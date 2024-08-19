Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко

Старший науковий співробітник Програми Карнегі з росії та Євразії та позаштатний дослідник RAND Дара Массіко вважає, що росія вже замислилася щодо поповнення лав армії після заморозки війни з Україною. Для цього вона жорстко контролює наратив про війну і залякує родини російських солдатів, які готові розповідати правду про те, що відбувається на фронті. Отже, можна дійти висновку, що росія налаштована на те, щоб воювати, незалежно як і коли закінчиться війна з Україною. Адже це лише невеликий епізод в історії "імперії".

Після того, як війна в Україні заморозиться або закінчиться, російські військові розпочнуть довготривалі зусилля з відновлення техніки і особового складу. Як вони набиратимуть наступне покоління професійних солдатів і офіцерів строкової служби, які, за оцінками, зазнали 350 000 втрат в Україні з 2022 року? Моє дослідження показує, що російський уряд вже розглядає цей виклик і почав впроваджувати стратегію післявоєнного рекрутингу з послідовною логікою.

російська стратегія складається з трьох елементів: пропонування вищих зарплат і пільг, жорстке управління громадською активністю і сприйняттям війни, щоб придушити погані новини, обмежити протести і колективні переговори, а також перегляд тем рекрутингу для післявоєнного контексту.

Хоча Кремль може мати стратегію, чи захоче достатня кількість російського населення приєднатися до армії, коли війна закінчиться? Відповідь складна і залежить від того, як закінчиться війна і як вона буде сприйнята в росії. Якщо високі зарплати і соціальні пільги, що пропонуються у воєнний час, вдасться хоча б частково зберегти в післявоєнний період, а зарплати вдвічі перевищуватимуть середній показник по країні, то майбутній призов може виявитися більш стабільним, ніж на це сподіваються супротивники росії. Втім, для деяких росіян одних лише фінансових стимулів буде недостатньо.

Дії російських військових на війні – тактика великих втрат і погане поводження з особовим складом та їхніми сім'ями – підривають три стовпи рекрутингу та утримання, які були критично важливими для завоювання довіри суспільства до армії протягом останніх 15 років: сприйняття належного порядку, дисципліни і добробуту в армії; поліпшення умов служби; і ширше сприйняття громадськістю престижу армії. Щоб компенсувати майбутні виклики, Кремль переглядає свій підхід до роботи з наступним поколінням новобранців.

Багато, але недостатньо. Зусилля зі створення більш професійної армії до 2022 року

Перед вторгненням в Україну у 2022 році російські військові витратили майже 20 років, намагаючись створити більш кваліфіковану та професійну армію. Вони проводили часті внутрішні опитування військовослужбовців, щоб дізнатися, які чинники мотивують їх вступати і залишатися на службі, а також запозичили деякі концепції у західних армій. Уряд виділив мільярди рублів на поліпшення умов військової служби та підвищення престижу військової кар'єри для залучення та утримання кадрів, особливо починаючи з 2009 року. Військові переглянули навчальні програми; покращили казарми і бази; модернізували обладнання; запровадили заходи зі зниження рівня корупції, дідівщини і злочинності; а також запропонували офіцерам і професійним військовослужбовцям підвищену заробітну плату, житло та інші соціальні пільги.

Декілька показників свідчать про те, що ці зусилля принесли свої плоди. Рівень ухиляння від призову і дідівщини знизився, армія стала інститутом, якому довіряють, її члени повідомили про вищий рівень задоволеності роботою згідно з внутрішніми опитуваннями, а кількість російських контрактників зросла. Хоча призовники завжди були частиною російської військової концепції і залишаються нею і сьогодні, до кінця 2010-х років росія набирала більше професійних солдатів, ніж призовників, а її військові академії були переповнені.

Однак реформи залишалися незавершеними, і вони не вирішили низку застарілих проблем російської військової культури, які перешкоджали підвищенню кваліфікації та ефективності військових до війни в Україні.

Надзвичайні заходи. Як росія вербує у воєнний час

З моменту вторгнення в Україну у 2022 році Кремль вжив надзвичайних заходів для поповнення своїх втрат, які наразі оцінюються у 350 000 осіб. Він спробував провести три етапи вербування: поспішний призов влітку 2022 року, який не відповідав вимогам, подальша мобілізація 300 000 громадян у вересні 2022 року і друга призовна кампанія, яка триває з зими 2023 року. Наразі російський уряд пропонує високі зарплати, великі премії за підписання контракту та інші соціальні пільги, такі як житло або іпотечна підтримка, списання боргів, допомога з оплатою комунальних послуг, гарантовані місця в університетах для ветеранів або утриманців, а також інші пільги, які поширюються на найближчих родичів солдата (а в деяких випадках і на батьків).

