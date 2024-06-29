росія вбила 551 дитину, ще півтори тисячі поранила

Під час повномасштабної війни росії в Україні загинула 551 дитина, понад півтори тисячі отримали поранення.

Про це під час Національного молитовного сніданку розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

"Країна-агресор вважає себе Богом. Тому що вважає, що може позбавити дітей України права на особисте життя та на захист від посягання на нього, права на захист від усіх форм фізичного та психологічного насилля, вбиваючи наших дітей, ушкоджуючи їх фізично, як це сталося з 551 дитиною, яка була вбита з початку повномасштабного вторгнення; як це сталося з понад півтора тисячами поранених дітей. росіяни вважають, що мають право відібрати право дітей на відпочинок і дозвілля, на освіту і, врешті-решт, родину", - заявила Герасимчук.

Вона додала, що молилась про дітей і перебуваючи в оточеному Маріуполі, – вона молилася про шматочок хліба.

"Ця дитина й досі згадує, що найбільше, чого їй не вистачало, це їжа, шматочок свіжого хліба", – сказала вона.

Герасимчук додала, що закликає кожного і кожну не лише молитися за порятунок наших українських дітей, за повернення кожної української дитини на рідну землю, за об'єднання всіх українських дітей, щоб ті, хто може обійняти один одного, обійнялися.

Ще на початку війни проти України з 2014 року російські загарбники почали вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій в росію.

Проте великого масштабу таке викрадення дітей набуло в лютому 2022.

За міжнародним правом, насильницьке викрадення дітей та позбавлення їх національної ідентичності є проявом злочину геноциду.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців і ордер на арешт путіна має довічний термін.