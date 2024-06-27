Угорщина та ЄС ведуть переговори про розблокування €6,6 млрд для постачання зброї Україні – FT

Переговори відбувалися під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі у четвер.

Угорщина веде переговори про юридичну відмову від спільної ініціативи ЄС щодо фінансування поставок зброї в Україну, що може покласти край блокуванню грошових коштів на суму 6,6 млрд євро, затриманому через вето Будапешта.

Про це пише Financial Times

Угорщина виступає проти військової підтримки Києва і накладає вето на рішення ЄС, які дадуть змогу вивільнити грошові кошти Європейського фонду миру, що використовуються державами-членами для купівлі зброї для України, .

Переговори проходили під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомив журналістам Балаж Орбан, політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що угода можлива.