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У Севастополі лунають вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО

29 червня 2024, 09:40
У Севастополі лунають вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО
Фото: з вільного доступу
Сьогодні зранку в окупованому Криму чутно вибухи, а в Севастополі працює ППО.

У місті росіяни оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер", а також у Telegram-каналі гауляйтера Севастополя Міхаіла Развожаєва.

За повідомленням моніторингового каналу, зроблено щонайменше два пуски ракет ППО у Севастополі.

Також зазначається, що окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Гауляйтер Севастополя Развожаєв вже теж відзвітував щодо інциденту.

"За попередньою інформацією дві повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі", - написав він.

За його твердженням, нібито сталося загоряння трави в районі Ялтинського кільця.

Цього тижня стало відомо, що в Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів.

 

Кримвійна в Україні

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