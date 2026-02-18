Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна і росія провели закулісну зустріч у Женеві

18 лютого 2026, 20:12
Україна і росія провели закулісну зустріч у Женеві
Фото: Макс Левін/economics.lb.ua
Учасники обговорили політичні питання окремо.

Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова, Діана Давітян, підтвердила, що після основного раунду переговорів у Женеві між Україною, США та росією українська та російська делегації провели окрему зустріч.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що за підсумками дводенних перемовин у Женеві у військовому напрямі досягнуто прогресу, тоді як у політичному – позиції сторін поки що різняться.

Давітян уточнила, що саме після основного засідання українська та російська делегації провели окремі консультації.

Раніше портал Axios повідомляв, що переговори політичних груп 17 лютого “зайшли в глухий кут” через позицію глави російської делегації Владіміра Мединського. Російські ЗМІ відзначали, що зустрічі в Женеві проходили у “дуже напруженій атмосфері”.

Також після зустрічі стало відомо, що Україна готується до наступного раунду переговорів.

 

Україна Росія переговори війна

