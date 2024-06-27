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В росії атакували завод, де виробляють авіапаливо – ЗМІ

27 червня 2024, 20:09
В росії атакували завод, де виробляють авіапаливо – ЗМІ
Фото: firtka.if.ua
Йдеться про Редкінський дослідний завод у Тверській області.
У ніч проти 27 червня українські безпілотники уразили Редкінський дослідний завод у Тверській області рф, який виробляє пальне для винищувачів. Внаслідок удару пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів заводу. 
 
Про це повідомляє Newsweek.
 
російський завод, який розташований за 620 миль (997 кілометрів) від кордону України, атакували 4 безпілотники.
 
Видання з посиланням на повідомлення місцевої влади Тверської області повідомило, що російська ППО збила усі цілі та "завадила атаці безпілотників", але щодо ситуації на заводі коментарі відсутні.
 
"Близько 4 години ранку 27 червня в Конаковському муніципальному районі Тверської області чергові ЗРК Міноборони росії відбили чергову атаку БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати фахівці ДСНС. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
 

Як відомо, Редкінський дослідний завод – одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області. Він випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. А на сайті підприємства зазначається, що завод був виробником "унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості" протягом 10 років. 

Це вже не перша атака на цей завод. Ще у вересні 2023 року українські дрони пошкодили резервуар для зберігання на цьому підприємстві. В українській розвідці стверджували, що це хімічне підприємство виробляє декалін – добавку до авіаційного палива.

 

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