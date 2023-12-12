Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно — Тімоті Снайдер та Дара Массіко

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону багато експертів, науковців та аналітиків висловилися з приводу необхідності підтримки України. І якщо відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у своїй публікації основний акцент зробив на моральні імперативи та принципи, то старша наукова співробітниця Програми росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массіко переконує загрозами, які несе росія, якщо вона вирішить, що перемагає Україну та Захід.

Як зробити все правильно і зробити все добре водночас. Історики дивуватимуться, як багато українці зробили для своїх союзників – Тімоті Снайдер

Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні, щоб звернутися до Конгресу за підтримкою. Це правильно ­– підтримувати Україну в цій війні. Це ситуація незвичайної моральної простоти.

Україна зазнала нападу з порушенням міжнародного права і захищається. російські окупанти в Україні скоюють воєнні злочини, які припиняються лише зі звільненням території. російські пропагандисти заявляють про мету знищення української нації як такої.

Й Америка вчинила правильно, підтримавши Україну. Це ситуація незвичайного стратегічного виграшу. Українці самотужки виконують всю місію НАТО, поглинаючи і зупиняючи повномасштабну російську атаку. Українці стримують наступ Китаю в Тихому океані, демонструючи, наскільки складною була б така операція. Українці захищають поняття міжнародного порядку з правилами, що робить війну деінде менш імовірною.

Існує важливий спосіб, як зробити все правильно і зробити все добре водночас.

На Україну напали як на демократію, і вона захищається як демократія. Історично незвично, коли диктатура намагається знищити демократію силою.

Те, що путінська росія намагається це зробити, нагадує нам, що ми перебуваємо в історичному переломному моменті. На одній шальці терезів – безжалісність і ресурси росії. На іншій – жертовність українців і наша підтримка. Їхньої жертви буде достатньо, якщо наша допомога буде достатньою.

Історики озиратимуться на ці два роки війни і дивуватимуться, як багато українці зробили для своїх союзників. Я очікую, що вони опишуть цей переломний момент таким, яким він був, у тому числі в його моральному вимірі.

Що я не можу передбачити, так це те, в який бік повернуться справи, оскільки це залежить від нас і від того, що ми зробимо в найближчі кілька днів. У нас є незвичайний шанс зробити добре, зробивши правильно. Чи скористаємося ми ним?

Мій обов’язок – попередити. Кремль зловтішається, що він перемагає Захід – Дара Массіко

Для тих, хто у Вашингтоні робить вибір щодо безпекової допомоги Україні: якщо вам потрібні додаткові причини, то я маю поділитися з вами попередженням про Кремль. Я відчуваю, що це мій обов'язок – попередити.

Кремль починає зловтішатися, що він перемагає нас – Захід. Якщо вони відчувають, що можуть перемогти, перечекавши політичну волю Сполучених Штатів і Європи щодо України, то в найближчі роки вони стануть набагато гіршими, самовпевненими і частково відновленими.

Моя робота полягає в тому, щоб дивитися на різне майбутнє, яке вимальовується на горизонті. І я кажу вам, що на шляху, яким ми йдемо, я бачу побиту, мстиву і надмірно самовпевнену росію, якщо ми не зробимо вибір зараз.

Чому? Щоразу, коли росіяни думають, що вони "перемогли" в конфлікті під керівництвом путіна – Грузія 2008, Україна 2014, Сирія 2015 – вони дізнаються щось про нас і стають надмірно впевненими у своїх силах, і через кілька років намагаються проводити більш масштабні і сміливі операції.

Якщо Кремль дійде висновку, що зможе пережити Україну і підтримку Заходу, він скаже собі, що подолав або переміг розвідку, планування, озброєння, тактику, волю і оборонне виробництво США і НАТО. Це був би хибний, але небезпечний для них висновок.

Якщо росія дійде висновку, що її повторювані методи грубої сили та оборонно-промисловий потенціал можуть подолати західну допомогу Україні і перевершити політичну волю НАТО і види підтримки – результат буде дуже небезпечним, і цього не можна допустити. Це може зруйнувати систему стримування.

До 2022 року росіяни вважали, що вони мають низку економічних, політичних і військових переваг перед НАТО. Якщо вони вирвуть своєрідну перемогу в Україні, виснаживши Україну і Захід, я вважаю, що вони знизять свої оцінки сили НАТО.

Найважливішою причиною продовження фінансування безпекової допомоги Україні є інтереси українців. Вони хочуть жити вільно від кремлівського поневолення і жорстокості. Вони борються важко, вони не просять нікого воювати за них. Подивіться, що вони вже зробили з російською армією.

Погляньте на ці вимоги російського МЗС. Вони хочуть, щоб Захід відмовився від України, а вона сама здалася і жила в підпорядкуванні. Це не приховано.

Речник МЗС РФ Марія Захарова назвала умови росії для досягнення "миру" в Україні:

Захід припиняє військову підтримку України;

Захід і Україна приймають "нові територіальні реалії";

Україна припиняє будь-яку військову діяльність;

Україна повністю "демілітаризована" і "денацифікована".

Першою відповіддю на, яка спала на думку, був різдвяний лист генерала МакОліффа 1944 року: "Придурки".

Доречно поговорити про стратегію на 2024 рік та узгодити цілі, шляхи та засоби – це гарна ідея і час це зробити. Відкриті двері запрошують до розмови. Але припинення допомоги зараз означатиме відмову від українських солдатів на полі бою.

У наших інтересах продовжувати підтримувати Україну з багатьох причин. Бездіяльність у критичний момент може призвести до того, що в найближчі роки Кремль знову стане жорстоким, відновленим і самовпевненим, що стане політичною і військовою катастрофою для всіх.

Коментар Бена Ходжеса, колишнього командувача Сухопутними силами США в Європі: Погоджуюся з Дарою Массіко. Ось чому так важливо, щоб ми, Захід, заявили, що нашою стратегічною метою є перемога України над росією. Очевидно, що росія не зацікавлена в переговорах з Україною, коли вона відчуває, що ми не маємо волі до перемоги. Китай теж це бачить.

Джерела: Тімоті Снайдер та Дара Массіко