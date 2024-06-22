Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України та засудив співпрацю КНДР з росією

Сторони підтвердили важливість міцного союзу між США та Південною Кореєю для глобального миру.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлом. Вони обговорили зростаюче військове співробітництво між КНДР і росією.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Під час розмови Блінкен засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і росією, зокрема триваючі поставки зброї, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН. Він також висловив подяку міністру закордонних справ Південної Кореї за постійну підтримку України.

Сторони підтвердили важливість міцного союзу між США та Південною Кореєю для глобального миру, безпеки та процвітання. Блінкен також подякував міністру Чо за постійну підтримку України. Обидві сторони домовилися продовжувати співпрацю у вирішенні викликів, що створює КНДР, та підтримувати стабільність у Південно-Китайському морі.

Нещодавно російський диктатор владімір путін здійснив свій перший за 20 років офіційний візит до Північної Кореї. Ймовірно, поїздка була пов'язана з пошуком додаткових постачань зброї для війни проти України.

Пыд час вызиту диктатори путін та Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство. Ця угода передбачає надання взаємної допомоги у випадку агресії проти одного з учасників цього договору.