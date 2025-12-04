Індія орендує в росії атомний підводний човен за $2 млрд — Bloomberg

Угоду вартістю 2 млрд доларів уклали на 10 років.

Після десяти років переговорів Нью-Делі уклав з москвою угоду про оренду російського атомного підводного човна. Вартість оренди сягатиме двох мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

В листопаді індійські чиновники відвідували російську верф. Судно планують отримати протягом двох років, хоча терміни можуть зміститись через складність проєкту.

Угоду уклали якраз коли Індію відвідує владімір путін. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, щоб підкреслити оборонні та енергетичні зв'язки між двома країнами.

Напередодні візиту начальник штабу ВМС Індії Дінеш К. Тріпаті заявив, що введення в експлуатацію ударного підводного човна очікується найближчим часом. Нью-Делі розробив ядерні балістичні ракети підводного базування, що теоретично забезпечує країні "ядерну тріаду": зброю такого типу можуть доставити з суші, моря та повітря.

Судна з атомними двигунами значно перевершують свої дизельно-електричні аналоги. Зазвичай вони більші, можуть залишатися під водою набагато довше та тихіші, що ускладнює їх відстеження. Індія має власні атомні підводні човни, які використовуються для стратегічного стримування.

Згідно з угодою, російський підводний човен не можна буде використовувати у війні. Він допоможе Індії навчати моряків та вдосконалювати операції. Судно орендують на 10 років. Індійський премʼєр в останні місяці вжив заходів для зміцнення зв'язків з росією та Китаєм, попри американські тарифи, які ввів президент Дональд Трамп за співпрацю з рф.