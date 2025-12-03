Вашингтон відзвітував Києву та Трампу про перемовини в москві
Представники США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер доповіли президенту Дональду Трампу та українській стороні про підсумки своїх переговорів у кремлі.
Про це повідомив Білий дім у коментарі агенції Reuters.
За словами посадовця адміністрації, зустріч американської делегації з російськими представниками напередодні була "ретельною і продуктивною".
"Спеціальний посланець Віткофф та Кушнер поінформували президента і українців про результати переговорів", - зазначив він.
Будь-які подробиці змісту обговорень не розголошуються.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Вашингтон передав Києву оцінку переговорів у москві.
Нагадаємо, що вчорашня зустріч путіна та Віткоффа тривала близько п'яти годин.