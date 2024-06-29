США закуплять ракети для Patriot на $4,5 млрд

Управління програм армії США з ракет і космосу та Командування армійських контрактів підписали контракт на виробництво ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement на цей фінансовий рік.

Контракт на $4,5 млрд був укладений з компанією Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Відповідно до договору, передбачається закупівля 870 ракет, пише портал U.S. Army Public Affairs.

"Цей багаторічний контракт на поставку ракети PAC-3 MSE відповідає зобов'язанням армії зі стабілізації та розширення виробництва цієї критично важливої системи озброєнь, яка життєво необхідна для підтримки армії та об'єднаних сил США, а також України та інших союзників у всьому світі", - сказав помічник міністра армії із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.

Нещодавно стало відомо, що США ведуть переговори про постачання ізраїльських систем Patriot в Україну.