До липня 2024 року базове грошове утримання і бойова надбавка разом узяті перевищували середню зарплату по країні вдвічі – 200 000 рублів на місяць, що ставило зарплату військовослужбовців у перші 10-15 відсотків зарплат по всій росії. Патріотизм і тиск з боку однолітків, які закликають приєднатися до друзів або членів сім'ї, які вже воюють, також мотивують деяких добровольців. Цієї кампанії було достатньо для укомплектування наступальних операцій в Україні, хоча і з деякими ознаками напруження – росія кілька разів підвищувала фінансові стимули, щоб продовжувати вербувати добровольців.

На тлі постійного дефіциту робочої сили в росії військові були змушені внести кілька змін у свою політику, щоб розширити призовний пул. У 2022 році військові підвищили призовний вік, знизили бар'єри для іноземних бійців і колишніх найманців, а також знизили багато стандартів фізичного і психічного здоров'я. Міністерство оборони скасувало вимогу про відсутність судимостей і тепер набирає новобранців безпосередньо з в'язниць за моделлю Ваґнера.

Сьогодні єдиними злочинами, які позбавляють потенційних добровольців права служити за контрактом, є сексуальні злочини проти неповнолітніх, державна зрада, шпигунство і тероризм. Ці знижені стандарти поки що відвернули чергову хвилю мобілізації, але вони також створили серйозні проблеми для армії, такі як повернення в підрозділи злочинності та проблем з дисципліною – проблем, які переслідували радянську та російську армію у 1980-х – на початку 2000-х років і зашкодили суспільному сприйняттю інституту армії. Ці надзвичайні заходи з рекрутингу у воєнний час заповнюють прогалини в короткостроковій перспективі, але створюють інші довгострокові наслідки для військової культури і сприйняття армії в росії.

Великі рублі і великий розмах. Рекрутинг для майбутнього

Моє дослідження в RAND показує, що російський уряд, схоже, усвідомлює потенційні проблеми з вербуванням після закінчення війни в Україні і вже впроваджує стратегію післявоєнного вербування. Ці зусилля загалом поділяються на три категорії: пропозиція вищих зарплат і пільг, жорстке управління громадською активністю і сприйняттям війни для придушення поганих новин, а також посилення військово-патріотичної освіти в школах для наступного покоління новобранців.

Матеріальні пільги були важливим інструментом вербування та утримання російських військових до війни в Україні, коли зарплати та пільги були нижчими. Якщо російська влада зможе зберегти деякі аспекти нинішніх конкурентоспроможних зарплат, бонусів призовників та інших соціальних пільг останніх двох років, це привабить тих, кого приваблюють економічні міркування. Житлові пільги та іпотечна підтримка є особливо привабливими пільгами, згідно з довоєнними внутрішніми військовими опитуваннями російських військовослужбовців та їхніх родин.

Однак здатність росії фінансувати ці дорогі пільги після закінчення війни не гарантована. російський оборонний бюджет стикається зі значним внутрішнім тиском, і, ймовірно, існуватиме напруженість і компроміси між витратами на персонал і очікуваною масованою програмою переозброєння, яка розтягнеться до 2030-х років. Навіть в рамках категорії витрат на персонал оборонного бюджету, яка є засекреченою, військовим доведеться вирішувати, як розподілити рублі на утримання нинішнього персоналу, набір нових кадрів і нагальну проблему фінансування частини ветеранських виплат і пільг. Тягар російських витрат на особовий склад також залежатиме від чисельності збройних сил. Прохання колишнього міністра оборони Сергія Шойгу збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб, з яких майже 700 000 – професійні військовослужбовці, видається недосяжним і нереалістичним, враховуючи конкуруючі фінансові пріоритети і офіційну довоєнну чисельність, що коливається на рівні 420 000 осіб.

