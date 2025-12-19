Він причетний до знущань над українськими полоненими.

У росії під час спроби затримання застрелили командира бригади "Еспаньйола" Станіслава Орлова.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram-каналі.

Причини, через які Орлова намагалися затримати, поки не відомі. Раніше повідомлялося, що його та ще одного бойовика нібито хотіли притягнути до відповідальності за торгівлю зброєю.

Станіслав Орлов, відомий під псевдо Іспанець, командував бригадою, яка складалася переважно з футбольних фанатів.

Його підлеглі були причетні до знущань над українськими полоненими. Орлов активно підтримував дії окупантів, які свідомо порушували правила ведення війни.