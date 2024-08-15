Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші

Як західні експерти та військові, яких відстежує iPress, коментують курський наступ України? Вони стверджують, що приємно знати, що москва, ймовірно, не розуміє, що в біса твориться або іронізують, що "генерал Гудеріан тихо усміхається". А також аналізують, хто і за що відповідає в Курській області, і що це означає.

Дара Масіко, старша наукова співробітниця Програми росії та Євразії Фонду Карнеґі

росія починає реагувати на вторгнення України в Курську область. Задіяно кілька міністерств, а командна структура все ще формується. Хтось в Україні знав, що робить, і скористався слабким місцем у російському командуванні. Кілька важливих моментів, на які слід звернути увагу.

росія оголосила свою оборонну операцію "контртерористичною операцією" (КТО). Це внутрішня операція, і ФСБ і Росгвардія відіграють певну роль разом з військовими. Саме так називалася війна в Чечні з 1999 року і до її закінчення.

путін доручив ФСБ (+ прикордонні війська) і Росгвардії захищати кордони і допомагати цій операції. Він також заявив військовим, що їхнім головним завданням є витіснення українських сил з російської території та протидія українським розвідувальним і диверсійним групам.

Хто за що відповідає у Курській області? Прикордонні війська ФСБ і Росгвардія відповідають за кордон і забезпечення його оборони. Щодо військових: Курськ розташований у московському військовому окрузі, але війська, які дислокуються в ньому біля території України, належать до Ленінградського військового округу.

Вся ця територія раніше була Західним військовим округом (2010-2024). росія вирішила розділити його в березні-квітні 2024 року, щоб впоратися з розширенням НАТО. Вона призначила двох командувачів: Лапіна (ЛенВО) і Козовлєва (мосВО).

Оперативна група військ "Північ" отримала нову назву та оновлення приблизно за 1-2 тижні до нападу на Харківщину у травні. До травня це була група територіальної оборони. Отже, за останні три місяці вона перейшла від оборонної до наступальної орієнтації, що означає – ця російська оперативна група була набагато слабшою за інші: у травні-серпні вона зазнала значної реорганізації, отримала нового командувача і рано почала наступ на Харківщину. Підрозділи цієї групи зараз застрягли в Харкові, і наступ не просувається.

Хтось в Україні знав, куди натиснути. ЗСУ атакували слабке місце (Курськ) найслабшої оперативної групи. На першому тижні командування було розпорошене між прикордонниками ФСБ, бійцями "Ахмату" і всіма силами міністерства оборони, які могли згуртуватися.

росія має досвід створення об'єднаної структури командування, що включає органи внутрішньої безпеки і військових, з досвіду другої чеченської війни. У 90-х роках було створено об'єднане командування в тодішньому Головному управлінні МВС Північного Кавказу.

Я загадую про це, тому що Бортніков і Гєрасімов працювали з цією конкретною схемою командування в Чечні. Хоча сьогоднішня ситуація значно відрізняється, вони пам'ятають, як працювати разом. Імплементація – це, звичайно, інша справа, але я беру до уваги цей досвід.

Я ще не бачила, щоб був створений штаб КТО. Хто може його очолити? Всі командувачі військових округів є одночасно командувачами оперативних груп і залучених сил. Можливі варіанти від Міноборони: Лапін, Козовлєв, Нікіфоров, Гєрасімов.

Це зона відповідальності Лапіна, але оперативна група "Північ" слабка. Територія – московський військовий округ, але Козовлєв і багато його сил знаходяться на сході України. Нікіфоров – командувач Сухопутних військ і колишній командувач оперативної групи, його ім'я циркулює в інтернеті. Гєрасімов також має певні ставки.

Завданням Росгвардії буде встановлення кордонів, блокпостів та інших бар'єрів. Прикордонники ФСБ у цьому районі вже потрапили в полон, включаючи солдатів строкової служби, що є дуже політично чутливим питанням для путіна. Сили ФСБ проводитимуть розвідку, намагатимуться зачистити команди ЗСУ та проводитимуть допити. російські сили вже беруть в полон невелику кількість українських бійців. Я хвилююся, що буде далі, тому що ФСБ застосовує жахливі методи тортур.

