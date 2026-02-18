Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Колишні військові рф можуть виступити на Паралімпіаді-2026

18 лютого 2026, 19:04
Фото: ar.volyn.ua
Загалом же близько 500 колишніх учасників війни вже входять до паралімпійських збірних росії.

Шестеро російських та четверо білоруських спортсменів отримали дозвіл на участь у Зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні, що пройдуть на початку березня, серед них є колишні військові, які брали участь у війні проти України.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтвердив участь спортсменів з росії та білорусі під національними прапорами. Напередодні український скелетоніст Владислав Гераскевич звернув увагу на присутність у російській збірній колишніх військових, які воювали проти України.

Президент Паралімпійського комітету рф Павєл Рожков заявив, що близько 500 колишніх учасників війни вже входять до паралімпійських збірних рф. Серед тих, хто отримав двостороннє запрошення на Паралімпіаду-2026, гірськолижники Алєксєй Бугайов та Варвара Ворончіхіна, лижники Сєргєй Сінякін, Іван Голубков та Анастасія Багіян, а також парасноубордисти Дмітрій Фадєєв та Філіпп Шеббо Монзер.

російських та білоруських спортсменів відсторонили від Паралімпіади у 2022 році після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У вересні 2025 року МПК повернув атлетів до змагань, дозволивши виступати під прапорами своїх країн.

Щоб брати участь у цьогорічних Іграх, росіяни отримали двостороннє запрошення, яке надається винятково у разі обмежень для країни або неповної кваліфікації.

"Звичайні квоти розподіляються автоматично за результатами кваліфікаційних змагань і рейтингів. Двосторонні запрошення дозволяють обійти стандартні етапи, якщо спортсмен набрав рейтингові бали на окремих стартах, але не виконав всі критерії повної кваліфікації", – йдеться на сайті ПКР.

Європейські медіа з посиланням на AFP повідомляють, що до російських та білоруських атлетів буде застосоване те саме ставлення, що й до спортсменів з інших країн.

Сьогодні ми писали, що Україна бойкотує відкриття Паралімпіади через повернення прапорів росії та білорусі.

Росіявійнаолімпіадавійськові рфПаралімпіада

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється