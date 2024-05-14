Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal

Американське видання Wall Street Journal аналізує, як зміниться "політика" росії в сфері оборони та воєнної економіки з переходом фаворита путіна Сергія Шойгу на посаду Секретаря Ради безпеки росії. Звісно, з урахуванням призначення на його місце любителя марксизму в економіці. Крім ЗМІ ротацію "бульдогів" коментують експерти й аналітики.

Заміна путіним свого давнього спільника Сергія Шойгу на економіста стала найбільш істотною зміною у військовій командній структурі з часу початку війни Москви проти України в лютому 2022 року, – вважає американське впливове видання Wall Street Journal.

Як відомо, путін призначив колишнього віце-прем'єр-міністра Андрія Бєлоусова, який спеціалізується на економіці, на місце Шойгу, який, у свою чергу, був призначений новим секретарем Ради безпеки – на посаду, яку до цього часу обіймав Ніколай Патрушев.

Призначення економіста на посаду міністра оборони росії вкотре доводить, що війна посіла центральне місце в російській економічній парадигмі. Очікується, що російський парламент схвалить призначення цього тижня.

Видання нагадує, що Сергій Шойгу, який обіймав посаду міністра оборони з 2012 року, опинився під посиленою увагою з початку війни Москви проти України, востаннє – минулого місяця, коли один з його вірних союзників заступник міністра оборони Тимур Іванов, відповідальний за будівельні проекти, був заарештований за звинуваченням у хабарництві під час оформлення оборонних контрактів.

WSJ зазначає, що критики в середовищі російських військових також звинувачують Сергія Шойгу, який ніколи не був професійним військовим, але має звання генерала армії, у нездатності підготувати російські збройні сили до війни в Україні. Його початкова стратегія швидкого повалення українського уряду і захоплення Києва з мінімальними втратами провалилася.

На думку видання, переведення Шойгу на посаду голови Ради національної безпеки можна розглядати як пониження, але це не означає, що Шойгу повністю зійшов з дистанції, кажуть кремлівські аналітики.

"Сьогодні в російському уряді важлива близькість до путіна, а не офіційний ранг", – цитує WSJ експерта з російської політики в Чиказькому університеті Константина Соніна. Патрушев, якого замінив Шойгу, був "дуже впливовим завдяки цій близькості, і Шойгу буде таким же".

За словами глашатая путіна Дмітрія Пєскова, зовсім скоро мають оголосити нову посаду, на яку перейде Патрушев.

Константин Сонін вважає, що путін опинився перед неможливою дилемою: "Йому потрібні зміни, якщо він хоче виграти війну. Але він завжди був надзвичайно обережним щодо призначення на важливі посади людей з харизмою або власною політичною базою".

Аналітики також вважають, що наступник Шойгу – Бєлоусов, також лояльний, але він не той, хто може затьмарити путіна. Він відомий тим, що виступає за посилення державного втручання в економіку і роками тісно співпрацює з путіним, в тому числі як його економічний радник, а останнім часом – як віце-прем'єр-міністр, відповідальний за економічний розвиток.

WSJ зауважує, що минулого року Шойгу був ключовою мішенню невдалого перевороту, який очолив лідер "Ваґнера" Євген Пригожин і вимагав відставки міністра оборони. Згодом Пригожин загинув, коли літак, в якому він летів, загадково розбився.

Видання нагадує, що військові витрати, які цього року зросли до понад 6% ВВП росії порівняно з 2,6% до війни, значною мірою сприяли економічному зростанню країни, допомагаючи їй витримати вплив західних санкцій. Заводи, що виробляють снаряди і танки, працюють у кілька змін, щоб впоратися з цим завданням, збільшуючи зайнятість і заробітну плату.

"Це призначення свідчить про те, що витрати на оборону не скоротяться», - заявила наукова співробітниця аналітичного центру "Карнегі – росія – Євразія" і колишня співробітниця центробанку росії Олександра Прокопенко. За її словами, Бєлоусов – фанат військового кейнсіанства. "Він вірить у верховенство уряду в економіці: спочатку уряд, потім бізнес", - зазначила вона.

