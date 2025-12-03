Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС погодився назавжди припинити імпорт російського газу

03 грудня 2025, 11:11
Фото: з вільного доступу
Від нафти відмовляться поступово.
Європейський Союз назавжди припинить імпорт російського газу та рухатиметься до поступової відмови від російської нафти. Таку попередню політичну угоду погодили між Європейським парламентом і Радою ЄС.
 
Про це повідомили у Єврокомісії.
 
"Вирішено. Європа раз і назавжди закриває кран для російського викопного палива. Енергетична незалежність починається зараз", — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
 
У Єврокомісії назвали рішення "історичним"та таким, що "покладе край залежності ЄС від ненадійного постачальника, який неодноразово дестабілізував європейські енергетичні ринки, ставив під загрозу безпеку постачання енергетичним шантажем та завдавав шкоди європейській економіці".
 
Схвалена угода забезпечує «поступове, але остаточне» припинення імпорту російського газу. Імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.
 
У виняткових випадках держави-члени ЄС можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо рівень їхніх сховищ буде нижчим за необхідний рівень заповнення. Зміни до чинних контрактів будуть дозволені лише для вузько визначених операційних цілей і не можуть призвести до збільшення обсягів або цін. Таким чином, не пізніше листопада 2027 року ЄС поступово, остаточно, відмовиться від імпорту російського газу.
 
Щоб уникнути обходу заборони на газ, новий Регламент встановлює механізми моніторингу та зобов’язує органи влади співпрацювати та обмінюватися інформацією щодо імпорту природного газу. Єврокомісія стежитиме разом з Агентством ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) за прогресом та наслідками поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.
 
Єврокомісія має намір забезпечити поступове припинення всього імпорту нафти з росії до кінця 2027 року. Законодавчу пропозицію щодо заборони імпорту російської нафти буде внесено на початку наступного року. Після досягнення цієї політичної угоди текст необхідно буде перекласти всіма мовами ЄС, а потім офіційно схвалити Європейським парламентом і Радою. Після цього офіційного прийняття текст буде опубліковано в Офіційному журналі.

 

Єврокомісіявійна в Україніросія окупанти

