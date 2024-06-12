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ПОЛІТИКА

Німецький концерн Rheinmetall підписав меморандум з Україною про виробництво боєприпасів

12 червня 2024, 20:59
Німецький концерн Rheinmetall підписав меморандум з Україною про виробництво боєприпасів
Угода визначає подальші напрямки більш тісної співпраці між українською оборонною промисловістю та німецьким концерном.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде перемовини про створення спільного з Україною підприємства з виробництва артилерійських снарядів.

Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, йдеться на сайті компанії.

Зокрема на Ukraine Recovery Conference, яка проходить в ці дні в Берліні, Паппергер підписав меморандум з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним про взаєморозуміння щодо розширення стратегічної співпраці. Угода визначає подальші напрямки більш тісної співпраці між українською оборонною промисловістю та німецьким концерном.

Очікується, що Україна та Rheinmetall створять “Український центр передового досвіду з виробництва боєприпасів”. Концерн матиме 51% акцій у спільному підприємстві, а українська сторона - 49%. В Україні планується виробляти шестизначну кількість 155-мм снарядів.

Напередодні акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецький концерн Rheinmetall відкрили в Україні перший цех, який займатиметься ремонтом бронетехніки. На відкритті Камишін розповів, що у майбутньому тут планують виготовляти броньовану техніку.

Rheinmetallбоєприпасивиробництво в Україні

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