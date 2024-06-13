Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ

Американська газета Wall Street Journal опублікувала профайл на керівника німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера, який активно закликає допомагати та озброювати Україну. Його компанія будує свої плани щодо розвитку виробництва в Україні і вже відкрила сервісний центр для обслуговування німецької техніки. Проте далеко не всі в Німеччині та загалом в Європі у захваті від цієї постаті.

Армін Паппергер з Rheinmetall став одним із найбільших гравців у збройовому бізнесі та однією з найвідвертіших його фігур, пише американська Wall Street Journal. Він заявив, що його світовий збройовий гігант планує ризикнути і створити в Україні завод, здатний виробляти 400 нових танків на рік. Такі сміливі заяви, за словами видання, стали візитною карткою 61-річного баварця, який перетворився на великого гравця у збройовому бізнесі та відверту фігуру в типово стриманій галузі.

Паппергер допоміг перетворити Rheinmetall з маловідомої німецької інжинірингової групи на світового оборонного гіганта. Попит на військову техніку та артилерійські снаряди Rheinmetall різко зріс після вторгнення росії в Україну, завдяки чому компанія має портфель замовлень на суму близько 43 мільярдів доларів, що втричі більше, ніж наприкінці 2021 року. З початку війни акції компанії зросли більш ніж на 400%, випередивши будь-яку іншу велику західну оборонну компанію.

Rheinmetall заявляє, що сотні одиниць техніки та мільйони боєприпасів, виготовлених компанією, були відправлені в Україну. Цього тижня компанія відкрила свій перший в країні центр ремонту і технічного обслуговування, метою якого є ремонт техніки німецького виробництва ближче до поля бою.

Під керівництвом Паппергера Rheinmetall також просунулась у виробництві зброї, що користується попитом, наприклад, реактивної артилерії, і вийшла на прибутковий американський ринок. Наразі компанія уклала один ключовий контракт з американськими військовими і претендує на другу, більшу угоду – відносна рідкість для іноземного бізнесу.

Втім, як зазначає Wall Street Journal, успіх та резонанс призвів до певної критики, особливо в рідній країні, яка зберігає сильну післявоєнну пацифістську планку. Антимілітаристські протестувальники прийшли на заводи Rheinmetall і записали реп з нападками на компанію, а Паппергер став безпосередньою мішенню в травні, коли палії спалили садовий сарай біля одного з його будинків.

Часті заяви Паппергера також дратують деяких колег і політиків. "Пан Паппергер робить багато заяв, він дуже гучний", – сказав Себастьян Шефер, німецький депутат, який входить до парламентського комітету, що контролює оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро. "Замість того, щоб робити гучні заяви, Rheinmetall має виконувати свої зобов'язання", – додав він.

WSJ зауважує, що більш ніж через рік після того, як була озвучена ідея будівництва танкового заводу в Україні, робота над цим об'єктом і кількома іншими, про будівництво яких говорив Паппергер, так і не розпочалася.

За словами Шефера, компанія "і близько не збирається" створювати танковий завод в Україні. Шефер додав, що торік Паппергер сказав йому, що ремонтний центр, який відкрито лише поточного тижня, буде готовий до минулої зими. Тим часом, за його словами, багато подарованого Німеччиною обладнання доводиться ремонтувати за межами України.

Місцевий партнер Rheinmetall в Україні, державний концерн "Укроборонпром", заявив, що фінансування ще не було залучено для жодного виробничого майданчика.

Як зазначає WSJ, Rheinmetall відмовилася надати коментарі Паппергера для цієї статті, але представник компанії заявив, що компанія "довела, що дотримується своїх зобов'язань", вказавши на проєкти з німецькими військовими і поставки, відправлені в Україну.

Прессекретар додав, що Паппергер завжди говорив, що Rheinmetall спочатку буде надавати послуги зі сервісного та технічного обслуговування в Україні, виробництво транспортних засобів "буде обіцяно на більш пізньому етапі", а виготовлення танків "буде завершальним етапом".

