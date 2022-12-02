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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні

02 грудня 2022, 11:29
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні
Фото: Зураб Джавахадзе
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії.

Про це повідомляє Офіс президента.

Таким чином Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Президент доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються рф. Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили у двомісячний термін провести експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом.

СБУ та поліції доручили активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

Нагадаємо, що СБУ продовжує перевіряти об'єкти московського патріархату в Україні, правоохоронці проводять обшуки у монастирях у трьох областях.

РНБОЗАБОРОНАЗЕЛЕНСКИЙмосковський патріархат

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