ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повернуться додому
Про це написав очільник Комітету з міграції, біженців і переміщених осіб Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.
"Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну!", - йдеться в дописі.
Депутат додав, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.
За його словами, ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні.