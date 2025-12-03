Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія потрапляє до "чорного списку" ЄС через відмивання грошей – Politico

03 грудня 2025, 17:19
росія потрапляє до
Фото: novosti.ivano-frankivsk.ua
Це означатиме посилені фінансові перевірки для російських компаній і посилення протидії ризикам відмивання коштів.

Європейський Союз планує включити росію до свого "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Як зазначає видання, раніше Глобальна наглядова група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не внесла її до "чорного списку" через опір країн групи BRICS (Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка), незважаючи на докази, надані урядом України.

Законодавці ЄС неодноразово закликали Єврокомісію вжити заходів там, де FATF не змогла. Комісія пообіцяла завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати підтримку для виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку на початку року. У внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінку ускладнює відсутність обміну інформацією з Москвою.

ЄС уже застосовує широкий спектр санкцій, які обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС. Внесення до "чорного списку" змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики.

Зазначається, що ЄС зазвичай слідує рішенням FATF, проте з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей - AMLA. Він братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.

 
РосіяЄвросоюзчорний список

