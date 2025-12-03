Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зустріч путіна та Віткоффа тривала близько п’яти годин: подробиці

03 грудня 2025, 08:55
Фото: росЗМІ
Компромісу щодо мирного плану наразі немає.

Зустріч російського президента путіна зі спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у москві була "дуже корисною, конструктивною і змістовною".

Про це на брифінгу в ніч проти 3 грудня повідомив ЗМІ помічник путіна Юрій Ушаков.

За його словами, на зустрічі делегації рф і США обговорювали зміст проєктів "мирних планів" щодо врегулювання російсько-української війни.

"Не обговорювали конкретних формулювань, конкретних пропозицій, а обговорювали суть того, що закладено в ці американські документи. Із чимось ми могли б погодитися, щось у нас викликало критику, і президент теж не приховував нашого критичного й навіть негативного ставлення до низки пропозицій", – наголосив представник кремля. 
 
Як розповів Ушаков, путін обговорив із Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером "територіальні проблеми".
 
"Обговорювали конкретно територіальні проблеми, без яких ми не бачимо розв'язання кризи", – зазначив Ушаков.
 
Він заявив, що "поки компромісного варіанта знайдено не було". Відповідаючи на запитання ЗМІ, помічник путіна поінформував, що на зустрічі американської й російської делегацій розглянули початковий "мирний план" із 28 пунктів, а також іще чотири документи.
 
"Ми з американськими колегами домовилися, що не розкриватимемо суті переговорів, які відбулися, переговори мали закритий і секретний характер", – сказав Ушаков.
 
За його словами, США й рф також домовилися продовжити контакти на рівні представників, помічників, зокрема за участю Віткоффа й Кушнера.

 

війна в Українімирний планросія окупанти

