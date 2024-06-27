В росії атакували завод, де виробляють авіапаливо – ЗМІ

Йдеться про Редкінський дослідний завод у Тверській області.

У ніч проти 27 червня українські безпілотники уразили Редкінський дослідний завод у Тверській області рф, який виробляє пальне для винищувачів. Внаслідок удару пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів заводу.

російський завод, який розташований за 620 миль (997 кілометрів) від кордону України, атакували 4 безпілотники.

Видання з посиланням на повідомлення місцевої влади Тверської області повідомило, що російська ППО збила усі цілі та "завадила атаці безпілотників", але щодо ситуації на заводі коментарі відсутні.

"Близько 4 години ранку 27 червня в Конаковському муніципальному районі Тверської області чергові ЗРК Міноборони росії відбили чергову атаку БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати фахівці ДСНС. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.