Управління сприйняттям. Інвестиції у виховання "патріотичної" молоді суттєво зросили

російський уряд намагається керувати громадською думкою про війну, щоб придушити погані новини, обмежити протести і колективні переговори, а також сформувати громадську думку про армію на майбутнє. Причини, які спонукають його до цього, ймовірно, здебільшого пов'язані з підтриманням внутрішньої стабільності, але такий підхід має важливі наслідки і для військового рекрутингу. Зокрема, зусилля уряду з управління громадською думкою можна поділити на три широкі категорії: представлення війни в Україні як екзистенційного конфлікту проти Заходу з метою підвищення ставок і посилення почуття патріотизму та обов'язку; пов'язування фотографій та іконографії часів Другої світової війни з війною в Україні, змальовуючи її солдатів як визволителів і героїв; замовчування або відверта криміналізація негативної інформації про втрати, воєнні злочини та погані бойові показники.

Обговорюючи "спеціальну військову операцію" в Україні, російський уряд часто посилається на Другу світову війну та її іконографію, щоб пов'язати ці дві війни у свідомості громадськості. Помаранчево-чорна георгіївська стрічка (яка увічнює пам'ять про ту війну) повсюдно використовувалася в образах протягом усієї війни, навіть більше, ніж у нещодавніх конфліктах. російські політпрацівники розміщували гасла часів Другої світової війни – такі як сталінське "Ні кроку назад!", у матеріалах, що розповсюджувалися у фронтових частинах, а офіційні особи зображують російських солдатів як героїв і визволителів, посланих для "денацифікації" України.

У росії на білбордах можна побачити деякі з найбільш знакових радянських фотографій часів Другої світової війни – наприклад, радянські війська на даху Рейхстагу в 1945 році і російські війська в Україні.

Москва також використовує перевірені теми у своїй рекрутинговій кампанії воєнного часу, такі як заклики до патріотичного обов'язку, відповідальності, зобов'язань і маскулінності. Серед поширених фраз: "росія: моя історія, мої герої, моя душа, моя країна, мій шлях"; "Ти же мужик. Будь ним"; "Служба за контрактом – вибір справжніх чоловіків". Ці теми обрані через їхню резонансність та ефективність, оскільки вони відповідають довоєнним російським опитуванням щодо патріотизму та ставлення до військової служби. У цих опитуваннях респонденти часто відповідали, що в армію йдуть "справжні чоловіки", а патріотизм – це борг перед Батьківщиною, який потрібно віддати, коли попросять.

росія також придушує наративи, які висвітлюють проблеми, пов'язані з війною, забороняючи багато платформ, таких як Twitter і YouTube, а також деякі західні ЗМІ та аналітичні центри. Вона заарештовує своїх громадян за "зневагу до Збройних сил", використовуючи нові закони, які набули чинності з 2022 року. російські оборонні аналітики більше не можуть обговорювати багато аспектів війни або військового потенціалу, щоб не потрапити в поле зору нового законодавства про засекречування і цензуру.

російський уряд також залучив до своїх лав багатьох провідних військових блогерів, надаючи їм інформацію в обмін (імовірно) на зменшення критики. Крім того, до багатьох родин дійшла інформація про характер служби в російській армії на війні, настільки, що влада зробила кілька кроків, щоб заборонити мобільні телефони на фронті і залякати сім'ї солдатів, щоб запобігти їхньому об'єднанню в групи. Завдяки зусиллям уряду значна частина російського населення загалом підтримує війну і пасивно бере в ній участь, або ж не може брати участь у масштабних протестах. У цьому відношенні зусилля Кремля з управління сприйняттям війни і внутрішнім невдоволенням виявилися успішними.

Водночас, ретельно контрольована дистанція між військами і населенням, ймовірно, матиме довгострокові соціальні наслідки для росії, коли війна закінчиться і солдати будуть демобілізовані, і це створить проблеми для набору майбутніх сил.

Навіть зараз російське населення поки що насторожено ставиться до своїх солдатів і ветеранів – дехто називає їх "новими афганцями", що погано проєктує майбутню суспільну довіру до армії. За останні два роки деякі солдати, що повернулися, скоїли насильницькі злочини в росії і отримали м'які вироки. російський уряд зараз звертає увагу на назріваючу соціальну проблему повоєнної реінтеграції, створюючи нові посади і неурядові організації, а також впроваджуючи нові наративи на телебаченні, які намагаються представити ветеранів як стабільних чоловіків, які пережили особистісний ріст і стійкість.

росія вже придивляється до наступного покоління призовників, розширюючи патріотичну освіту в школах. Після завершення активної фази війни, коли втрати зменшаться, а пам'ять потьмяніє, військові сподіваються знайти охочих призовників, готових вступити до армії. Щоб допомогти досягти цього, уряд збільшив фінансування патріотичного виховання з 70 мільйонів доларів у 2022 році до 430 мільйонів доларів у 2023 році. З 2022 року росія побудувала додаткові молодіжні військово-патріотичні табори, встановила шефські відносини між місцевими військовими частинами та школами, профінансувала додаткові патріотичні ЗМІ, орієнтовані на дітей, змінила уроки історії про Україну та запровадила більше занять з військового мистецтва для учнів початкових класів. У російських школах тепер є обов'язкові уроки про війну, а солдати і ветерани виступають на уроках і в молодіжних клубах. Одна особливо непродумана програма запросила колишніх найманців Ваґнера і ветеранів з фронту зустрітися з учнями і показати їм бойові кадри зі своїх телефонів. Лише кілька вчителів подали у відставку на знак протесту проти ризиків, які ці програми становлять для дітей.

Придушуючи негативну інформацію і впроваджуючи бажані наративи в школах, уряд намагається переосмислити війну і переконати хлопців у тому, що війна не така вже й погана, як про неї говорять, і що це героїчна і справедлива війна проти України і НАТО. росія ще не націлилася на батьків нинішніх хлопчиків підліткового та юнацького віку. До війни російські батьки називали головними факторами, які переконували їх у тому, що армія покращилася з 1990-х і 2000-х років, кращу військову техніку, зменшення дідівщини і більш професійних командирів, а також кращі умови служби (наприклад, краще харчування і вища зарплата). Враховуючи зміну контексту після війни в Україні, можуть знадобитися нові теми для агітації батьків у майбутньому. Деякі з сьогоднішніх успішних тем рекрутингу, ймовірно, будуть використані і в майбутньому, але вже з орієнтацією на сім'ї. Це такі теми, як "справжні чоловіки" служать і виконують свій обов'язок, армія – це спосіб заробити гроші і підвищити соціальну мобільність сім'ї, а служба або смерть у військовій формі може принести честь родині.

"родіна-мать" кличе. Яка відповідь?

Хоча військові хочуть залучити до своїх лав професійних добровольців після закінчення війни в Україні, успіх цього прагнення залежить від готовності російського населення записатися до армії. Ця готовність залежатиме від багатьох чинників: як закінчиться конфлікт, як буде проведена демобілізація, як конфлікт буде сприйматися всередині росії – як поразка чи успіх, а також від того, чи збережуться післявоєнні блага і патріотизм. Якщо росія зможе продовжувати пропонувати високі зарплати, житлову підтримку та інші соціальні пільги після заморожування або закінчення війни, вона може привабити тих, хто керується економічними міркуваннями, особливо в міру того, як згасає пам'ять і зменшується кількість жертв. За допомогою правильних меседжів вона може привабити тих, хто має патріотичні мотиви – меседжі на кшталт необхідності захищати батьківщину від НАТО, що російська армія може протистояти Україні й НАТО водночас тощо. Щоб запропонувати високі зарплати і пільги, росія повинна вибрати таку кількість офіцерів і професіоналів, яку вона може собі дозволити, в той час, коли оборонний бюджет буде також нести на собі тягар довгострокової програми відновлення і закупівель.

З іншого боку, існує багато нематеріальних чинників, які впливають на рішення людини піти служити в армію. Теми рекрутингу, які працювали в довоєнному контексті – уявлення про порядок і дисципліну, кращих командирів і умови служби, а також уявлення про військову службу як поважну і престижну кар'єру – можуть більше не працювати в умовах війни в Україні. Неповна і викривлена інформація про війну, яку надає російська влада, різко контрастує з реальністю, яку переживають тисячі російських солдатів та їхні сім'ї. Дії військових на війні – зокрема, обман, який вони використовували проти власних солдатів на самому початку, жорстка дисципліна і брутальний стиль командування, а також залякування солдатських родин – нагадують деякі найтемніші аспекти радянської військової культури, на які російські військові витратили 15 років і мільярди рублів, щоб переконати населення в тому, що вони мають намір змінити її.

Вербування – це гра з числами. Коли війна закінчиться, скільки російського населення пам'ятатиме про її ціну? Для декого в російському суспільстві довіра до армії була підірвана тим, як ведеться війна в Україні, і жодні гроші, пропаганда чи цензура Кремля цього не подолають. російський уряд вживає заходів для того, щоб тримати цей сегмент якомога більше під контролем, в той час як він працює над тим, щоб утримати всіх інших в рамках своїх бажаних наративів.

Джерело: War On The Rocks