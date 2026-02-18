Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна готується до наступного раунду переговорів – Буданов

18 лютого 2026, 16:56
Україна готується до наступного раунду переговорів – Буданов
Фото: LIGA.net
Однак деталі будуть оголошені пізніше.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що після чергового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та росією в Женеві українська команда готується до наступної зустрічі, яка відбудеться найближчим часом.

Про це він написав у Telegram.

"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом із командою готуємося до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!" – йдеться у дописі.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що під час переговорів досягнуто принципової домовленості про проведення наступної зустрічі, але точні дати поки не розголошуються.

"Більше деталей буде після повернення української делегації, яка надасть президенту України детальний звіт щодо переговорів у Женеві", – зазначив Тихий.

Президент Володимир Зеленський після переговорів підкреслив, що у військових питаннях, зокрема у сфері моніторингу припинення вогню, спостерігається прогрес. Водночас у політичних питаннях – щодо територій, Запорізької АЕС та інших чутливих тем – позиції сторін залишаються різними.

Вчора, 17 лютого, у Женеві розпочався новий раунд переговорів між делегаціями України, США і рф.

 

війнапереговориКирило Буданов

Останні матеріали

Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється