ЄС назавжди відмовляється від енергетичного шантажу рф – єврокомісар

Саме тому Євросоюз до 2027 року повністю відмовиться від імпорту російського газу та нафти.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен назвав рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року історичним і запевнив, що Європейський Союз більше ніколи не дозволить росії використовувати енергію як інструмент шантажу.

Таку заяву сьогодні зробив єврокомісар.

Йоргенсен підкреслив, що російський президент Владімір Путін застосовує енергію як зброю проти ЄС, а отримані від цього прибутки спрямовує на фінансування війни проти України.

"Сьогодні ми говоримо: 'Досить! І ніколи більше!'. Ми ніколи не повернемося до небезпечної залежності від росії до нестабільних поставок, маніпулювання ринком, енергетичного шантажу та економічної вразливості", - заявив єврокомісар. За його словами, ЄС обирає "нове майбутнє — енергетичну безпеку та незалежність для Європи".

Йоргенсен додав, що поступове припинення імпорту російського газу буде "обережним, поступовим і скоординованим", відзначивши, що Європа готова до цього стратегічного кроку.

Також сьогодні ЄС погодився назавжди припинити імпорт російського газу.