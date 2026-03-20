ЄС виділить Фінляндії €17 млн на посилення контролю кордону з росією

20 березня 2026, 19:49
Фото: korrespondent.net
Фінляндія має найдовший сухопутний кордон з росією серед країн ЄС протяжністю 1340 кілометрів.

Європейський Союз виділить Фінляндії 17 мільйонів євро на посилення спостереження за її східним кордоном та Фінською затокою.

Про це йдеться на сайті фінського уряду.

Кошти виділяються з Інструменту фінансової підтримки ЄС у сфері управління кордонами та візової політики (BMVI). На виділене фінансування Прикордонна служба Фінляндії придбає безпілотні системи спостереження, стійкі до перешкод у роботі супутників, а також надводні дрони. 

"Ці дрони та безпілотні надводні судна значно покращать здатність Фінської прикордонної служби контролювати кордони та підтримувати ситуаційну картину як східного кордону, так і Фінської затоки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Інструмент фінансової підтримки ЄС у сфері управління кордонами та візової політики передбачає загалом 150 мільйонів євро фінансування для кількох держав-членів.

Окрім Фінляндії, кошти надаються Іспанії, Греції, Кіпру, Литві, Польщі та Румунії. Метою є зміцнення операційної спроможності Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex шляхом підтримки можливостей держав-членів щодо прикордонного спостереження. 