Міністерство надзвичайних ситуацій рф також зараз займається евакуацією міст. росія показує відео, на яких видно, як пересувається якась бронетехніка, і зрештою, я очікую, що з'явиться більше гелікоптерів і техніки ВКС. Вони, ймовірно, використовуватимуть артилерію, особливо якщо міста будуть спорожнілими.

Ця операція ЗСУ успішно використала розподіл відповідальності між ФСБ, Росгвардією і Міноборони. Я підозрюю, що між МО/ГРУ і ФСБ з'являться цілеспрямовані витоки інформації про те, хто несе відповідальність за розвіддані і провали в обороні.

ЗСУ вторглися в росію, незважаючи на два роки часткової мобілізації у Курській області, десять років законодавства, яке змусило силові міністерства краще координувати свої дії, і пропозицію Пригожина від 2023 року про допомогу в охороні кордону (Шойгу її відхилив). Бардак, як завжди. Тепер починається реакція.

Ця війна зробила російські кордони слабкими, армія задіяна в Україні і не може негайно захистити прикордонні регіони, а прикордонні війська ФСБ позбавлені підтримки. Інстинкт російської системи полягатиме в тому, щоб перестрахуватися і різко вдарити під Курськом.

Марк Гертлінг, генерал-лейтенант США (у відставці), колишній командувач ЗС США в Європі

Мене запитали, що я думаю про українську операцію за останні вісім днів.

На мій погляд, ця операція була вражаючою. Вона демонструє ретельну розвідувальну підготовку поля бою, добре продуманий план маневрів, використання загальновійськових сил (піхота, механізовані війська, артилерія, протиповітряна оборона, інженери, зв'язок, повітряна координація (дрони) і допоміжна логістика), хорошу оперативну безпеку, план звільнення полонених і зв'язок між тактичним і стратегічним.

Я б класифікував це як доктринальну "демонстрацію", яка визначається як "демонстрація сили на території, де не очікувалося дій, а також чиниться дія з метою обману противника або отримання короткострокової переваги". Демонстрації, залежно від задуму, тривають від одного дня до кількох тижнів, залежно від здатності поповнити запаси і убезпечити операцію від контратак противника.

Це наземний еквівалент рейду Дуліттла під час Другої світової війни, який продемонстрував вразливість японського материка до американських повітряних атак, коли японці найменше цього очікували.

Україна – молодець!

І ще одне...

Україна використовує Stryker (не Striker) – машини, які ідеально підходять для таких операцій.

До речі, коли було багато запитів на Abrams, я казав, що Bradley і Stryker будуть більш корисними.

Як перший командир бригади зі Stryker, я пишаюся тим, як американські війська використовують їх у бою... і ще більше пишаюся тим, як їх використовує Україна в росії!

Томас Тайнер, військовий експерт

Україна:

проривається крізь ворожу оборону;

маневрує в тилу ворога;

домінує на полі бою;

диктує, де буде бій;

знищує російські підкріплення;

підготувала достатню кількість резервів для підтримання динаміки.

Україна демонструє майстер-клас правильної маневреної війни.

Українська Курська наступальна операція: перші результати:

1) ставить путіна у незручне становище та послаблює його позиції;

2) змушує росію перекинути війська з Донбасу та Південної України до Курська та Брянська, що послаблює російську лінію фронту на півдні;

3) змушує росію перекидати винищувачі та гелікоптери вперед, щоб компенсувати відсутність наземних сил у Курську, що дає українським зенітним підрозділам широкі можливості для збиття російських літаків;

4) українські війська постійно маневрують/наступають, порушуючи комунікації росії та порушуючи роботу засобів РЕБ;

5) змушує російські колони підкріплень перебувати в межах досяжності GMLRS/ATACMS, в той час як російські офіцери намагаються з'ясувати, де знаходяться українські війська. Тож Україна може завдати удару по росіянах і спричинити масові жертви;

6) надає Україні територію та військовополонених для торгівлі;

7) піднімає дух всіх українців та прихильників України;

8) розчаровує ідіотів, які підтримують росію.

