США закуплять ракети для Patriot на $4,5 млрд
Контракт на $4,5 млрд був укладений з компанією Lockheed Martin Missiles and Fire Control.
Відповідно до договору, передбачається закупівля 870 ракет, пише портал U.S. Army Public Affairs.
"Цей багаторічний контракт на поставку ракети PAC-3 MSE відповідає зобов'язанням армії зі стабілізації та розширення виробництва цієї критично важливої системи озброєнь, яка життєво необхідна для підтримки армії та об'єднаних сил США, а також України та інших союзників у всьому світі", - сказав помічник міністра армії із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.
Нещодавно стало відомо, що США ведуть переговори про постачання ізраїльських систем Patriot в Україну.