В росії атакували завод, де виробляють авіапаливо – ЗМІ

Йдеться про Редкінський дослідний завод у Тверській області.
У ніч проти 27 червня українські безпілотники уразили Редкінський дослідний завод у Тверській області рф, який виробляє пальне для винищувачів. Внаслідок удару пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів заводу.
російський завод, який розташований за 620 миль (997 кілометрів) від кордону України, атакували 4 безпілотники.
Видання з посиланням на повідомлення місцевої влади Тверської області повідомило, що російська ППО збила усі цілі та "завадила атаці безпілотників", але щодо ситуації на заводі коментарі відсутні.
"Близько 4 години ранку 27 червня в Конаковському муніципальному районі Тверської області чергові ЗРК Міноборони росії відбили чергову атаку БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати фахівці ДСНС. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Редкінський дослідний завод – одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області. Він випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. А на сайті підприємства зазначається, що завод був виробником "унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості" протягом 10 років.
Це вже не перша атака на цей завод. Ще у вересні 2023 року українські дрони пошкодили резервуар для зберігання на цьому підприємстві. В українській розвідці стверджували, що це хімічне підприємство виробляє декалін – добавку до авіаційного палива.