Зустріч путіна та Віткоффа тривала близько п’яти годин: подробиці
03 грудня 2025, 08:55
Фото: росЗМІ
Компромісу щодо мирного плану наразі немає.
Зустріч російського президента путіна зі спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у москві була "дуже корисною, конструктивною і змістовною".
Про це на брифінгу в ніч проти 3 грудня повідомив ЗМІ помічник путіна Юрій Ушаков.
За його словами, на зустрічі делегації рф і США обговорювали зміст проєктів "мирних планів" щодо врегулювання російсько-української війни.
"Не обговорювали конкретних формулювань, конкретних пропозицій, а обговорювали суть того, що закладено в ці американські документи. Із чимось ми могли б погодитися, щось у нас викликало критику, і президент теж не приховував нашого критичного й навіть негативного ставлення до низки пропозицій", – наголосив представник кремля.
Як розповів Ушаков, путін обговорив із Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером "територіальні проблеми".
"Обговорювали конкретно територіальні проблеми, без яких ми не бачимо розв'язання кризи", – зазначив Ушаков.
Він заявив, що "поки компромісного варіанта знайдено не було". Відповідаючи на запитання ЗМІ, помічник путіна поінформував, що на зустрічі американської й російської делегацій розглянули початковий "мирний план" із 28 пунктів, а також іще чотири документи.
"Ми з американськими колегами домовилися, що не розкриватимемо суті переговорів, які відбулися, переговори мали закритий і секретний характер", – сказав Ушаков.
За його словами, США й рф також домовилися продовжити контакти на рівні представників, помічників, зокрема за участю Віткоффа й Кушнера.