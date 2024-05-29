ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повернуться додому

Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив пропозицію про виплату грошової допомоги українцям, які після закінчення війни повертатимуться в Україну.

Про це написав очільник Комітету з міграції, біженців і переміщених осіб Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

"Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну!", - йдеться в дописі.

Депутат додав, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

За його словами, ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні.