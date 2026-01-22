В Австрії стартує один із найбільших за роки процесів у справі про шпигунство на росію

Шпигунський скандал знову загострив дискусію щодо ролі Австрії як одного з центрів активності російських спецслужб у Європі.

Колишній співробітник австрійської розвідки Егісто Отт постане перед судом у Відні у четвер за обвинуваченням у шпигунстві на користь росії. Справу вже називають найбільшим шпигунським процесом в Австрії за останні роки.

Як повідомляє ВВС, 63-річного Отта підозрюють у передачі конфіденційної інформації російським спецслужбам, а також Яну Марсалеку — колишньому топменеджеру збанкрутілої німецької платіжної компанії Wirecard, який перебуває в міжнародному розшуку.

За даними слідства, Отт у період з 2015 по 2020 рік зловживав своїми службовими повноваженнями, незаконно збираючи великі масиви персональних даних, зокрема інформацію про місцезнаходження людей, пересування, реєстраційні номери автомобілів. Для цього він нібито використовував національні та міжнародні поліцейські бази даних без відповідного дозволу.

Прокуратура також стверджує, що з 2017 по 2021 рік Отт свідомо співпрацював із російською розвідкою, збираючи секретну інформацію та персональні дані "на шкоду Австрійській Республіці". Зібрані матеріали, за версією слідства, передавалися Марсалеку та невстановленим представникам спецслужб рф в обмін на грошову винагороду.

Окремо слідчі підозрюють Отта у передачі росії телефонних даних високопосадовців Міністерства внутрішніх справ Австрії.

Фігурантом справи є й Ян Марсалек — громадянин Австрії, якого німецька поліція розшукує за підозрою у масштабному шахрайстві. Вважається, що після краху Wirecard у 2020 році він утік до росії через територію Австрії та нині перебуває в москві.

Шпигунський скандал знову загострив дискусію щодо ролі Австрії як одного з центрів активності російських спецслужб у Європі. Після арешту Отта у 2024 році тодішній канцлер Карл Негаммер назвав справу "серйозною загрозою для демократії та національної безпеки країни".

У разі визнання вини Егісто Отту загрожує до п’яти років позбавлення волі.