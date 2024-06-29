Як армія рф використовує мотоцикли на війні в Україні – NYT

В новій тактиці штурму окопів росіяни використовують мотоцикли і баггі, щоб мчати відкритим простором, часто під градом вогню.

Неочікувані напади російських військових, які пересуваються на мотоциклах, позашляховиках, квадрициклах та бюаггі складають близько половини всіх атак на певних ділянках фронту.

Про це пише The New York Times, посилаючись на українських командирів і солдатів.

"Цей тип нападу, який поширився вздовж лінії фронту навесні, додав новий дикий елемент до і без того жорстоких, хаотичних боїв... московські сили намагаються використовувати швидкість, щоб перетнути відкриті простори... Нова тактика є останньою російською адаптацією до сильно замінованого та постійно спостережуваного поля бою, оскільки сили Москви працюють над досягненням невеликих тактичних успіхів. російські військові наблизилися до стратегічно важливих ліній постачання та міст на сході України", - зазначає видання.

Командир артилерії 80-ї десантно-штурмової бригади і капітан Ярослав розказав, що ЗСУ ведуть війну "на кожному метрі".

І в міру просування кремль експериментє з різними підходами до перетину відкритих полів, і останнім є напади на мотоциклах.

"Оскільки в небі над Донбасом повсюдно присутні розвідувальні дрони, бронетехніка обох армій стає легкою мішенню. У більш швидкі мотоцикли і баггі важче влучити артилерією.... Ця тактика вирішує, хоча і з великим ризиком, ключове тактичне завдання війни в Україні для обох сторін: як перетнути заміноване відкрите поле під наглядом дронів і під артилерійським вогнем", - пишуть журналісти.

Перетинаючи поле, військові рф кидають мотоцикли, вриваються в окопи і вступають у ближній бій.

"Вони зістрибують і починають стріляти... Ці баггі та мотоцикли швидкі", - сказав український сержант "Сапсан" із 47-ї механізованої бригади.

Він додав, що як і хвиля піхотних нападів, які армія рф використовувала для захоплення Бахмута минулого року, напади на мотоциклах призводять до величезних жертв. Проте це додаткова тактика, адже такі атаки не замінили собою використання російськими військовими своєї явної переваги в кількості артилерійських знарядь та боєприпасів для наступу.

"Нова мотоциклетна тактика реалізується в тандемі з іншою нетиповою формою атаки, яка використовує протилежну стратегію - громіздкий і повільний наступ. Росіяни приварюють до танків броню з листового металу для захисту від вибуху дронів, створюючи квадратні конструкції розміром з будинок, відомі як танки-черепахи. Гігантські, незграбні машини скриплять та повзуть полями та стали ще одним химерним видовищем, яке з'являється на полях битв Донбасу", - йдеться в матеріалі.

ЗСУ відповідають на напади росіян на мотоциклах за допомогою дронів, що вибухають.