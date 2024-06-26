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ПАРЄ ухвалила резолюцію про геноцидний намір росії

26 червня 2024, 21:32
ПАРЄ ухвалила резолюцію про геноцидний намір росії
Фото: Zaxid.net
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де визнала геноцидний намір у діях росіян проти України.

Про це заявила нардеп, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук в своєму Telegram-каналі. 

"Документ містить безпрецедентні пункти щодо підтримки української культури та збереження української ідентичності", - йдеться в дописі.

Резолюція засуджує державну політику русифікації, яку представники росії впроваджували на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року. 

Мова йде про заборону української мови, культурну ідентичність, літературу та історію.

"Чітко закріплено, що умисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність", - написала Кравчук.

В Асамблеї прийняли правку, яка визнала, що росіяни проводять політику русифікації стосовно корінних народів рф.

Також резолюція закликає держави-члени ПАРЄ посилити санкції проти росії і передбачити повне відшкодування на підставі міжнародного права.

Крім того, члени ПАРЄ допомагатимуть Україні збирати докази воєнних злочинів рф проти культурної спадщини та розробляти проекти для культурної спадщини.

Ми також писали, що ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повернуться додому.

 

РосіяПАРЄгеноцид

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