Вашингтон відзвітував Києву та Трампу про перемовини в москві

Там вважають, що зустріч у кремлі була "продуктивню".

Представники США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер доповіли президенту Дональду Трампу та українській стороні про підсумки своїх переговорів у кремлі.

Про це повідомив Білий дім у коментарі агенції Reuters.

За словами посадовця адміністрації, зустріч американської делегації з російськими представниками напередодні була "ретельною і продуктивною".

"Спеціальний посланець Віткофф та Кушнер поінформували президента і українців про результати переговорів", - зазначив він.

Будь-які подробиці змісту обговорень не розголошуються.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Вашингтон передав Києву оцінку переговорів у москві.

Нагадаємо, що вчорашня зустріч путіна та Віткоффа тривала близько п'яти годин.