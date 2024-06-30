ОБСЄ визнала дії росії геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила резолюцію, в якій визнала дії росії геноцидом українського народу.

Також зазначається необхідність деколонізації рф.

Про це в Telegram-каналі написав нардеп і голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

"Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із визнанням дій росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації рф", - йдеться в дописі.

Депутат додав, що в день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-ти річної збройної агресії рф проти України, де визнала дії військово-політичного керівництва рф та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

"Документ також визначає деколонізацію рф необхідною передумовою для встановлення міцного миру", - написав Фролов.

Резолюція визначає деколонізацію рф необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Також документ закликає 53 держави-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму і усіх захоплених російськими загарбниками територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи.

В резолюції ОБСЄ міститься заклик і щодо створення Спеціального трибуналу з метою притягнення до відповідальності російську сторону за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України.

Крім того, йдеться про заклик провести на міжнародному і національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань, скоєних російською армією в Україні, додав нардеп.

Сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ триватиме до 3 липня.

Нещодавно ПАРЄ визнала геноцидний намір рф у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.