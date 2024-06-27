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Угорщина та ЄС ведуть переговори про розблокування €6,6 млрд для постачання зброї Україні – FT

27 червня 2024, 21:55
Угорщина та ЄС ведуть переговори про розблокування €6,6 млрд для постачання зброї Україні – FT
Фото: Getty Images
Переговори відбувалися під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі у четвер.
Угорщина веде переговори про юридичну відмову від спільної ініціативи ЄС щодо фінансування поставок зброї в Україну, що може покласти край блокуванню грошових коштів на суму 6,6 млрд євро, затриманому через вето Будапешта.
 
Про це пише Financial Times
 
Угорщина виступає проти військової підтримки Києва і накладає вето на рішення ЄС, які дадуть змогу вивільнити грошові кошти Європейського фонду миру, що використовуються державами-членами для купівлі зброї для України, .
 
Переговори проходили під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомив журналістам Балаж Орбан, політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що угода можлива.
 
"Нам потрібно знайти технічне рішення і юридичне рішення, тому у нас є можливість відмови. Переговори тривають", - сказав він, маючи на увазі "технічні розбіжності" між Будапештом і Брюсселем.
 
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив Financial Times цього тижня, що Брюссель запропонував Будапешту відмовитися від участі, але цю пропозицію було відхилено.

 

ЄСУгорщинавійна в Україніросія окупанти

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