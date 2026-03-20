ЄС виділить Фінляндії €17 млн на посилення контролю кордону з росією
Європейський Союз виділить Фінляндії 17 мільйонів євро на посилення спостереження за її східним кордоном та Фінською затокою.
Про це йдеться на сайті фінського уряду.
Кошти виділяються з Інструменту фінансової підтримки ЄС у сфері управління кордонами та візової політики (BMVI). На виділене фінансування Прикордонна служба Фінляндії придбає безпілотні системи спостереження, стійкі до перешкод у роботі супутників, а також надводні дрони.
"Ці дрони та безпілотні надводні судна значно покращать здатність Фінської прикордонної служби контролювати кордони та підтримувати ситуаційну картину як східного кордону, так і Фінської затоки", – йдеться у повідомленні.
Фінляндія має найдовший сухопутний кордон з росією серед країн ЄС протяжністю 1340 кілометрів.
Зазначається, що Інструмент фінансової підтримки ЄС у сфері управління кордонами та візової політики передбачає загалом 150 мільйонів євро фінансування для кількох держав-членів.
Окрім Фінляндії, кошти надаються Іспанії, Греції, Кіпру, Литві, Польщі та Румунії. Метою є зміцнення операційної спроможності Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex шляхом підтримки можливостей держав-членів щодо прикордонного спостереження.