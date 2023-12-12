Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно — Тімоті Снайдер та Дара Массіко

Як зробити все правильно і зробити все добре водночас. Історики дивуватимуться, як багато українці зробили для своїх союзників – Тімоті Снайдер
Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні, щоб звернутися до Конгресу за підтримкою. Це правильно – підтримувати Україну в цій війні. Це ситуація незвичайної моральної простоти.
Україна зазнала нападу з порушенням міжнародного права і захищається. російські окупанти в Україні скоюють воєнні злочини, які припиняються лише зі звільненням території. російські пропагандисти заявляють про мету знищення української нації як такої.
Й Америка вчинила правильно, підтримавши Україну. Це ситуація незвичайного стратегічного виграшу. Українці самотужки виконують всю місію НАТО, поглинаючи і зупиняючи повномасштабну російську атаку. Українці стримують наступ Китаю в Тихому океані, демонструючи, наскільки складною була б така операція. Українці захищають поняття міжнародного порядку з правилами, що робить війну деінде менш імовірною.
Існує важливий спосіб, як зробити все правильно і зробити все добре водночас.
На Україну напали як на демократію, і вона захищається як демократія. Історично незвично, коли диктатура намагається знищити демократію силою.
Те, що путінська росія намагається це зробити, нагадує нам, що ми перебуваємо в історичному переломному моменті. На одній шальці терезів – безжалісність і ресурси росії. На іншій – жертовність українців і наша підтримка. Їхньої жертви буде достатньо, якщо наша допомога буде достатньою.
Історики озиратимуться на ці два роки війни і дивуватимуться, як багато українці зробили для своїх союзників. Я очікую, що вони опишуть цей переломний момент таким, яким він був, у тому числі в його моральному вимірі.
Що я не можу передбачити, так це те, в який бік повернуться справи, оскільки це залежить від нас і від того, що ми зробимо в найближчі кілька днів. У нас є незвичайний шанс зробити добре, зробивши правильно. Чи скористаємося ми ним?
Мій обов’язок – попередити. Кремль зловтішається, що він перемагає Захід – Дара Массіко
Для тих, хто у Вашингтоні робить вибір щодо безпекової допомоги Україні: якщо вам потрібні додаткові причини, то я маю поділитися з вами попередженням про Кремль. Я відчуваю, що це мій обов'язок – попередити.
Кремль починає зловтішатися, що він перемагає нас – Захід. Якщо вони відчувають, що можуть перемогти, перечекавши політичну волю Сполучених Штатів і Європи щодо України, то в найближчі роки вони стануть набагато гіршими, самовпевненими і частково відновленими.
Моя робота полягає в тому, щоб дивитися на різне майбутнє, яке вимальовується на горизонті. І я кажу вам, що на шляху, яким ми йдемо, я бачу побиту, мстиву і надмірно самовпевнену росію, якщо ми не зробимо вибір зараз.
Чому? Щоразу, коли росіяни думають, що вони "перемогли" в конфлікті під керівництвом путіна – Грузія 2008, Україна 2014, Сирія 2015 – вони дізнаються щось про нас і стають надмірно впевненими у своїх силах, і через кілька років намагаються проводити більш масштабні і сміливі операції.
Якщо Кремль дійде висновку, що зможе пережити Україну і підтримку Заходу, він скаже собі, що подолав або переміг розвідку, планування, озброєння, тактику, волю і оборонне виробництво США і НАТО. Це був би хибний, але небезпечний для них висновок.
Якщо росія дійде висновку, що її повторювані методи грубої сили та оборонно-промисловий потенціал можуть подолати західну допомогу Україні і перевершити політичну волю НАТО і види підтримки – результат буде дуже небезпечним, і цього не можна допустити. Це може зруйнувати систему стримування.
До 2022 року росіяни вважали, що вони мають низку економічних, політичних і військових переваг перед НАТО. Якщо вони вирвуть своєрідну перемогу в Україні, виснаживши Україну і Захід, я вважаю, що вони знизять свої оцінки сили НАТО.
Найважливішою причиною продовження фінансування безпекової допомоги Україні є інтереси українців. Вони хочуть жити вільно від кремлівського поневолення і жорстокості. Вони борються важко, вони не просять нікого воювати за них. Подивіться, що вони вже зробили з російською армією.
Погляньте на ці вимоги російського МЗС. Вони хочуть, щоб Захід відмовився від України, а вона сама здалася і жила в підпорядкуванні. Це не приховано.
Речник МЗС РФ Марія Захарова назвала умови росії для досягнення "миру" в Україні:
- Захід припиняє військову підтримку України;
- Захід і Україна приймають "нові територіальні реалії";
- Україна припиняє будь-яку військову діяльність;
- Україна повністю "демілітаризована" і "денацифікована".
Першою відповіддю на, яка спала на думку, був різдвяний лист генерала МакОліффа 1944 року: "Придурки".
Доречно поговорити про стратегію на 2024 рік та узгодити цілі, шляхи та засоби – це гарна ідея і час це зробити. Відкриті двері запрошують до розмови. Але припинення допомоги зараз означатиме відмову від українських солдатів на полі бою.
У наших інтересах продовжувати підтримувати Україну з багатьох причин. Бездіяльність у критичний момент може призвести до того, що в найближчі роки Кремль знову стане жорстоким, відновленим і самовпевненим, що стане політичною і військовою катастрофою для всіх.
Коментар Бена Ходжеса, колишнього командувача Сухопутними силами США в Європі:
Погоджуюся з Дарою Массіко. Ось чому так важливо, щоб ми, Захід, заявили, що нашою стратегічною метою є перемога України над росією. Очевидно, що росія не зацікавлена в переговорах з Україною, коли вона відчуває, що ми не маємо волі до перемоги. Китай теж це бачить.
Джерела: Тімоті Снайдер та Дара Массіко