Курська наступальна операція не має жодних негативних наслідків.

Якщо Україна виділить додаткові сили/відповідатиме російським підкріпленням, цей наступ триватиме ще довго.

Мінна Аландер, наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин

Люди ламають голову над тим, які цілі переслідувала Україна у Курській операції. З політичної точки зору, я можу назвати щонайменше сім:

застати росію зненацька і принести війну росіянам у такий спосіб, з яким вони ще не стикалися;

виставити путіна дурнем і, сподіваюсь, викликати невдоволення;

підвищити бойовий дух в Україні;

вбити бойовий дух в росії;

взяти під контроль інформаційну сферу;

показати Заходу, що на росію можна напасти, і це не призведе до Третьої світової війни;

запевнити західних прихильників, що Україна може виграти цю війну;

покласти край розмовам, які останнім часом почастішали, про те, коли було б добре почати переговори, заплутавши лінію фронту;

тактично, змусити росію перемістити війська так, щоб це відкрило можливості для України в інших місцях.

(Гаразд, це вже було дев'ять, але ще одна.)

Нарешті, найважливіше: Курська операція потенційно змінює весь компроміс, заради якого росія розпочала війну. У випадку, якщо Україні вдасться утримати цю територію протягом більш тривалого періоду часу, росії, можливо, доведеться обміняти українську територію на свою.

Питання "Курськ в обмін на Крим/інший український регіон", мабуть, зараз не дає путіну спати ночами. Навіть якщо це ніколи не стане предметом переговорів, досить погано для росії, що Україна змусила себе розглянути таку можливість і розробити відповідну стратегію.

Едвард Хантер Крісті, старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та експосадовець НАТО

Ось пояснення кандидата, який дотримується "теорії торгу", чому Україна розпочала операцію в Курській області. Не обов'язково схвалюю її, але це їжа для роздумів.

Кілька коментарів.

Ідея надати Україні сильну позицію, коли вона сяде за горезвісний стіл переговорів, – це західний конструкт. Макрон говорив про це відкрито. Інші великі західні союзники також схильні вірити і сподіватися, що кремль повинен раціонально дійти до цього.

Але більш правдоподібною альтернативою, на мою думку, є те, що путін внутрішньо схиляється до "вічної війни", і тому стає необхідним наносити росії постійні кровоточиві травми.

Припинення війни теоретично можливе в будь-який момент, але це може зайняти дуже багато часу.

Отже, будь-яке пояснення, прив'язане до чіткої фіксованої точки з переговорним врегулюванням, має бути пом'якшене раціональним очікуванням Києва, що війна може тривати набагато довше, що вимагає роздумів про компроміси між різними часовими горизонтами.

Це стосується і питання мобілізації. Україна хоче вижити у цій виснажливій війні. Вона не хоче, щоб її наймолодші когорти загинули так, ніби завтра не настане. Вона знає, що краща зброя змінює ситуацію щоразу, коли вона нарешті отримується або розробляється вдома.

Крім того, Київ неодмінно має продумати, як пережити можливу адміністрацію Трампа ІІ. Я не буду заглиблюватися в цю тему, але така можлива реальність може бути складнішою, ніж просто повне припинення американської допомоги.

Що стосується сценарію президентства Гарріс, то, хоча зараз Київ не може на це розраховувати, я вважаю, що перемога Гарріс знищить опозицію до нової допомоги, оскільки це означатиме поразку трампізму / MAGA і натомість пожвавить традиційний республіканізм.

З огляду на все це, я не впевнений, що ми можемо знати, про що насправді міркує Київ. Крім того, ця думка може і буде змінюватися залежно від успіхів чи невдач на місцях.

Можливо, все почалося з короткострокової оперативної логіки (відволікти сили рф), а стратегічні пояснення накладаються на неї, щоб надати їй сенсу.

