона захопила українську територію, яку Україна намагається повернути. Але росія все ще далека від задовільного результату. У червневій статті відомого ультранаціоналістичного російського аналітика Сєргєя Караганова найбільший інтерес викликав його заклик до путіна йти на більший ядерний ризик (порада, яку путін відкинув). Мене більше вразив його опис проблеми, яку він намагався вирішити. Припустімо, запитував він, що чотири області (Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька) або, можливо, увесь схід і південь України були повністю окуповані.

Але все одно залишиться частина країни з ще більш озлобленим ультранаціоналістичним населенням, накачаним зброєю – кровоточива рана, що загрожує неминучими ускладненнями і новою війною.

Найгіршим результатом, за його словами, було б "ціною величезних втрат" звільнення всієї України, яка "залишиться в руїнах з населенням, яке здебільшого нас ненавидить", а "умиротворення" займе більше десятиліття. Він хотів забрати колишні російські частини назад до росії, а решту перетворити на дружню буферну державу. Ось чому він прагнув "зламати волю Заходу підбурювати і підтримувати київську хунту та змусити її стратегічно відступити". І це попри те, що з моменту початкового наступу в лютому-березні 2022 року росія здобула лише незначні шматки території і втратила набагато більше. З цієї точки зору рф залишається дуже далекою від стійкої перемоги.

Про це свідчить нещодавній репортаж CNN: росія втратила приголомшливі 87 відсотків загальної чисельності сухопутних військ і дві третини танків, які вона мала до початку вторгнення в Україну.

Втрати в останніх операціях на сході, особливо навколо Авдіївки, також виправдовують прикметник "приголомшливі". Це стратегічно важливе місце, більш ніж Бахмут, важливе для зусиль росії, спрямованих на встановлення контролю над усією Донеччиною. Як і Бахмут, місто було зруйноване в результаті бойових дій (територіальні здобутки росії, як правило, відбуваються за рахунок непридатності території для життя).

Здобутки були незначними. Нещодавно українські війська вийшли з невеликого містечка Мар'їнка, передмістя Донецька, яке, як і всі нещодавні російські "призи", залишилося зруйнованим і знелюдненим, в цьому випадку після майже двох років боїв. Як пише New York Times, ця битва проілюструвала "велику перевагу" москви:

Її готовність посилати хвилю за хвилею війська в запеклі атаки, приймаючи приголомшливу [знову цей прикметник] кількість жертв, і розраховуючи на переважаючу кількість солдатів і боєприпасів, щоб виснажити ворога.

Можливо, це єдиний спосіб, яким москва знає, як перемогти, але це доцільна стратегія лише в крайньому випадку – запаси гарматного м'яса не безмежні, а техніки та офіцерів більш обмежені, і поки що один шліфувальний наступ призвів не більше, ніж до початку іншого, з проміжним "призом" у вигляді ще одного зруйнованого і знелюдненого міста. (Важко повністю відкинути порівняння з перемогами царя Пірра над римлянами у 279 році до н.е., після яких цар нарікав, що їхня ціна призвела до повного руйнування).

Хоча погляд на карту створює нові можливості для наступного етапу російського наступу, на практиці втрати такого роду зменшують здатність російських військ розвивати будь-які здобутки. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний наголосив на важливості нанесення важких втрат росії, "поки ворог не відмовиться воювати проти нашої країни", визнаючи при цьому, що у випадку з росією важко сказати, коли цей момент буде досягнутий. З іншими країнами цей момент був би вже давно пройдений.

Валерій Залужний: Те, що відбувається на лінії зіткнення, – це купи тіл, і ніхто навіть не намагається їх забрати. Щодня там з'являється все більше і більше тіл. На жаль, таке ставлення росії до свого народу.

Однак, що мене зацікавило в цьому російському наступі, а також у людських і матеріальних ресурсах, кинутих на нього, так це нагальність, з якою він здійснюється. Я досліджував це в дописі від 23 листопада. Він наштовхнув мене на думку, що путін не задовольняється вичікуванням і воліє покінчити з усією цією справою якомога раніше, а не пізніше.

Основною причиною того, що путіну вигідно тягнути час, є те, що з часом підтримка України з боку Заходу зменшуватиметься. І путін досить чітко заявив про це на своїй пресконференції 14 грудня:

Вони [українці] отримують все на халяву. Але ця халява може колись закінчитися, і, схоже, вона вже починає закінчуватися.

Було багато розголосу про проблеми з наступними великими траншами підтримки з боку ЄС та США. Це вже починає відчуватися в операціях на передовій, тому командири змушені нормувати застосування артилерії, визначаючи незручні пріоритети щодо оперативних потреб.

