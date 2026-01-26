Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ПАРЄ обрала Петру Байр президенткою на однорічний термін

26 січня 2026, 18:45
Фото: Zaxid.net
Вона є п'ятою жінкою, яка обіймає цю посаду.

Представницю Австрії Петру Байр у понеділок, 26 січня, обрали президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомили у пресслужбі ПАРЄ.

Її обрали на однорічний термін, який може бути продовжений один раз. Петра Байр отримала абсолютну більшість у першому турі голосування, набравши 164 голоси проти 50 за іншу кандидатку, Вікторію Тіблом зі Швеції.

На цій посаді Байр замінить представника Греції Теодороса Русопулоса, який обіймав цю посаду з січня 2024 року, і стане 36-м президентом ПАРЄ. Вона є п'ятою жінкою, яка обіймає цю посаду.

"Нас об'єднує бачення Європи – і світу – без війни. І нас об'єднують усі наші досягнення, наші конвенції та переконання", – сказала новообрана президентка у своїй інавгураційній промові. 

Вона зазначила, що Рада Європи ніколи не повинна мовчати перед обличчям несправедливості, коли демократичні досягнення зазнають все більшого тиску і коли люди позбавляються свободи виключно через свої переконання.

"Я виступаю за мовні та культурні меншини в усіх наших державах-членах […], за всіх, хто захищає свої права […], за свободу вираження поглядів без цензури та страху […], за рівний доступ до освіти […] та за Європу, де жінки живуть без насильства, є економічно незалежними, політично представленими та повністю почутими", – додала вона.

Згадуючи війну росії проти України, вона заявила, що Рада Європи і надалі буде твердо відстоювати міжнародне право, територіальну цілісність та мирне вирішення конфліктів. 

"Ця війна – це не лише напад на суверенітет держави. Це напад на міжнародне право, на європейський мирний порядок і на самі основи прав людини. Сила права – а не право сильних – має переважати", – сказала вона.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила дві резолюції, які стосуються питання прав людини в контексті повномасштабної війни, а також звільнення військовополонених.

Ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії.

ПАРЄАвстріяПетр Байр

Більше публікацій