Людина моменту. Як Паппергер перевдягнувся перед зустріччю із Зеленським

Паппергер народився в Баварії, заможній південній федеральній землі, вивчав інженерію в Дуйсбурзі, неохайному північному промисловому місті, перш ніж приєднатися до Rheinmetall у 1990 році на посаді менеджера з управління якістю. Він пройшов шлях до посади генерального директора у 2013-му.

Попри свою прямолінійність, Паппергер, як кажуть, ще й вміє зачаровувати. Час від часу він бере клієнтів і колег на полювання на оленів і кабанів у лісі у випробувальному центрі компанії на півночі Німеччини. Запрошення є бажаним, а відвідувачів розважають на прийомі, де стіни завішані оленячими головами.

З початком війни в Україні Паппергер став людиною моменту з відповідними амбіціями. Rheinmetall оголосив про плани розширити або побудувати щонайменше вісім заводів у семи країнах, а Паппергер за останні місяці зустрівся з чотирма різними національними лідерами, зокрема двічі з лідерами Німеччини. Торік він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, змінивши свій звичний костюм і шовкову хустку на джинси і худі з капюшоном.

WSJ зауважує, що деякі твердження Паппергера призвели до тертя з колегами. Він розлютив оборонного виробника KNDS, коли минулого року заявив, що новий танк Panther є цілковитою розробкою Rheinmetall. У KNDS заявили, що його шасі базується на танку Leopard, який обидві компанії виробляють разом.

Коментарі Паппергера призвели до судового позову, хоча обидві сторони домовилися ще до того, як справа дійшла до суду. Відтоді Rheinmetall заявляє, що Panther повністю належить їй.

Кроки Rheinmetall з розширення за кордоном також привернули увагу. У травні антимонопольний орган Іспанії заявив, що компанія "приховала інформацію" і "надала неповні й оманливі" дані, пов'язані з придбанням у 2022 році іспанського виробника боєприпасів Expal.

"Він може бути дуже оптимістичним". Паппергер готовий до ризику

Аналітик Agency Partners Саш Туса каже, що Паппергер готовий ризикувати, наприклад, інвестувати значні суми в дослідження і розробки, а не чекати на державну підтримку, як це часто роблять його колеги.

"Наприклад, він розробив Panther і створив запаси хімічних речовин, що використовуються у вибухівці, щонайменше за рік до вторгнення росії в Україну, яке призвело до сплеску попиту на артилерійські снаряди", – зазначив Туса.

Паппергер розповів, що як тільки він побачив зображення російських військ, які збираються на кордоні з Україною, він підготував своїх співробітників до війни. "Я прислухався до свого нутра", – повідомив він німецькій газеті.

Купівля іспанської компанії Expal невдовзі після початку війни в Україні також була своєчасною. Після цієї угоди ціна на 155-мм артилерійські снаряди зросла в чотири рази, що зробило боєприпаси одним із найприбутковіших продуктів галузі.

За словами аналітиків, говорячи про фінансові цілі, Паппергер часто дає оптимістичні прогнози.

Rheinmetall все більше зосереджується на США, де європейським компаніям зазвичай важко досягти успіху. Минулого року вона виграла контракт на поставку парку військових вантажівок, а зараз є одним із двох фінальних претендентів, поряд з General Dynamics, які змагаються за заміну бойової машини Bradley.

Як зауважує WSJ, інвестори взяли це до відома. Акції Rheinmetall зросли приблизно на 450% з моменту вторгнення росії в Україну, випередивши американські аналоги, такі як Lockheed Martin (приблизно на 20%) і General Dynamics (приблизно на 40%). Найбільша оборонна компанія Європи BAE Systems зросла приблизно на 130%.

За словами консультанта з питань оборони Ніколаса Драммонда, в регіоні, де збройові компанії зазвичай тримаються в тіні, "Rheinmetall була невидимою" до Паппергера.

"Оборона повинна підняти шум, тому що переозброєння стало нагальною потребою, і він є її обличчям", – вважає Драммонд.

Джерело: Wall Street Journal