Немає сенсу відкидати виклики, з якими стикається Київ. Вони більш ніж утримують свої позиції, але вони хотіли б звільнити ще один шматок своєї території протягом 2023 року, але цього не сталося. На додаток до готовності прийняти величезні втрати, росіяни показали себе вправними в оборонних операціях і вдосконалили використання безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Можливо, вони ще дадуть про себе знати своєю артилерійською перевагою. Поки що Україна справляється з атаками за допомогою безпілотників і ракет на свої міста й критично важливі об'єкти інфраструктури, і російське командування буде занепокоєне тим, що так багато їхніх літаків останнім часом були збиті українською протиповітряною обороною. Тим не менш, не всі райони, які потребують захисту, можуть бути покриті. Існує також надзвичайно складне питання мобілізації, яке зараз вирішується, але потребує до 500 тисяч призовників.

Ось чому, як я стверджував у своїй останній статті на цю тему наприкінці листопада:

Замість того, щоб домагатися швидкої перемоги, поки росія чекає, що її підтримка на Заході ослабне, Україна повинна проявити терпіння і зосередитися на зміцненні своїх позицій у довгостроковій перспективі. Ривок до швидкої перемоги виснажить обмежені ресурси, а в разі невдачі призведе до подальшої деморалізації.

За даними видання Politico, зараз відбувається зміна позиції, посилення протиповітряної оборони, зміцнення позицій на сході України і ускладнення для російських військ можливості нападу з білорусі. Існує думка, що це робиться з метою підготовки до можливих переговорів, хоча головна потреба полягає в тому, щоб Україна просто показала, що вона може грати в довгу гру.

Мирні переговори. Єдине, що нас може здивувати, – це події, які наблизять до врегулювання

У передріздвяній статті в New York Times стверджувалося, що путін, можливо, намагається знайти вихід із ситуації. Повідомлялося, що з вересня він надсилав повідомлення "багатьма каналами" про те, що готовий піти на угоду, в тому числі заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Загалом це було сприйнято скептично. В обігу була низка пропозицій, починаючи від Китаю в лютому минулого року і закінчуючи пропозиціями від країн БРІКС. Вони є проблематичними для путіна, оскільки, якщо їх сприймати серйозно, вони вимагатимуть набагато більше від росії, ніж від України (як швидко помітив Зеленський). Це пов'язано з тим, що вони дотримуються Статуту ООН, який виключає такі територіальні анексії, яких очікує путін. У будь-якому разі, жодна з цих пропозицій ні до чого не призвела.

Наступною ключовою датою для путіна є президентські вибори 17 березня. Вибори настільки очевидно сфальсифіковані, що стороннім спостерігачам важко сприймати їх серйозно як знакову дату. Це може недооцінювати зацикленість путіна на процесі. Він, без сумніву, хотів би отримати якусь відчутну перемогу до цього часу – скажімо, захоплення всього Донбасу, що дозволило б йому сказати, що основні цілі досягнуті. Якщо не буде ніякого прогресу, то принаймні він повинен підбити підсумки. Закінчиться зима, і він зможе побачити, яку територію, якщо вона взагалі була захоплена. Можна буде оцінити ефективність безпілотників і ракетних атак на Україну. Він зможе побачити, чи розібралися ЄС і США зі своїми фінансовими пакетами.

Припустімо, що нічого особливо не змінилося. Гроші надходять, і Київ все ще тримається, побитий і в синцях, але сповнений рішучості протистояти російській агресії. путін не може тримати свої війська в наступі цілий рік, і тепер повинен стежити за новими українськими ударами по об'єктах не лише в Криму (як, наприклад, нещодавній удар по великому десантному кораблю в чорноморському порту Феодосії в окупованому Криму), а й у самій росії. Покладатися на те, що Дональд Трамп переможе на листопадових виборах у США (наступна знакова подія), а потім робитиме те, що хоче, не зовсім комфортно.

Для продовження військових дій йому може знадобитися подальша мобілізація. Це не прогноз, але не буде несподіванкою, якщо путін вирішить, що зараз такий самий вдалий момент, як і будь-який інший, щоб запропонувати можливість домовленості про припинення вогню. В іншому випадку він застряг би ще на багато місяців війни без відчутного прогресу і зі зростаючим відчуттям марності.

Існує різниця між тим, щоб залишати варіанти переговорів відкритими, і тим, щоб вийти на публіку з конкретною пропозицією. Швидше за все, нові дипломатичні зусилля розпочнуться з ініціативи третьої сторони. Будь-яка подія, що створить будь-який імпульс, неодмінно змінить контекст. Тоді обидві сторони повинні будуть продемонструвати, що вони дбають про мир, навіть зберігаючи свої позиції. Військові кроки почали б оцінюватися за тим, як вони впливають на майбутні переговори. Але це не обов'язково призведе до припинення війни. Навіть якщо раптово виникне інтерес до мирних переговорів, вони можуть бути використані для того, щоб затягнути час і отримати пропагандистський ефект, без особливих сподівань на те, що вони приведуть до угоди.

Можна лише сказати, що інтенсивна дипломатична активність може генерувати власну динаміку і може стати характерною рисою 2024 року, якої не було у 2023 році. Після року, коли обидві сторони сподівалися на військові успіхи і були розчаровані, цей новий рік починається з настільки низькими очікуваннями, що єдине, що нас може здивувати, – це події, які наблизять до врегулювання.

Джерело