Пєсков пояснив, що росія наближається до ситуації, подібної до тієї, що була в Радянському Союзі в середині 1980-х років, коли військові та правоохоронні витрати злетіли до небес. Саме тому путін шукав на посаду міністра оборони цивільну особу з економічним досвідом.

Раніше Бєлоусов вже говорив, що економіка війни є складовою більш широкого суспільного зсуву в бік мілітаризованої структури, де держава має абсолютну владу, а індивідуальні інтереси підпорядковані її потребам, – нагадує WSJ. "Є поняття мобілізаційного суспільства, і мобілізаційна економіка є частиною мобілізаційного суспільства", – сказав він у 2022 році.

Оскільки Кремль налаштований продовжувати війну в Україні, "міністерство оборони має бути, м'яко кажучи, більш економічно ефективним, ніж воно було в минулому", – заявив провідний науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і колишній радник з питань росії в Білому домі Джорджа Буша-молодшого Томас Грем (великий поціновувач "руської бані" у Валдайському клубі – iPress).

Новий міністр нападу: без організаційних зв’язків та судимостей. Наступний на вихід – Герасимов

Дара Массіко, старша наукова співробітниця Програми росії та Євразії Фонду Карнеґі: По-перше, Шойгу переходить на поважну і впливову посаду, тому що він лояльний, і вони з путіним друзі. Це сигнал, що путін прислухається до розмов і розуміє, що Шойгу потрібно було піти з Міноборони, де його просто терпіли в міністерстві та інших відомствах.

Бєлоусов не має жодного військового досвіду чи досвіду роботи в армії. Він економіст. Це викличе питання у військових, які побоюватимуться повторення ситуації Сердюкова. Тому я передбачаю, що деякі несформовані офіцери-фаворити будуть призначені на керівні посади, щоб збалансувати це.

Також я б сказала, що Герасимова незабаром замінять, але він є головнокомандувачем війни. Все ж я думаю, що він буде замінений, це логічно. Пєсков сказав, що він залишиться, ніяких рішень про заміну "поки що" не приймалося. Отже, (ненавмисний) індикатор змін.

Чи буде Білоусов багаторічним міністром оборони? Моя інтуїтивна реакція (яку я буду постійно оновлювати), я б сказала, що ні. Це схоже на короткий за тривалістю крок, за яким послідує генеральне прибирання: звільнення заступників міністра оборони, деякі організаційні зміни та аудит.

Маю зазначити, що людина з таким фінансовим досвідом і без "організаційних зв'язків чи судимостей" є корисною для внесення серйозних змін в оборонну економіку з метою відбудови збройних сил після війни.

З відставкою Шойгу може покращитися доля таких фаворитів, як Дюмін, Суровікін, Теплінський. Можливо, ще кількох популярних командирів оперативних груп. З відставкою Шойгу їх можуть підвищити або десь повернути в оборонну сферу.

Підсумовуючи: Шойгу отримує гідний вихід, а новий міністр оборони, ймовірно, здійснить організаційні зміни. Занадто рано говорити про те, чи є він запасним варіантом для післявоєнного міністра, і слід спостерігати за Герасимовим.

Олександр С. Віндман, колишній офіцер армії США, свідок проти Трампа: Відставка Патрушева і заміна його лояльним Шойгу, ймовірно, є найбільш значущою частиною перестановок у вищому керівництві росії. Я вважав Патрушева другою найвпливовішою людиною в росії. Його усунення усуває альтернативний центр влади в росії.

Андерс Ослунд, відомий економіст, старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу: Бєлоусов (якого я знав раніше) – нудний консервативний технократичний економіст, ближчий до Маркса, ніж до ринку. Його не вважають особливо корумпованим, тож можна припустити, що він має вичистити корупцію Шойгу. Він не є прихильником технологічних інновацій.

Андрєй Козирєв, колишній міністр закордонних справ РФ (який давно емігрував до США): Бійка бульдогів під кремлівським килимом – це просто галас ні про що. Хоча це може свідчити про перехід до застійного режиму, подібного до пізнього радянського періоду з війною як його постійною ознакою. Щоб зупинити їх, потрібне лідерство Рейгана.