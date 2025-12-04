Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія орендує в росії атомний підводний човен за $2 млрд — Bloomberg

04 грудня 2025, 14:02
Індія орендує в росії атомний підводний човен за $2 млрд — Bloomberg
Фото: structure.mil.ru
Угоду вартістю 2 млрд доларів уклали на 10 років.

Після десяти років переговорів Нью-Делі уклав з москвою угоду про оренду російського атомного підводного човна. Вартість оренди сягатиме двох мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. 

В листопаді індійські чиновники відвідували російську верф. Судно планують отримати протягом двох років, хоча терміни можуть зміститись через складність проєкту.

Угоду уклали якраз коли Індію відвідує владімір путін. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, щоб підкреслити оборонні та енергетичні зв'язки між двома країнами.

Напередодні візиту начальник штабу ВМС Індії Дінеш К. Тріпаті заявив, що введення в експлуатацію ударного підводного човна очікується найближчим часом. Нью-Делі розробив ядерні балістичні ракети підводного базування, що теоретично забезпечує країні "ядерну тріаду": зброю такого типу можуть доставити з суші, моря та повітря. 

Судна з атомними двигунами значно перевершують свої дизельно-електричні аналоги. Зазвичай вони більші, можуть залишатися під водою набагато довше та тихіші, що ускладнює їх відстеження. Індія має власні атомні підводні човни, які використовуються для стратегічного стримування.

Згідно з угодою, російський підводний човен не можна буде використовувати у війні. Він допоможе Індії навчати моряків та вдосконалювати операції. Судно орендують на 10 років. Індійський премʼєр в останні місяці вжив заходів для зміцнення зв'язків з росією та Китаєм, попри американські тарифи, які ввів президент Дональд Трамп за співпрацю з рф.

Індіяпідводний човенРосія

Останні матеріали

Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється