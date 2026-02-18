Україна готується до наступного раунду переговорів – Буданов

Однак деталі будуть оголошені пізніше.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що після чергового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та росією в Женеві українська команда готується до наступної зустрічі, яка відбудеться найближчим часом.

Про це він написав у Telegram.

"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом із командою готуємося до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!" – йдеться у дописі.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що під час переговорів досягнуто принципової домовленості про проведення наступної зустрічі, але точні дати поки не розголошуються.

"Більше деталей буде після повернення української делегації, яка надасть президенту України детальний звіт щодо переговорів у Женеві", – зазначив Тихий.

Президент Володимир Зеленський після переговорів підкреслив, що у військових питаннях, зокрема у сфері моніторингу припинення вогню, спостерігається прогрес. Водночас у політичних питаннях – щодо територій, Запорізької АЕС та інших чутливих тем – позиції сторін залишаються різними.

Вчора, 17 лютого, у Женеві розпочався новий раунд переговорів між делегаціями України, США і рф.