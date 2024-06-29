У Севастополі лунають вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО
У місті росіяни оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер", а також у Telegram-каналі гауляйтера Севастополя Міхаіла Развожаєва.
За повідомленням моніторингового каналу, зроблено щонайменше два пуски ракет ППО у Севастополі.
Також зазначається, що окупанти перекрили рух Кримським мостом.
Гауляйтер Севастополя Развожаєв вже теж відзвітував щодо інциденту.
"За попередньою інформацією дві повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі", - написав він.
За його твердженням, нібито сталося загоряння трави в районі Ялтинського кільця.
Цього тижня стало відомо, що в Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів.