У Женеві розпочався новий раунд переговорів між делегаціями України, США і рф

За словами секретаря РНБО, українська делегація працює конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань.

У Женеві (Швейцарія) стартував черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, росія. Українська делегація має погоджені президентом України Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат.

Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

"На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", – наголосив він.

Умєров висловив вдячність від української команди американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі, а також вдячність Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

Переговори у Женеві триватимуть два дні – 17 і 18 лютого. Делегацію рф очолює історик, помічник ініціатора війни владіміра путіна Владімір Мєдінскій. Також до складу російської делегації входить заступник міністра закордонних справ рф Міхаіл Галузін.