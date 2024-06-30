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російські націоналісти провокують джихадистів вербувати прихильників для терактів – ISW

30 червня 2024, 09:04
російські націоналісти провокують джихадистів вербувати прихильників для терактів – ISW

російські ультранаціоналісти стверджують, що дагестанські чиновники нібито знають особи екстремістських ідейних лідерів і дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя в Республіці.

Про це написано в звіті Інституту вивчення війни.

"російські ультранаціоналісти широко розповсюдили історію про те, що екстремісти начебто переслідували російського лікаря у Дагестані, який відмовився прийняти пацієнтку, що не зняла нікаб - довгий одяг, який носять мусульманські жінки для прикриття всього тіла й обличчя, за винятком очей. Також вони заявляли, що екстремістські діячі начебто організували цю подію для розпалювання подальшої етнічної та релігійної напруженості у Дагестані", - пише ISW. 

Такі заяви призвели до поновлення дискусій про заборону нікабу в росії, що спонукало голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна висловити непряму підтримку забороні цього одягу.

Аналітки ISW вважають, що деякі західні країни і країни з мусульманською більшістю населення ввели різні закони про заборону релігійного одягу та одягу, що закриває обличчя. При тому, що російська ультранаціоналістична дискусія щодо нікабу є дивною, з огляду на той факт, що в росії небагато мусульман носять такий одяг.

В ISW додають, що занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікабу, потрібне їм для висловлення свого сприйняття екстремістської загрози, що походить від російських мусульманських меншин. Водночас, таким чином вони намагаються критикувати російську владу за недостатні кроки для запобігання неминучих терористичних атак у майбутньому.

"російські ультранаціоналісти, ймовірно, будуть продовжувати висловлювати свої побоювання щодо подальших терористичних атак для дедалі більшого розпалювання етнічної та релігійної напруженості. ISW вважає, що російська ультранаціоналістична риторика частково відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує ворожнечу, яку салафітські джихадистські угруповання можуть використати для вербування нових прихильників", - резюмували в звіті.

 
РосіятерактиISW

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