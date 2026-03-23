СБУ викрила шпигунську діяльність Угорщини на території України

23 березня 2026, 15:57
СБУ викрила шпигунську діяльність Угорщини на території України
Фото: ssu.gov.ua
Українські правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх учасників угорської агентурної мережі.

Українські правоохоронці встановили особу співробітника військової розвідки Угорщини, який керував агентурною мережею на Закарпатті.

Про це повідомила Служба безпеки України у Facebook.

Як зазначили в СБУ, Золтан Андре з 2016 до 2020 року перебував у Грузії. Там він проводив розвідувальну діяльність під прикриттям представника дипмісії Угорщини.

У 2021 році він повернувся з Південного Кавказу та розпочав розвідувально-підривну діяльність проти України.

Як встановило слідство, цього ж року Андре вдалося завербувати колишнього військового з Берегівського району. Тоді зрадника перевели в "режим очікування". Лише у 2024 році українцю доручили шпигувати за місцями дислокації українських воїнів, зокрема, йшлося про позиції систем протиповітряної оборони.

Також за дорученням угорського розвідника зрадник мав шукати нових кандидатів для вербування. У фокусі були колишні військові та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів.

У СБУ додали, що другою фігуранткою, яку завербував угорський розвідник, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ.

Андре намагався завербувати і ще одного військовослужбовця ЗСУ. Йому він пропонував "регулярні поставки наркотичних засобів для "особистих потреб".

"Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства", - сказано в повідомленні СБУ.

Щоб заманити українців співпрацювати, Андре майже завжди пропонував гроші та різні преференції від Угорщини. Більшість зустрічей він проводив у своєму автомобілі, для конспірації використовував псевдонім.

Українські правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх учасників угорської агентурної мережі.

"Кожен із зловмисників буде знайдений і притягнутий до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.

УгорщинаСБУшпигунство

