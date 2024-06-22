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ПОЛІТИКА

Китайський бренд заборонив продаж своїх автомобілів у росії через ризик санкцій

22 червня 2024, 18:31
Китайський бренд заборонив продаж своїх автомобілів у росії через ризик санкцій
Фото: УНН
Причина припинення продажів Zeekr в росії і білорусі очевидна: китайський концерн Geely уникатиме ризику підпадання під санкції.

Китайський бренд Zeekr, що є частиною холдингу Geely, заборонив своїм дилерам продавати автомобілі на території рф, викликавши цим занепокоєння у дилерів інших брендів щодо можливих наслідків.

Про це повідомляє Motor.ru.

Варто відзначити, що у білорусі електромобілі Zeekr були офіційно поставлені, але в росії представництво цього бренду так і не було відкрите.

Незважаючи на це, машини надходили неофіційно, і попит на них був значним: за 2023 рік у росії було продано 3,7 тис. автомобілів Zeekr, а за перші п'ять місяців 2024 року цей показник вже склав 4000 проданих машин.

В той же час, невідомо, як саме буде обмежуватися неофіційний імпорт автомобілів Zeekr до росії. За джерелами з Китаю, у Zeekr можуть заблокувати мультимедійну систему на території рф, оскільки багато функцій автомобіля керуються через центральний екран.

Причина припинення продажів Zeekr в росії і білорусі очевидна: китайський концерн Geely уникатиме ризику підпадання під санкції. Для Zeekr європейський ринок видається більш перспективним, оскільки там продається значно більше автомобілів.

Днями стало відомо, що посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти росії.

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