У будь-якому разі, можна отримати задоволення від того, що москва, ймовірно, не розуміє, що, в біса, відбувається.

Трент Теленко, американський аналітик і військовий історик, колишній співробітник Пентагону

Залізнична логістика російської армії зараз у гіршому стані, ніж коли повстання ПВК "Вагнер" захопило залізничну сортувальну станцію Ростова-на-Дону.

Україна тепер має фізичний доступ і контроль над лінією Льгов-Бєлгород та лінією Льгов-Ворожба.

Дві ключові залізничні сортувальні станції російської армії в окупованій Україні знаходяться в Бєлгороді та Ростові-на-Дону. Причому Бєлгородська залізнична сортувальна станція щойно була відрізана з півночі. Такого перенаправлення руху поїздів у росії не відбувалося з 1941 року.

На карті нижче просування ЗСУ, опублікованій на Reddit, показано, що Курська атомна електростанція (вгорі праворуч) незабаром може бути ізольована від російської електромережі до південних пунктів. І це до того, що Ростовська АЕС втратила один із двох реакторів через аварію на технічному обслуговуванні.

Стабільність російської енергосистеми буде порушена, якщо така кількість базових атомних електростанцій вийде з ладу.

Враховуючи, що 70% російських залізничних локомотивів працюють на електриці. Це величезна проблема...втрата стратегічної мобільності всрф.

І ситуація погіршується, оскільки російське цивільне населення масово втікає з Курської області як біженці. У всрф не так багато бензовозів, тому що російська армія завжди подає паливо із залізничних перегонів.

Ось чому в лютому 2022 року у 40-мильній колоні, що прямувала до Києва, закінчилося пальне.

Подібно до того, як Техас евакуював Г'юстон у 2005 році після урагану "Рита", російські цивільні створюють паливну пустелю там, куди мають прямувати всрф.

Враховуючи кількість підтверджених бригад ЗСУ, задіяних у Курській операції, і повну відсутність російського стратегічного резерву сухопутних військ де б то не було, це більше схоже на ідею про стратегічне оточення Бєлгорода, ніж на мою ідею про стратегічний рейд.

Широко розрекламовані невдачі ЗСУ на Донбасі стали наслідком того, що на передову були виведені переважно підрозділи 2-ї лінії за допомогою стратегічного обману "Армії-примари", в той час як елітні підрозділи тихо готувалися до роботи на Курському/Бєлгородському напрямку.

Українські безпілотники з крилатими ракетами знищили запаси боєприпасів ВКС на аеродромі в Липецьку. Це позбавляє ВКС можливості розглядатись як потужний оперативний резерв на Курсько-Бєлгородській осі.

Тим часом сухопутні війська ЗСУ проводять десантні висадки на Кінбурнській косі, намагаючись зупинити передислокацію сухопутних підрозділів всрф з Херсонщини.

Відчай всрф на Курсько-Бєлгородській осі такий, що вони відправляють наступне:

МТЛБ з реактивною системою залпового вогню 9К55 "Град-1";

МТЛБ зі спареною 25-мм гарматою 2М-3;

МТЛБ з гарматою ЗУ-23-2 та

МТЛБ зі 100-мм гарматою МТ-12 "Рапіра".

Цей МТЛБ "Франкен-Град" просто кричить про глибоке виснаження вантажівок всрф, придатних для встановлення на них 122-мм реактивних систем залпового вогню.

Наступ ЗСУ на Бєлгород дозволив би їм розвернутися на схід, щоб охопити вторгнення всрф до Харківщини.

Вторгнення на Курську дугу змушує всрф розпорошувати свої недостатні місцеві резерви і прикриває західний фланг наступу ЗСУ на Бєлгород.

Оточення 100-тисячного війська всрф під Бєлгородом, 14 бригад за стратегічним північним правим флангом всрф, без стратегічного резерву... схоже на Північну Францію влітку 1940 року.

Я не кажу, що Бєлгород буде успішно оточений ЗСУ, або що росія впаде через шість тижнів після цього, якщо це станеться.

Я скажу, що генерал Гудеріан посміхається.