Україна і росія провели закулісну зустріч у Женеві

Учасники обговорили політичні питання окремо.

Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова, Діана Давітян, підтвердила, що після основного раунду переговорів у Женеві між Україною, США та росією українська та російська делегації провели окрему зустріч.

Це підтвердила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що за підсумками дводенних перемовин у Женеві у військовому напрямі досягнуто прогресу, тоді як у політичному – позиції сторін поки що різняться.

Давітян уточнила, що саме після основного засідання українська та російська делегації провели окремі консультації.

Раніше портал Axios повідомляв, що переговори політичних груп 17 лютого “зайшли в глухий кут” через позицію глави російської делегації Владіміра Мединського. Російські ЗМІ відзначали, що зустрічі в Женеві проходили у “дуже напруженій атмосфері”.

Також після зустрічі стало відомо, що Україна готується до наступного раунду переговорів.