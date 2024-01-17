За рік командування у Герасимова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко

Старша наукова співробітниця Програми росії та Євразії Фонду Карнеґі за міжнародний мир, а донедавна старша аналітикиня корпорації RAND Дара Массіко намагалася оцінити "здобутки" російського Головка Валєрія Герасімова на посаді командувача російськими військами в Україні. На її думку, якщо раніше Герасимов і мав гострий військовий розумі, то зараз це не проглядається, і він не може похвалитися жодними перемогами. Втім, якщо росія, скориставшись нерішучістю Заходу, вирве перемогу, то про нього будуть писати в історії як про видатного "полководця". Массіко вважає, що у Заходу ще є шанс не допустити цього.

Нещодавно минув рік, як Герасимов повернувся до командування. В якості експерименту поміркуємо, що конкретно він зробив добре? Шойгу з Кремлем забезпечили іноземну зброю. Структура командування та контролю Суровікіна та його лінії оборони витримали український контрнаступ, Теплінський їх посилив. Чемезов розкрутив промисловість... А Герасимов?

Яким є конкретний внесок Герасимова як головнокомандувача цієї війни з лютого 2023 року? Структура командування і контролю, оборонні лінії та багато тактичних модифікацій були успадковані від Суровікіна. Експерименти з ВКС прискорилися під командуванням Афзалова, але були й раніше.

Герасимов був головним командувачем під час українського контрнаступу 2023 року. російські лінії прогнулися, але не зламалися. Одного досвідченого заступника затримали і запроторили подалі, другого відправили воювати. Один генерал прийняв на себе удари, втратив самовладання за своїх людей і був звільнений.

Чи спокійно Герасимов сприймав усе це, будучи впевненим у плані і в тому, що його люди керують цими питаннями? Можливо. Чи він використовував старий підхід, фільтрував погані новини, лаявся на людей по телефону або з'являвся і махав кулаками?

Тільки вони знають напевно, а я можу лише спекулювати на кількох спостережуваних фактах, але я думаю, що це відбувалося за останнім сценарієм. Тим не менш, він був у кріслі командувача, коли російські війська утримували більшу частину території восени 2023 року.

Можна також сказати, що ланцюжок командування і контролю зараз консолідований під Герасимовим. Тобто різні табори чи розбіжності зараз нейтралізовані. Він досить добре відтіснив підлеглих та конкурентів.

Герасимов пережив повстання/замах Пригожина, і його позиція надійно захищена. Чималий подвиг, враховуючи його поганий оперативний досвід у цій війні. На цьому рівні важливим є точне розуміння "системи".

Що сам Герасимов думає про себе і свої здібності? З цього приводу я не маю жодного уявлення, оскільки, на жаль, не читаю думки. Його публічна персона часто є незбагненною загадкою.

Герасимов, ймовірно, вважає, що він воює з ЗСУ і силами НАТО (я роблю таке припущення на основі його публічних заяв). Якщо це так, то навряд чи він коли-небудь розглядав себе як могильника російської армії, а натомість радше як людину, яка виконує важку роботу, частиною якої є великі втрати.

Світ бачить важкі російські втрати, деякі росіяни теж, і думають: "Як це може продовжуватися?". Але у таких людей, як Герасимов, на думці інші речі. Спадщина. Співвідношення сил і засобів. Багаж холодної війни як офіцера, який пройшов службу в СРСР.

Озираючись на його останні 11 років, я намагаюся розглядати його лідерство в різних ролях: теоретика, адміністратора і командира. Не всі генерали добре справляються з обов'язками командира у воєнний час. Є й такі, що просто сяють. Герасимов, можливо, колись і мав "хист", але, здається, він його давно втратив.

У Герасимова є (або, можливо, був) кмітливий військовий розум. Колись він був здатний зазирнути в майбутнє і розробити стратегію/розвиток збройних сил, виходячи з цього. Я більше не бачу цієї здатності на тому ж рівні. Натомість я бачу його тяжіння до радянського минулого в поєднанні з технологіями ХХІ століття.

Що це означає для війни? Якою є стратегія і бачення на 2024/2025 роки? Використання вогневої переваги артилерії проти українських сил? Виведення з ладу ЗРК ударами? Що далі? З якою метою?

Я більше не бачу ознак того, що Герасимов має далекоглядність. Тож наступне питання: що його команда має в рукавах на найближчі кілька років?

Молодші та польові командири лінійних підрозділів, а також персонал на рівні оперативного штабу групи військ набувають великого досвіду. Саме на них слід орієнтуватися в найближчі роки, коли вони будуть відігравати керівну роль і керувати російськими збройними силами.

Герасимов несе відповідальність за те, що було зроблено з Україною. Також він несе відповідальність за те, що зробив зі своїми власними військовими – не захистив їх у 2022 році і жорстоко поводиться з ними зараз. Але, про це також треба сказати, Герасимов дуже постарається залишитися на своєму місці, оскільки росія використовує свої переваги і нерішучість Заходу, щоб спробувати переломити хід війни, привласнити собі славу і зняти з себе відповідальність за свою роль у катастрофах 2022-2023 років.

Якщо хід війни повернеться проти України, то в росії (і, можливо, в країнах, які їм симпатизують) Герасимов увійде в російську історію як людина, яка ледь не втратила російську армію, але потім "дала відсіч НАТО, щоб перемогти". Так будуть говорити і в це будуть вірити.

Якщо це станеться, то уроки, які зараз пишуться олівцем у Генеральному штабі, стануть писатися ручкою. Ніхто не повинен заспокоюватися з цього приводу, коли ще є час і можливості запобігти такому розвитку подій.

P.S. Підсумовуючи, коли я спробувала пошукати досягнення, які можна віднести до його конкретного лідерства та суджень як командувача війною, то... поки що це... досить короткий ланцюжок.

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