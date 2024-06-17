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ПОЛІТИКА

Україна отримає німецький танк Frankenstein

17 червня 2024, 17:50
Україна отримає німецький танк Frankenstein
Створення нової машини дозволить посилити обороноздатність України.

Німецька збройова компанія Rheinmetall поставить на фронт в Україну новий танк "Frankenstein". Він зможе збивати ракети та дрони.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як заявили у Rheinmetall, основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус планують встановити найсучаснішу зенітну систему Skyranger. Створення нової машини дозволить посилити обороноздатність України.

Зазначається, що система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, мова про рої безпілотників і артилерійський вогонь, які все частіше розглядаються як вирішальні на передовій в Україні.

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", - сказав Бйорн Бернхард, керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall.

Встановлення Skyranger на Leopard дозволить забезпечити збільшений боєкомплект до 35-мм гармати та ракет, кращу прохідність по бездоріжжю та можливість долати важке бездоріжжя поблизу передової.

Це також дозволить встановити додаткове обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей та збільшити кількість готових до пуску ракет.

Skyranger 35 - це сучасна мобільна зенітна артилерійська система, яка призначена для захисту військ і стратегічних об'єктів від повітряних загроз: безпілотники, вертольоти і крилаті ракети.

Основне озброєння Skyranger 35 включає 35-мм автоматичну гармату Oerlikon Revolver Gun, здатну вести вогонь з високою скорострільністю і точністю. Skyranger оснащена сучасними сенсорами і радарами, які забезпечують виявлення, супровід і ураження цілей в автоматичному режимі. Skyranger 35 може бути встановлена на різних мобільних платформах, що забезпечує високу маневреність і оперативне розгортання. Комплекс інтегрований із системами управління вогнем і здатний працювати в складі єдиної мережі ППО з багаторівневим захистом.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки

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